יום שבת, 24.01.2026 שעה 18:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים א' מרכז
לוח תוצאות

ניצחון דרמטי לילדים א' של הפועל ב"ש בדרבי

מכבי באר שבע חזרה מפיגור של שני שערים, אך ניב טולדנו סידר לקבוצה של כפיר אלמליח 3:4 דרמטי. זה הניצחון השמיני העונה של הפועל בליגת מרכז

|
שחקני ילדים א' של הפועל באר שבע (מדיה הפועל באר שבע)
משחקי המחזור ה-14 בליגת מרכז של שנתון ילדים א’ יצאו אתמול (שישי) לדרך עם דרבי מסקרן בבירת הנגב, שהסתיים בניצחון דרמטי 3:4 להפועל באר שבע על קבוצת “צו פיוס” של מכבי באר שבע. המשחק, שהיה מרתק ורב שערים, נערך כאשר הפועל הגיעה עם מאזן טוב משמעותית מזה של היריבה העירונית, בעוד מכבי קיוותה, למרות הנתונים, לרשום ניצחון רביעי ב-13 משחקים.

מכבי באר שבע בהחלט הייתה בתמונה לאורך המשחק ונתנה פייט חזק לאדומים, אך בסיום הייתה זו הפועל באר שבע שחגגה ניצחון שמיני העונה ב-13 משחקים.

פתיחת המשחק האירה פנים להפועל. אביאל בייך, אחד משני מלכי השערים של הקבוצה, כבש את שערו התשיעי העונה והעלה את האורחים ליתרון 0:1. בדקה ה-19 הגיע השוויון: אמיתי בתאש, מלך שערי מכבי באר שבע, מצא את הרשת עם שערו ה-11 העונה וקבע 1:1. דקה אחת לפני הירידה להפסקת המחצית כבש קפטן הפועל, רווה אמסלם, שער חשוב שקבע את תוצאת המחצית הראשונה - 1:2 לזכות הפועל באר שבע.

הקאמבק לא הספיק

בדקה ה-55 השלים אמסלם צמד אישי, הצטרף לאביאל בייך בפסגת טבלת מלך שערי הקבוצה והגדיל את היתרון ל-1:3. מכבי באר שבע לא אמרה נואש. לביא חדד שעלה מהספסל בדקה ה-52, כבש צמד בתוך שלוש דקות (56 ו-59), העלה את מאזנו האישי לשמונה שערים וקבע 3:3.

המשחק שמר על מגמה התקפית עד הסיום, אך מי שקטפה את הפירות הייתה הפועל ב”ש. ניב טולדנו, בשער דרמטי בשלהי ההתמודדות, שהיה גם שערו הראשון העונה, קבע ניצחון מתוק במיוחד לחניכיו של כפיר אלמליח.

במחזור הקרוב תקווה הפועל ב"ש לרשום ניצחון שלישי ברציפות, כשתארח את הפועל רעננה. מנגד, מכבי ב"ש תנסה להתאושש מההפסד הכואב כשתצא למשחק חוץ רחוק מהבית ומאתגר במיוחד מול מכבי נתניה.

