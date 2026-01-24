יום שבת, 24.01.2026 שעה 14:04
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2429-2921אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"לא אעצור": ההימור של אסנסיו על העונה שלו

בלם ריאל שסובל מסדק בעצם השוקה, מקבל על עצמו את הסיכון ולא עוצר ל-6 עד 8 שבועות כפי שנדרש להחלמה מלאה ולמניעת שבר שעלול לסיים לו את העונה

ראול אסנסיו (IMAGO)
ראול אסנסיו (IMAGO)

ראול אסנסיו לוקח הימור. הוא יעשה זאת כבר הערב (ראשון, 22:00) מול ויאריאל, ביום שלישי מול בנפיקה ליסבון, ובכל משחק שבו ישתתף עם הסדק בעצם השוקה שמלווה אותו כבר תקופה.

הבלם יודע היטב שהפתרון לבעיה הוא עצירה של כחודשיים, בין שישה לשמונה שבועות. זהו פרק הזמן המשוער של חוסר פעילות שנדרש כדי לאפשר לשבר להחלים. כאן בדיוק נוצר העימות הישיר בין מה שטוב לשחקן לבין מה שטוב לקבוצה.

איבוד הבלם הצעיר יהיה מכה קשה לקו ההגנה, שגם כך סובל מחוסרים משמעותיים. ובין טובתו האישית לבין טובת הקבוצה, אסנסיו בחר באפשרות השנייה. “אני לא עוצר עכשיו, אין סיכוי”, אמר כשהמצב הוצג בפניו. החלטה אמיצה, אך מסוכנת.

ראול אסנסיו מצביע לסמל (IMAGO)ראול אסנסיו מצביע לסמל (IMAGO)

ארבלואה נושם לרווחה, אבל חי עם דאגה כמעט יומיומית שהפציעה של אסנסיו עלולה להחמיר בכל רגע. מצבה של ההגנה בריאל מדריד עגום: אדר מיליטאו מחוץ לתקופה ארוכה, אנטוניו רודיגר אינו זמין, ודויד אלאבה רחוק מכושרו הטוב. בנוסף, אורליאן טשואמני, הבלם הנוסף בסגל, לא יהיה כשיר גם הוא למשחק מול ויאריאל. למעשה, נותרו רק אסנסיו ודין האוסן. אם הראשון ייאלץ לעצור לשני חודשים, המצב יהפוך לקריטי.

“קיים סיכון לשבר”

ההחלטה של אסנסיו להמשיך לשחק הכניסה את הצוות הרפואי לכוננות גבוהה. “ייתכן שמדובר בפציעה קלה, אבל המשך משחק אינו מומלץ. עומס מכני נוטה להרחיב את הסדק, ואז נכנס לתמונה הסיכון לשבר”, מזהיר ד”ר פדרו לואיס ריפול. במקרה שהפציעה תגיע לרמת חומרה כזו, “אנחנו מדברים על חצי שנה מחוץ למגרשים”, מסכם ריפול.

סיכון גדול. אסנסיו (IMAGO)סיכון גדול. אסנסיו (IMAGO)

אסנסיו מודע לכך ולוקח את ההימור. הוא כבר הוכיח בעבר שהוא לא נרתע ולא בורח ברגעים קשים. לא משנה היריבה, הבמה או ההקשר. עכשיו הוא עושה זאת שוב, גם כשקיים סיכון גבוה לפציעה חמורה. הוא לוחם, והמאבק יימשך עד שהגוף יגיד די. הוא לא רוצה לאבד את הכושר הנהדר שבו הוא נמצא, ושואף לבסס את מקומו בתוכניות של ארבלואה, שרואה בו את הבלם בכושר הטוב ביותר בסגל.

מעבר לכך, יש גם מונדיאל באופק, טורניר שהוא חולם להשתתף בו. כל זה תלוי ביכולת לחרוק שיניים ולהמשיך קדימה. ויאריאל היא הקרב הבא, והבלם יהיה שם כדי להתייצב. ארבלואה יצטרך למצוא לו מקום בהרכב הפותח.

