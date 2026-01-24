שלוש נקודות יקרות: 1:3 לווסטהאם על סנדרלנד

המחזור ה-23 בליגה האנגלית יצא לדרך היום (שבת) ונפתח עם משחק של ווסטהאם, שאירחה את סנדרלנד ורשמה 1:3 בדרך לניצחון שני ברציפות ושלוש נקודות חשובות מאוד מבחינתה על יריבה מאמצע הטבלה.

ווסטהאם – סנדרלנד 1:3

במחזור הקודם הפטישים גברו 1:3 על טוטנהאם והצליחו קצת לנשום לרווחה, כשלמפגש מול החתולים השחורים הם הגיעו בידיעה שבלי יציבות יהיה קשה מאוד במאבקי התחתית. קריסנסיו סאמרוויל פתח את החגיגה עם שער ראשון לזכות הביתיים כבר בדקה ה-14, ג'רוד בואן הכפיל (28’) ומתאוס פרננדס שילש עוד במחצית הראשונה (43’). בראיין ברובי צימק בדקה ה-66, אך זה לא מנע מהמארחת לחייך. ג’וסלין טאבי אגב, לא נכלל בסגל סנדרלנד.