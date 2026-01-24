מחכה להתפוצץ: מרדכי בדרך לרמות הגבוהות

לפני כשנה פתחתי את תוכנת הסקאוטינג שלי במטרה אחת ברורה: לסרוק את השוק הישראלי ולבדוק האם יש שחקן עם פוטנציאל אמיתי לפריצה משמעותית. כשהגעתי לעירוני קרית שמונה, תפס את עיניי שחקן צעיר בשם יאיר מרדכי, קשר התקפי.

ישבתי לניתוח מעמיק של היכולות שלו, תהליך שלקח כשעה וחצי, ובסיומו הגעתי למסקנה חד משמעית: ליאיר מרדכי יש פוטנציאל להיות סופרסטאר ברמות הגבוהות. המספרים, באותו שלב, לא היו מחמיאים. מעט מאוד איומים על שער היריבה, פעולות התקפיות סבירות אך ללא מטרה מדויקת, ותחושה כללית של שחקן שעדיין לא מתרגם את הכישרון למספרים.

הוא כבר היה בן 22, גיל שבו שחקנים מוכשרים אמורים להתחיל להפוך למטאורים. אבל בבדיקה מעמיקה יותר ראיתי שיש לו הכל: מהירות יוצאת דופן, שליטה מצוינת בכדור, טכניקת מסירה טובה ובעיטה מצוינת. בשלב הזה הבנתי בדיוק איפה הבעיה, ולשמחתי, זו בעיה שאפשר לפתור עם הבנה, ראש פתוח ורצון אמיתי ללמוד.

יאיר מרדכי (רועי כפיר)

רוצה להיות הכי טוב שהוא יכול

אמרתי לעצמי: אם אגלה שמדובר בבחור אינטליגנטי, פתוח ללמידה ומוכן להשתנות, אני לוקח אותו כפרויקט והופך אותו לשחקן ההתקפי המסוכן בליגה. אחרי שיחה ראשונה בינינו קבענו להיפגש, ומהר מאוד הבנתי שמדובר בבחור אפילו יותר מאינטליגנט, כזה שרוצה באמת להיות הכי טוב שהוא יכול. יצאנו לדרך.

התחלנו תהליך ממוקד של שינוי ושיפור נקודות מסוימות מהקצה אל הקצה, ולשמחתי יאיר אימץ את הדברים בצורה חדה, חכמה ונחושה. זה עדיין רחוק משלמות, אבל ההתקדמות כבר ברורה לעין. במשחק האחרון הוא סיים עם 7 איומים לשער, שער אחד בישול ומעורבות בפנדל.

אימץ את העצות של בן שושן. יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)

נכון לעכשיו, יאיר עומד על 5 שערים בליגה, בקבוצת אמצע טבלה בישראל. אחרי המשחק האחרון מול הפועל חיפה, אני יכול לומר בביטחון: יאיר מרדכי מתחיל להבין איך מממשים פוטנציאל. ותאמינו לי, הפוטנציאל גבוה מאוד. היום תפגוש קריית שמונה את הפועל באר שבע, יחד עם הקשר האחורי האפריקאי שהבאתי למועדון, יאו אקה, שחקן איכותי בפני עצמו, וכמובן יחד עם יאיר מרדכי.

עבורי, מדובר גם במפגש טעון מול יריבת האליפות של הקבוצה שממנה באתי, בית״ר ירושלים. אני בטוח שיאיר והחברים יהוו לבאר שבע משוכה גבוהה מאוד, כזו שלא יהיה לה קל לעבור. מה שבטוח, הולך להיות מעניין.