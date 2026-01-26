יום שלישי, 27.01.2026 שעה 00:02
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
4515-4119פאריס סן-ז'רמן1
4316-3319לאנס2
3820-4419מארסיי3
3620-3219ליון4
3229-3419ליל5
3127-3019ראן6
3023-3219שטרסבורג7
2923-3119טולוז8
2530-2519לוריין9
2433-2819מונאקו10
2325-2019אנז'ה11
2231-2419ברסט12
2136-2519ניס13
2032-2419פ.צ. פאריס14
2024-1619לה האבר15
1434-1819נאנט16
1229-1419אוקזר17
1245-2119מץ18

רשמי: דרו עזב את ברצלונה וחתם בפ.ס.ז' עד 2030

הקשר בן ה-18 שהחליט לעזוב את קבוצת נעוריו למרות האמון מהאנזי פליק, השלים את מעברו לפאריס. הבלאוגרנה יקבלו תמורתו כ-8 מיליון אירו בתור מחווה

|
דרו (האתר הרשמי של פ.ס.ז')
דרו (האתר הרשמי של פ.ס.ז')

לא הרבה מאמנים היו נותנים דקות לקשרים צעירים בקבוצה שיש בה את דני אולמו, פרמין לופס, פדרי ואחרים, אבל האנזי פליק האמין בדרו. זה לא הספיק לקשר בן ה-18, שבטוח שהעתיד שלו בפ.ס.ז’ ולא בקבוצת נעוריו, ברצלונה, והוא חתם היום (שני) רשמית אצל הצרפתים עד 2030 ויקבל את החולצה עם המספר 27.

סעיף השחרור של דרו עמד על שישה מיליון אירו, אבל בארסה תקבל עליו בסביבות 8.2 מיליון כמחווה שנועדה לא לפגוע עוד ביחסים בין המועדונים, וכדי שהשחקן יוכל לעזוב תוך הבעת הערכה ממשית כלפי המועדון שסייע לו להשלים את תהליך ההכשרה שלו.

דרו חתם בפ.ס.ז’ אחרי שנשבה בעיקר בקסמו של לואיס אנריקה. באחד מביקוריו השגרתיים בברצלונה, קיים המאמן פגישה אישית עם הקשר הצעיר והציג בפניו פרויקט מקצועי שבעיני השחקן היה בלתי ניתן לסירוב. מקורות שצוטטו בתקשורת הספרדית אישרו את קיום הפגישה, וכן שדרו ראה כיצד נפתח בפניו אופק מקצועי רחב היקף במועדון הצרפתי.

דרו (IMAGO)דרו (IMAGO)

לואיס אנריקה הוא מאמן אנרגטי וישיר מאוד. המסרים שלו חלחלו לדרו עד כדי החלטה לשים קץ לקריירה שלו בברצלונה, בזמן שהיה חלק מהתוכניות של האנזי פליק, וזאת למרות היותו רק שחקן נוער בגיל 18.

”רגע של גאווה”

"אני מאוד שמח וגאה להצטרף לפאריס סן ז'רמן. זה רגע של גאווה עצומה עבורי ועבור המשפחה שלי. פ.ס.ז' הוא מועדון ענק, שאני עוקב אחריו מאז שהייתי ילד ושבו אגדות גדולות עשו היסטוריה. עכשיו אני נרגש ומלא מוטיבציה לשחק ולתת הכול עבור החולצה הזו", אמר דרו לאחר החתימה.

דרו השתתף באימוני טרום העונה של הקבוצה הבוגרת של בארסה בקיץ האחרון ואף כבש במסע המשחקים למזרח. בספטמבר הוא ערך את הבכורה בליגה הספרדית, באוקטובר שיחק לראשונה בליגת האלופות ובסך הכל יש לו חמישה משחקים ו-148 דקות בקבוצה הבוגרת, בה בישל שער אחד.

