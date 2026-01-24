יום שבת, 24.01.2026 שעה 18:31
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
4016-3722קומו5
3917-3221יובנטוס6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2819-2121לאציו9
2633-2221אודינזה10
2328-2321ססואולו11
2328-2021קרמונזה12
2322-1421פארמה13
2340-2122טורינו14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1732-2321פיורנטינה17
1729-1321לצ'ה18
1434-1721ורונה19
1437-1822פיזה20

הגיע הרגע: סולומון בהרכב פיורנטינה לקליארי

הנה זה בא. אחרי ארבע הופעות בהן עלה מהספסל, הישראלי יערוך בכורה במדים הסגולים ב-19:00 מול הקבוצה מסרדיניה כשיחליף את פאריסי. חי בערוץ ONE2

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

חיכינו והמתנו והנה זה הגיע. אחרי ארבעה משחקים בהם מנור סולומון עלה מהספסל, הערב (שבת, 19:00) בשידור חי בערוץ ONE2, הישראלי יערוך בכורה בהרכב פיורנטינה כשיעלה כבר משריקת הפתיחה נגד קליארי במקום פביאנו פאריסי הפצוע.

הקיצוני בן ה-26 הספיק להוות חלק משמעותי בתהליך ההחייאה של הוויולה כשבבכורה סידר שער ניצחון מול קרמונזה, ועל אף שלא נרשם בסטטיסטיקה, עד כה הצליח להיות מעורב בבריחה מהמקום האחרון ובהשגת 8 נקודות מ-12 אפשריות מאז שהצטרף.

כזכור, סולומון פתח את העונה בוויאריאל אליה הגיע ברגע האחרון של חלון ההעברות של הקיץ, אך לא מצא את עצמו שם ועם פתיחת חלון החורף עבר לארץ המגף. כעת, זו ההזדמנות שלו להשתלב בהרכב ולהוכיח שמקומו צריך להיות על הדשא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */