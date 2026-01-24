יום שבת, 24.01.2026 שעה 16:15
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2429-2921אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

פליק: אצביע בבחירות לנשיאות, למי? זה סוד

מאמן בארסה על המרוץ הפוליטי: "הנשיא דיבר איתי על זה". הוא התייחס גם לפרמין ("יכול לשנות משחקים"), קוברסי וגאבי. טורס עשוי לחזור מול קופנהאגן

|
ז'ואן לאפורטה והאנזי פליק (רויטרס)
ז'ואן לאפורטה והאנזי פליק (רויטרס)

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, דיבר היום (שבת) במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול אוביידו (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) והתייחס גם לבחירות לנשיאות המועדון בחודש מרץ: “אני חושב שאצביע. למי? זה סוד. אם תהיה לי אפשרות להצביע, אעשה זאת, בטוח. אני מכיר אחד או שניים מהמועמדים, אבל אני מרוכז בעבודה שלי. אחליט למי אצביע כשיגיע הרגע".

על השאלה האם יש לו השפעה כלשהי על הבחירות, השיב: “בשנה וחצי האחרונות היו הרבה שינויים חיוביים. אנחנו קבוצה טובה יותר, בחרנו נכון ברכש ונתנו הזדמנויות לשחקני לה מאסיה. זו סיטואציה טובה, והמועדון צריך יציבות. חברי המועדון הם שיחליטו על עתיד המועדון”.

בהמשך הדגיש כי נושא הבחירות אינו חלק מתפקידו: “זה לא התפקיד שלי. הנשיא (ז’ואן לאפורטה) שוחח איתי על זה, וכמה שיותר מהר שזה ייערך, זה חיובי. אנחנו מקצוענים וצריכים לשחק כדורגל. זה מה שהנשיא רוצה וגם אנחנו”.

זז'ואן לאפורטה (IMAGO)

לאחר מכן עבר פליק להתייחס לעניינים המקצועיים ולשמות הבולטים בסגל. על פרמין לופס אמר: “הוא שחקן שיכול לשנות משחקים, וזה מה שאנחנו צריכים ממנו. אולי הוא יכול לשחק עם יותר רוגע בכדור, אבל זה הסגנון שלו: אינטנסיביות, דינמיות והרבה נוכחות ברחבה. הוא מצוין מול השער ותמיד לוחץ, כמו ראפיניה”.

על פאו קוברסי אמר המאמן: “הוא רק בן 19, שיחק הרבה דקות לאחרונה וזה טבעי שיהיו רגעים פחות טובים. הוא משחק ברמה הכי גבוהה שיש ויש לו פוטנציאל עצום. בעיניי, הוא אחד הבלמים הטובים בספרד”.

בנוגע לגאבי אמר פליק: “אני רואה אותו כמעט כל יום. הוא מתאמן ומתקדם יפה. הכי חשוב עבורו זה להיות רגוע ולהתקדם שלב אחרי שלב, בלי למהר. אם הוא יחזור בפברואר, נהיה שמחים, אבל העיקר שיחזור כשהוא באמת מוכן”.

גאבי (IMAGO)גאבי (IMAGO)

פליק גם התייחס לספיגות האחרונות של הקבוצה: “עשינו טעויות וזה הוביל לשערים. צריך להיות מרוכזים לאורך כל 90 הדקות. קבוצות מתגוננות מולנו עם הכל, והגנה היא דבר מורכב. דיברנו על זה וצריך להשתפר”. על הספיגות ממצבים נייחים הוסיף: “אין הרבה זמן לאמן את זה, אבל דיברנו על כך. בפראג זה היה שונה, היה קר מאוד והיו להם שחקנים גבוהים. בדרך כלל אנחנו יודעים להתמודד עם זה”. על רונאלד אראוחו סיכם: “אנחנו צריכים לנהל את הדקות שלו. הוא נראה טוב מאוד ויכול לפתוח בהרכב, אבל נחליט סופית מחר”.

מחכה לתאי לעבד? לבאנטה הופכת על אלצ'ה

גאבי, פדרי, פראן טורס ואנדראס כריסטנסן הפצועים נעדרו מהאימון, וכל יתר השחקנים כשירים. החלוץ עשוי לחזור למשחק מול קופנהאגן או אלצ’ה.

