יום שבת, 24.01.2026 שעה 14:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

0:1 יקר למכבי ת"א על הפועל בדרבי של נערים א'

שער של עידו יוסף עשה את ההבדל בין הקבוצות בדרבי והצהובים בהדרכת ארז בלפר פתחו פער בפסגה של 8 נקודות. מנספורד, אנגלידיס, סיני וגינצבורג צפו


שחקני מכבי חוגגים בנערים א' (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי חוגגים בנערים א' (ראובן שוורץ)

קבוצת נערים א׳ של מכבי תל אביב ניצחה היום (שבת) 0:1 בדרבי התל אביבי את היריבה העירונית הפועל ועל הדרך עם הניצחון היוקרתי היא הצליחה להגדיל את הפער בפסגה מהאדומים לשמונה נקודות.

האדומים של אוהד אשכנזי, לא נפלו מאלו של ארז בלפר ואף אולי היו מעט טובים יותר, אך שער אחד של עידו יוסף, לאחר טעות של שוער האדומים נועם דר עשה את ההבדל. הצהובים מצידם, הצליחו לנקום על הניצחון של האדומים בדרבי בוולפסון, רק לפני שבוע וחצי (2:4), שהיה גם ההפסד היחיד של בלפר וחניכיו עד כה העונה.

שחקני מכבי ת"א נערים אשחקני מכבי ת"א נערים א' חוגגים (ראובן שוורץ)
עידו יוסף עם שער הניצחון (ראובן שוורץ)עידו יוסף עם שער הניצחון (ראובן שוורץ)
נועם דר ונועם נונה (ראובן שוורץ)נועם דר ונועם נונה (ראובן שוורץ)
עידו יוסף חוגג (ראובן שוורץ)עידו יוסף חוגג (ראובן שוורץ)

לעיני המנהלים הטכניים של נבחרות הנוער, בוני גינצבורג ומשה סיני ומאמני נבחרות נוער א׳ ונוער ב׳, אופיר חיים ואריק בנאדו, המשחק לא סיפק יותר מדי מצבים, אך לצהובים זה הספיק לבסס את מקומם בפסגה. גם המנהל המקצועי של הקבוצה הבוגרת בן מנספורד ומספר שחקני הקבוצה הבוגרת של מכבי, צפו.

מאבק על הכדור (ראובן שוורץ)מאבק על הכדור (ראובן שוורץ)
עמנואל לוקה מתעופף (ראובן שוורץ)עמנואל לוקה מתעופף (ראובן שוורץ)
עמנואל לוקה וטל בורקו (ראובן שוורץ)עמנואל לוקה וטל בורקו (ראובן שוורץ)

מהלך המשחק:

דקה חמישית, מכבי ת״א עלתה ל-0:1: איזו טעות קשה של שוער הפועל ת״א, נועם דר. האחרון התמהמה בהרחקת כדור פשוט, עידו יוסף לחץ וגלש לכדור שנכנס לרשת.

שחקני מכבי חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 35: מצב טוב ראשון גם לאדומים כאשר אושרי טשומה חתך מאגף שמאל למרכז תוך כדי שהוא משתחרר משני שחקנים, אך הבעיטה עלתה מעט מעל המסגרת

עילאי מליחי (ראובן שוורץ)עילאי מליחי (ראובן שוורץ)
שחקני שתי הקבוצות (ראובן שוורץ)שחקני שתי הקבוצות (ראובן שוורץ)

דקה 62: כמעט השוויון של האדומים. כדור קרן קשתי הגיע לפואד גנאים שנגח, לוקה הצליח להדוף למשקוף ולקרן.

מלאקו בירלי מוסר (ראובן שוורץ)מלאקו בירלי מוסר (ראובן שוורץ)

דקה 75: האדומים המשיכו להתקרב, כשמצב נייח נוסף אותו הגביה המחליף יובל בן משה, מצא ראש אדום אך הכדור הלך אל הקורה.

בנאדו, גינצבורג, סיני, בוקסנבוים, חיים וסולומון (ראובן שוורץ)בנאדו, גינצבורג, סיני, בוקסנבוים, חיים וסולומון (ראובן שוורץ)
אוהד אשכנזי (ראובן שוורץ)אוהד אשכנזי (ראובן שוורץ)
ארז בלפר (ראובן שוורץ)ארז בלפר (ראובן שוורץ)

מכבי ת”א: עמנואל לוקה, הראל בן לולו, אדם רוזנבאום, טל בורקו, דניאל דודי, בן דג׳אני, דניאל בן שושן, אושר שמואל, און יונה, נועם עזרן ועידו יוסף

אסאנטה, מנספורד ודוידה (ראובן שוורץ)אסאנטה, מנספורד ודוידה (ראובן שוורץ)
גג'ק אנגלידיס וגדי ברומר (ראובן שוורץ)

הפועל ת”א: נועם דר, שי וקסמן, ולנטין קודז׳ין, נועם נונה, סער ממן, נועם דבארשוילי, אורי רבינוביץ׳, עילאי מליחי, יותם כלפה, אושרי טשומה ופואד גנאים

