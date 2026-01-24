פליק: אצביע בבחירות לנשיאות, למי? זה סוד

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, דיבר היום (שבת) במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול אוביידו (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) והתייחס גם לבחירות לנשיאות המועדון בחודש מרץ: “אני חושב שאצביע. למי? זה סוד. אם תהיה לי אפשרות להצביע, אעשה זאת, בטוח. אני מכיר אחד או שניים מהמועמדים, אבל אני מרוכז בעבודה שלי. אחליט למי אצביע כשיגיע הרגע".

על השאלה האם יש לו השפעה כלשהי על הבחירות, השיב: “בשנה וחצי האחרונות היו הרבה שינויים חיוביים. אנחנו קבוצה טובה יותר, בחרנו נכון ברכש ונתנו הזדמנויות לשחקני לה מאסיה. זו סיטואציה טובה, והמועדון צריך יציבות. חברי המועדון הם שיחליטו על עתיד המועדון”.

בהמשך הדגיש כי נושא הבחירות אינו חלק מתפקידו: “זה לא התפקיד שלי. הנשיא (ז’ואן לאפורטה) שוחח איתי על זה, וכמה שיותר מהר שזה ייערך, זה חיובי. אנחנו מקצוענים וצריכים לשחק כדורגל. זה מה שהנשיא רוצה וגם אנחנו”.

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

לאחר מכן עבר פליק להתייחס לעניינים המקצועיים ולשמות הבולטים בסגל. על פרמין לופס אמר: “הוא שחקן שיכול לשנות משחקים, וזה מה שאנחנו צריכים ממנו. אולי הוא יכול לשחק עם יותר רוגע בכדור, אבל זה הסגנון שלו: אינטנסיביות, דינמיות והרבה נוכחות ברחבה. הוא מצוין מול השער ותמיד לוחץ, כמו ראפיניה”.

על פאו קוברסי אמר המאמן: “הוא רק בן 19, שיחק הרבה דקות לאחרונה וזה טבעי שיהיו רגעים פחות טובים. הוא משחק ברמה הכי גבוהה שיש ויש לו פוטנציאל עצום. בעיניי, הוא אחד הבלמים הטובים בספרד”.

בנוגע לגאבי אמר פליק: “אני רואה אותו כמעט כל יום. הוא מתאמן ומתקדם יפה. הכי חשוב עבורו זה להיות רגוע ולהתקדם שלב אחרי שלב, בלי למהר. אם הוא יחזור בפברואר, נהיה שמחים, אבל העיקר שיחזור כשהוא באמת מוכן”.

גאבי (IMAGO)

פליק גם התייחס לספיגות האחרונות של הקבוצה: “עשינו טעויות וזה הוביל לשערים. צריך להיות מרוכזים לאורך כל 90 הדקות. קבוצות מתגוננות מולנו עם הכל, והגנה היא דבר מורכב. דיברנו על זה וצריך להשתפר”. על הספיגות ממצבים נייחים הוסיף: “אין הרבה זמן לאמן את זה, אבל דיברנו על כך. בפראג זה היה שונה, היה קר מאוד והיו להם שחקנים גבוהים. בדרך כלל אנחנו יודעים להתמודד עם זה”. על רונאלד אראוחו סיכם: “אנחנו צריכים לנהל את הדקות שלו. הוא נראה טוב מאוד ויכול לפתוח בהרכב, אבל נחליט סופית מחר”.

גאבי, פדרי, פראן טורס ואנדראס כריסטנסן הפצועים נעדרו מהאימון, וכל יתר השחקנים כשירים. החלוץ עשוי לחזור למשחק מול קופנהאגן או אלצ’ה.