כל משחקי הפלייאוף העליון הסתיימו ללא הכרעה

שבוע נוסף של כדורגל בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2010. בפלייאוף העליון – התקיימו משחקי המחזור ה-19 ובפלייאוף התחתון כבר נמצאים להם במסגרת המחזור ה-20. בחלק העליון, תוצאת תיקו ראשונה העונה להפועל תל אביב, לאחר 1:1 עם הפועל פתח תקווה. בחלק התחתון, בני יהודה ת"א שומרת על המקום התשיעי בטבלה (הראשון בפלייאוף התחתון).

הפלייאוף העליון, מחזור 19

מכבי חיפה – מכבי תל אביב 2:2

שחקניו של אליעזר בן אהרון שמרו על המקום הראשון כשטרם הפסידו העונה. מכבי תל אביב הוליכה 0:1 משער של עידן סיסאי, אדר פרדה ואורי אדמן, מהנקודה הלבנה, הפכו התוצאה ל-1:2 בעבור מכבי חיפה. את השער שנעל ההתמודדות ב-2:2, הבקיע לירז יונטנוב, הקפטן של מכבי תל אביב. שתי הקבוצות נשארו כקבוצות שהבקיעו הכי הרבה שערים עד כה בליגה.

הפועל פתח תקווה – הפועל תל אביב 1:1

למרות חיסרון מספרי, החל מהדקה ה-57, הפועל פתח תקווה לא נפלה מיריבתה ואף הוליכה כנגדה במשך 80 דקות משחק. הראל נחשון הבקיע 0:1 לפתח תקווה, עם פתיחתה של המחצית השנייה, אריאל שמאי ראה אדום בדקה ה-57 והפועל תל אביב השוותה באופן דרמטי בדקה ה-80 (הדקה האחרונה), משערו של ליאור מור, הקפטן.

הפועל תל אביב נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה – מכבי פתח תקווה 2:2

לא סתם הגיעה העונה רעננה לפלייאוף העליון. יודעת להיות נוקשה כשרוצה מול יריבות איכותיות כמו זו שהתמודדה מולה היום (שבת). אורי נקל, השופט הראשי, שרק לשלושה פנדלים, כששניים מהם היו לזכות המארחים. יונתן כהן קבע 0:1 לרעננה, ליאו ציוני, בצמד אישי (כולל פנדל), הפך את התוצאה וקבע 1:2 לפתח תקווה. בדקה ה-50 דניאל קדוש השווה ל-2:2 וחילק הנקודות בין הקבוצות.

הפועל חדרה – מכבי נתניה 0:0

הדרבי האזורי הסתיים בלא הכרעה של ממש. על הקווים של מכבי נתניה נרשם סשה פלדמן, מאמן הנוער של הקבוצה. הפועל חדרה נותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-30, נוכח כרטיס צהוב שני לאיתמר ריימונד, שראה מיד את האדום. למרות החיסרון המספרי, קבוצתו של רן בר עמדה איתן מול היהלומים.

הפלייאוף התחתון, מחזור 20

הפועל ראשון לציון – הפועל קריית שמונה 1:6

שישה שערים לרשת של קריית שמונה קבעו: הפועל ראשון לציון עם מאזן שערים של 36:36, כשהיא הקבוצה שהבקיעה הכי הרבה מבין חברותיה לפלייאוף התחתון. עידן דסה סיפק צמד, שגיא אולי, אלון עוז, בנימין מלדה ואיתמר שרביט השלימו. נווה תורג'מן, קפטן קריית שמונה, צימק לקראת סוף. מהדקה ה-26 קריית שמונה נותרה ב-10 שחקנים, נוכח אדום לעילאי גילילוב.

הפועל ראשון לציון נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע – מ.ס. אשדוד 2:2

מחצית אחת ודי. לאחר 30 דקות משחק, התוצאה עמדה כבר על 2:2. להפועל באר שבע זו תוצאת תיקו שנייה העונה, לאשדוד זו שלישית שלה העונה. לאחר 15 דקות משחק, עידן מולא קבע 0:1 לבאר שבע, שתי דקות לאחר מכן, אלירן כהן השווה ל-1:1. בדקה ה-21 ימאן אלעוברה החזיר יתרון לבאר שבע עם 1:2 ובדקה ה-30, שער שני של אלירן כהן, סגר 2:2.

בני יהודה ת"א – הפועל רמת גן 0:1

ניצחון תשיעי העונה לכתומים משכונת התקווה, מה שאומר שלרשותם כבר 30 נקודות והם בראש טבלת הפלייאוף התחתון, בזכות שער בודד של מוסא מוסראתי בדקה ה-50. יש לציין כי 18 דקות מאוחר יותר, אותו מוסא ראה כרטיס אדום והשאיר את חבריו לקבוצה ב-10 שחקנים. להפועל רמת גן, מהמקום האחרון, 14 הפסדים ושמונה נקודות בלבד.

בני יהודה נערים ב' (באדיבות המועדון)

משחקים נוספים:

בית"ר ירושלים – הפועל ניר רמת השרון (25/01, בית וגן 1 תחתון ירושלים, 20:10)

מ.כ. נהלל יזרעאל – הפועל ירושלים (26/01, נהלל, 18:30)

למי שפספס, להלן תוצאות המחזור ה-19 בפלייאוף התחתון, במשחקים שהתקיימו בין התאריכים 17-20/01/2026: הפועל ירושלים – הפועל ראשון לציון 1:1; הפועל קריית שמונה – בית"ר ירושלים 4:1; מ.ס. אשדוד – מ.כ. נהלל יזרעאל 1:2; הפועל ניר רמת השרון – בני יהודה ת"א 2:2; הפועל רמת גן – הפועל באר שבע 5:2.