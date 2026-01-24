0:1 יקר למכבי ת"א על הפועל בדרבי של נערים א'

קבוצת נערים א׳ של מכבי תל אביב ניצחה היום (שבת) 0:1 בדרבי התל אביבי את היריבה העירונית הפועל ועל הדרך עם הניצחון היוקרתי היא הצליחה להגדיל את הפער בפסגה מהאדומים לשמונה נקודות.

האדומים של אוהד אשכנזי, לא נפלו מאלו של ארז בלפר ואף אולי היו מעט טובים יותר, אך שער אחד של עידו יוסף, לאחר טעות של שוער האדומים נועם דר עשה את ההבדל. הצהובים מצידם, הצליחו לנקום על הניצחון של האדומים בדרבי בוולפסון, רק לפני שבוע וחצי (2:4), שהיה גם ההפסד היחיד של בלפר וחניכיו עד כה העונה.

לעיני המנהלים הטכניים של נבחרות הנוער, בוני גינצבורג ומשה סיני ומאמני נבחרות נוער א׳ ונוער ב׳, אופיר חיים ואריק בנאדו, המשחק לא סיפק יותר מדי מצבים, אך לצהובים זה הספיק לבסס את מקומם בפסגה. גם המנהל המקצועי של הקבוצה הבוגרת בן מנספורד ומספר שחקני הקבוצה הבוגרת של מכבי, צפו.

מהלך המשחק:

דקה חמישית, מכבי ת״א עלתה ל-0:1: איזו טעות קשה של שוער הפועל ת״א, נועם דר. האחרון התמהמה בהרחקת כדור פשוט, עידו יוסף לחץ וגלש לכדור שנכנס לרשת.

דקה 35: מצב טוב ראשון גם לאדומים כאשר אושרי טשומה חתך מאגף שמאל למרכז תוך כדי שהוא משתחרר משני שחקנים, אך הבעיטה עלתה מעט מעל המסגרת

דקה 62: כמעט השוויון של האדומים. כדור קרן קשתי הגיע לפואד גנאים שנגח, לוקה הצליח להדוף למשקוף ולקרן.

דקה 75: האדומים המשיכו להתקרב, כשמצב נייח נוסף אותו הגביה המחליף יובל בן משה, מצא ראש אדום אך הכדור הלך אל הקורה.

מכבי ת”א: עמנואל לוקה, הראל בן לולו, אדם רוזנבאום, טל בורקו, דניאל דודי, בן דג׳אני, דניאל בן שושן, אושר שמואל, און יונה, נועם עזרן ועידו יוסף

הפועל ת”א: נועם דר, שי וקסמן, ולנטין קודז׳ין, נועם נונה, סער ממן, נועם דבארשוילי, אורי רבינוביץ׳, עילאי מליחי, יותם כלפה, אושרי טשומה ופואד גנאים