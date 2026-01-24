הדרבי בפתח: קמארה התאמן, אסאנטה לא

מכבי תל אביב החלה היום (שבת) את הכנותיה לדרבי התל אביבי שיתקיים ביום שני ב-20:30 ומבין השחקנים הפצועים, רק מוחמד עלי קמארה התאמן עם הקבוצה. טייריס אסאנטה התאמן בצד עם אושר דוידה, שלא צפוי להיות כשיר למשחק, ועם כריסטיאן בליץ' שיוכל לחזור לאימונים עם מגע בעוד כשבוע ימים. אז בזמן שז'רקו לאזטיץ' קיבל בשורות מעט אופטימיות מכיוון הבלם הגינאי, דווקא מהצד של הבלם ההולנדי נראה שהוא בספק גדול להתמודדות.

מכבי ת"א תארח את המשחק ביום שני, מה שמשאיר ללאזטיץ' רק את האימון מחר כדי להבין האם אסאנטה יכול לשחק או לא, וגם לכמה דקות אפשר לבנות על קמארה שבמשחק מול מכבי חיפה נאלץ לצאת במחצית אחרי שלא עלה לשחק בכשירות מלאה. כזכור, ביום חמישי האחרון בהפסד לפרייבורג 1:0 בליגה האירופית, לאזטיץ' פתח עם כל שלושת הבלמים הכשירים שלו - רז שלמה, איתי בן חמו והייטור.

בכל הנוגע לצד המקצועי לקראת המשחק, השחקנים שלא פתחו בגרמניה כמו איסוף סיסוקו, הליו וארלה וקרווין אנדרדה מיועדים לחזור להרכב של לאזטיץ', וייתכן כי דור פרץ ימשיך בעמדת החלוץ. נראה כי ההתבלטות תהיה מי להרכיב בצד ימין מול הפועל, האם את שגיב יחזקאל שפתח שם מול פרייבורג ונכנס מול חיפה וכבש מהעמדה הזו, או האם לעלות עם סייד אבו פרחי שיכול כמובן גם להוות אופציה לעמדת החלוץ.