13 שערי ליגה לתמיר בר, 13 ניצחונות למכבי פ"ת

משחקי המחזור ה-19 בליגת נערים א’ - על יצאו היום (שבת) לדרך. הפלייאוף העליון נפתח עם שלושה משחקים, כשמפגש נוסף בין הפועל כפר סבא למכבי חיפה ייערך ביום שני הקרוב (27/01).

במוקד משחקי היום בפלייאוף העליון, מכבי פתח תקווה והפועל ירושלים רשמו ניצחונות מרשימים בתוצאה זהה של 0:3 על מכבי נתניה והפועל רעננה בהתאמה. מרבית משחקי הפלייאוף התחתון יתקיימו בימים שני ושלישי.

הפלייאוף העליון

מכבי נתניה - מכבי פתח תקווה 3:0

ניצחון 13 העונה למלאבסים, שממשיכים את העונה המרשימה בצמרת. תמיר בר, מהשחקנים הבולטים בליגה, כבש צמד והעלה את מאזנו ל-13 שערי ליגה העונה, בעוד את השער השלישי והאחרון כבש המחליף נהוראי חיון.

מכבי נתניה ספגה הפסד שישי העונה, ולמרות שלא מצאה את הרשת, היא עדיין מדורגת כקבוצה השלישית בטיבה בליגה מבחינת כיבושים, עם 50 שערים עד כה.

נהוראי חיון (פרטי)

בר הצטרף למכבי פתח תקווה בדצמבר 2023 לאחר חמש עונות רצופות במכבי תל אביב. כבר בעונתו הראשונה במועדון הוכיח כי מדובר בשחקן בעל פוטנציאל גבוה במיוחד: בעונת נערים ג’ כבש 24 שערים בכל המסגרות, בעונת נערים ב’ סיים עם 21 שערים, והעונה כבר עומד על 14 שערים בכל המסגרות.

חיון שכבש כמחליף, גדל במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון ושיחק שם במשך שש עונות רצופות, כשנחשב לאחד משחקני העתיד של המועדון. את עונת 2024/25 החל במכבי פתח תקווה, אליה הצטרף לפני כשנתיים לאחר שעזב את ראשון לציון. בעונתו הראשונה כבש חמישה שערי ליגה, והשער היום היה הראשון שלו העונה.

הפועל ירושלים - הפועל רעננה 0:3

האדומים מהבירה רשמו ניצחון שמיני העונה, שהעלה אותם לפחות זמנית למקום השביעי בפלייאוף העליון עם 27 נקודות, שתיים יותר מהפועל כפר סבא שטרם שיחקה. את השערים כבשו ירדן יאור, דאגים אבי ועילאי בר מאיר, שהשאירו את מלוא הנקודות בבירה. הפועל רעננה ספגה הפסד שישי העונה ונשארה עם 33 נקודות, בדומה למכבי נתניה.

שלושת כובשי השערים של הפועל ירושלים אינם תוצרת מחלקת הנוער של המועדון. עילאי בר מאיר החל את דרכו בכדורגל בעונת 2017/18 בהפועל מ.ס חבל מודיעין, והצטרף להפועל ירושלים רק בעונה שעברה. דאגים אבי החל לשחק גם הוא בשנת 2017, אז במדי מ.ס באר שבע, ומאז עונת 2022/23 הוא בירושלים. ירדן יאור הצטרף למועדון רק העונה, לאחר שגדל במועדון הכדורגל גליל גולן.

הפועל ירושלים, נערים א' (באדיבות המועדון)

מכבי תל אביב – הפועל תל אביב 0:1 (הרחבה כאן).

הפועל כפר סבא – מכבי חיפה (27/01, מגרש אימונים סינתטי כפר סבא, 16:45).

הפלייאוף התחתון

מ.כ. נהלל יזרעאל - בית"ר טוברוק (הערב, נהלל, 20:00),

בני סכנין - הפועל באר שבע (26/01, מגרש אימונים סכנין, 15:00),

בית"ר ירושלים - בני יהודה ת"א (26/01, בית וגן 1 תחתון ירושלים, 17:30),

הפועל חדרה - מ.ס אשדוד (26/01, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 19:30),

הפועל קריית שמונה - הפועל פתח תקווה (27/01, סינתטי חדש קריית שמונה, 18:00).