רשמי: דרו עזב את ברצלונה וחתם בפ.ס.ז' עד 2030

לא הרבה מאמנים היו נותנים דקות לקשרים צעירים בקבוצה שיש בה את דני אולמו, פרמין לופס, פדרי ואחרים, אבל האנזי פליק האמין בדרו. זה לא הספיק לקשר בן ה-18, שבטוח שהעתיד שלו בפ.ס.ז’ ולא בקבוצת נעוריו, ברצלונה, והוא חתם היום (שני) רשמית אצל הצרפתים עד 2030 ויקבל את החולצה עם המספר 27.

סעיף השחרור של דרו עמד על שישה מיליון אירו, אבל בארסה תקבל עליו בסביבות 8.2 מיליון כמחווה שנועדה לא לפגוע עוד ביחסים בין המועדונים, וכדי שהשחקן יוכל לעזוב תוך הבעת הערכה ממשית כלפי המועדון שסייע לו להשלים את תהליך ההכשרה שלו.

דרו חתם בפ.ס.ז’ אחרי שנשבה בעיקר בקסמו של לואיס אנריקה. באחד מביקוריו השגרתיים בברצלונה, קיים המאמן פגישה אישית עם הקשר הצעיר והציג בפניו פרויקט מקצועי שבעיני השחקן היה בלתי ניתן לסירוב. מקורות שצוטטו בתקשורת הספרדית אישרו את קיום הפגישה, וכן שדרו ראה כיצד נפתח בפניו אופק מקצועי רחב היקף במועדון הצרפתי.

דרו (IMAGO)

לואיס אנריקה הוא מאמן אנרגטי וישיר מאוד. המסרים שלו חלחלו לדרו עד כדי החלטה לשים קץ לקריירה שלו בברצלונה, בזמן שהיה חלק מהתוכניות של האנזי פליק, וזאת למרות היותו רק שחקן נוער בגיל 18.

”רגע של גאווה”

"אני מאוד שמח וגאה להצטרף לפאריס סן ז'רמן. זה רגע של גאווה עצומה עבורי ועבור המשפחה שלי. פ.ס.ז' הוא מועדון ענק, שאני עוקב אחריו מאז שהייתי ילד ושבו אגדות גדולות עשו היסטוריה. עכשיו אני נרגש ומלא מוטיבציה לשחק ולתת הכול עבור החולצה הזו", אמר דרו לאחר החתימה.

דרו השתתף באימוני טרום העונה של הקבוצה הבוגרת של בארסה בקיץ האחרון ואף כבש במסע המשחקים למזרח. בספטמבר הוא ערך את הבכורה בליגה הספרדית, באוקטובר שיחק לראשונה בליגת האלופות ובסך הכל יש לו חמישה משחקים ו-148 דקות בקבוצה הבוגרת, בה בישל שער אחד.