קלטינס ומייקל ב-11 של טבריה, מריניאן בסכנין

המחזור ה-20 של ליגת העל ממשיך היום (שבת) ובין שלל המשחקים, גם עירוני טבריה ובני סכנין ייפגשו באצטדיון בראל שבנוף הגליל. לשתי הקבוצות מטרה זהה – להתרחק מהמאבקים המסוכנים בתחתית ולהיאחז במרכז הטבלה, אך כל אחת באה במומנטום שונה להתמודדות.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, ניב גוטליב, פיטר מייקל, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי.

הרכב בני סכנין: ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, מוסטפא שייח יוסף, קדג’ו אנים, אחמד סלמן וארתור מריניאן.

עדן שמיר (חג'אג' רחאל)

טבריה אחרי הפסדים, סכנין אחרי ניצחון

המארחת מגיעה למשחק אחרי שנכנעה 4:1 להפועל פתח תקווה ו-2:0 להפועל ירושלים במחזור האחרון. יש לה 21 נקודות, שלוש בלבד יותר מהקו האדום, ובקבוצה של אלירן חודדה בוודאי לא רוצים להסתבך במאבקי התחתית.

מהצד השני של המתרס, קבוצת החוץ קטעה במחזור החולף רצף של שני הפסדים, כאשר ניצחה 1:2 את מכבי נתניה. כעת אצל החבורה מהמגזר רוצים להמשיך ולטפס במעלה הטבלה.