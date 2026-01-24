הגיע הרגע: סולומון בהרכב פיורנטינה לקליארי

חיכינו והמתנו והנה זה הגיע. אחרי ארבעה משחקים בהם מנור סולומון עלה מהספסל, הערב (שבת, 19:00) בשידור חי בערוץ ONE2, הישראלי יערוך בכורה בהרכב פיורנטינה כשיעלה כבר משריקת הפתיחה נגד קליארי במקום פביאנו פאריסי הפצוע.

הקיצוני בן ה-26 הספיק להוות חלק משמעותי בתהליך ההחייאה של הוויולה כשבבכורה סידר שער ניצחון מול קרמונזה, ועל אף שלא נרשם בסטטיסטיקה, עד כה הצליח להיות מעורב בבריחה מהמקום האחרון ובהשגת 8 נקודות מ-12 אפשריות מאז שהצטרף.

כזכור, סולומון פתח את העונה בוויאריאל אליה הגיע ברגע האחרון של חלון ההעברות של הקיץ, אך לא מצא את עצמו שם ועם פתיחת חלון החורף עבר לארץ המגף. כעת, זו ההזדמנות שלו להשתלב בהרכב ולהוכיח שמקומו צריך להיות על הדשא.