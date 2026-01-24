יום שבת, 24.01.2026 שעה 15:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

מחכה להתפוצץ: מרדכי בדרך לרמות הגבוהות

עמית בן שושן בטור סקאוטינג ל-ONE: לכוכב ק"ש פוטנציאל של סופרסטאר עם מהירות, שליטה בכדור ובעיטה. התהליך ששיפר אותו והרצון להיות הכי טוב שאפשר

|
יאיר מרדכי (חג'אג' רחאל)
יאיר מרדכי (חג'אג' רחאל)

לפני כשנה פתחתי את תוכנת הסקאוטינג שלי במטרה אחת ברורה: לסרוק את השוק הישראלי ולבדוק האם יש שחקן עם פוטנציאל אמיתי לפריצה משמעותית. כשהגעתי לעירוני קרית שמונה, תפס את עיניי שחקן צעיר בשם יאיר מרדכי, קשר התקפי.

ישבתי לניתוח מעמיק של היכולות שלו, תהליך שלקח כשעה וחצי, ובסיומו הגעתי למסקנה חד משמעית: ליאיר מרדכי יש פוטנציאל להיות סופרסטאר ברמות הגבוהות. המספרים, באותו שלב, לא היו מחמיאים. מעט מאוד איומים על שער היריבה, פעולות התקפיות סבירות אך ללא מטרה מדויקת, ותחושה כללית של שחקן שעדיין לא מתרגם את הכישרון למספרים.

הוא כבר היה בן 22, גיל שבו שחקנים מוכשרים אמורים להתחיל להפוך למטאורים. אבל בבדיקה מעמיקה יותר ראיתי שיש לו הכל: מהירות יוצאת דופן, שליטה מצוינת בכדור, טכניקת מסירה טובה ובעיטה מצוינת. בשלב הזה הבנתי בדיוק איפה הבעיה, ולשמחתי, זו בעיה שאפשר לפתור עם הבנה, ראש פתוח ורצון אמיתי ללמוד.

יאיר מרדכי (רועי כפיר)יאיר מרדכי (רועי כפיר)

רוצה להיות הכי טוב שהוא יכול

אמרתי לעצמי: אם אגלה שמדובר בבחור אינטליגנטי, פתוח ללמידה ומוכן להשתנות, אני לוקח אותו כפרויקט והופך אותו לשחקן ההתקפי המסוכן בליגה. אחרי שיחה ראשונה בינינו קבענו להיפגש, ומהר מאוד הבנתי שמדובר בבחור אפילו יותר מאינטליגנט, כזה שרוצה באמת להיות הכי טוב שהוא יכול. יצאנו לדרך.

התחלנו תהליך ממוקד של שינוי ושיפור נקודות מסוימות מהקצה אל הקצה, ולשמחתי יאיר אימץ את הדברים בצורה חדה, חכמה ונחושה. זה עדיין רחוק משלמות, אבל ההתקדמות כבר ברורה לעין. במשחק האחרון הוא סיים עם 7 איומים לשער, שער אחד בישול ומעורבות בפנדל.

אימץ את העצות של בן שושן. יאיר מרדכי חוגג (חגאימץ את העצות של בן שושן. יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)

נכון לעכשיו, יאיר עומד על 5 שערים בליגה, בקבוצת אמצע טבלה בישראל. אחרי המשחק האחרון מול הפועל חיפה, אני יכול לומר בביטחון: יאיר מרדכי מתחיל להבין איך מממשים פוטנציאל. ותאמינו לי, הפוטנציאל גבוה מאוד. היום תפגוש קריית שמונה את הפועל באר שבע, יחד עם הקשר האחורי האפריקאי שהבאתי למועדון, יאו אקה, שחקן איכותי בפני עצמו, וכמובן יחד עם יאיר מרדכי.

עבורי, מדובר גם במפגש טעון מול יריבת האליפות של הקבוצה שממנה באתי, בית״ר ירושלים. אני בטוח שיאיר והחברים יהוו לבאר שבע משוכה גבוהה מאוד, כזו שלא יהיה לה קל לעבור. מה שבטוח, הולך להיות מעניין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */