יום שבת, 24.01.2026 שעה 14:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

קאני וגורה בהרכב מכבי חיפה, דאבו פותח בנתניה

מלמד ישלים את חוליית ההתקפה של ברק בכר ב-15:00, כשהירוקים יחפשו נקמה על הסיבוב הקודם. רטנר, אגבה ואוחנה בקישור. לוי, בילו וטבארש בצד השני

|
גיא מלמד וקנג'י גורה באקסטזה (עמרי שטיין)
גיא מלמד וקנג'י גורה באקסטזה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תתארח היום (שבת, 15:00) אצל מכבי נתניה במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל. הירוקים רוצים להמשיך במומנטום החיובי שבו הם נמצאים, בעוד היהלומים מחפשים נקודות ראשונות תחת המאמן החדש רוני לוי.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג׳אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, שון גולדברג, ליסב עיסאת, פייר קורנו, נבות רטנר, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, סילבה קאני, קנג'י גורה וגיא מלמד.

הקבוצה של ברק בכר מגיעה לאחר הניצחון 1:4 המשכנע שלה על מכבי תל אביב בסמי עופר, ניצחון שהכניס למועדון הרבה רוח גבית לקראת המשך העונה. הקבוצה של בכר ניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כששמטה נקודות רק בתיקו המאופס בטרנר מול הפועל באר שבע.

ברק בכר באימון מכבי חיפה (עמרי שטיין)ברק בכר באימון מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מהצד השני של המתרס, משחק הבכורה של המאמן רוני לוי, שהחליף על הקווים את יוסי אבוקסיס, נגמר בהפסד 2:1 לבני סכנין. היהלומים הפסידו בארבעה מחמשת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות, כולל 2:0 כואב למכבי יפו שהוביל להדחת הצהובים-שחורים מגביע המדינה.

בשבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות מכבי חיפה ניצחה בשישה, אלא שההפסד הגיע במפגש האחרון בין הצדדים, שהסתיים ב-2:3 ליהלומים בסמי עופר. אחרי המשחק הזה החליטו בהנהלת הירוקים לשלוח את המאמן דייגו פלורס הביתה ולמנות במקומו את ברק בכר. איך זה ייגמר הפעם?

