שקט בקהל: ג'וקוביץ' עלה לשמינית באוסטרליה

נובאק ג’וקוביץ’ הבלתי נגמר בן ה-38 המשיך היום (שבת) במסע שלו במלבורן לעבר שמינית גמר אליפות אוסטרליה ומי יודע? אולי לעבר המייג’ור ה-25, שבטוח יהיה, אם וכאשר, המרשים ביותר בקריירה של גדול הטניסאים בכל הזמנים. בינתיים, נובאק השיג את ניצחונו ה-400 (!) בטורנירי גראנד סלאם ורשם עוד ציון דרך היסטורי.

הג’וקר הסרבי עבר משוכה לא כ”כ פשוטה בדמות בוטיק ואן דה זאנדשלופ ההולנדי, שעשה לסרבי לא מעט צרות והקשה עליו עם ההגשה היעילה והפורהנד העוצמתי, אך בסיום עולם כמנהגו נוהג, והג’וקר, שבשנה שעברה הגיע לכל חצאי הגמר בגראנד סלאם, השיג את הכרטיס החשוב לשלב הבא.

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

בסיום ואחרי שעתיים ו-46 דקות של טניס מהנה ביותר במגרש המרכזי, ג’וקוביץ’ חתם את הניצחון וחגג עם תנועת הכינור המוכרת שמקדיש לבתו. 3:6, 4:6, 6:7(4) לסרבי, שמחפש את המייג’ור ה-11 שלו במלבורן ועשה היום אולי עוד צעד לשם, אך כמובן שהמשוכות הרציניות באמת יהיו שוב יאניק סינר וקרלוס אלקראס בשלבים הכי גבוהים.

הקהל הפריע, ג’וקוביץ’ לא נשאר חייב

הסט הדרמטי והארוך ביותר היה השלישי, ההולנדי למרות מימדיו הלא קטנים (1.91 מטר) הגיע ממש לכל כדור, אבל נובאק גם אחרי 24 סלאמים נלחם כמו משוגע על כל נקודה. בוטיק כבר היה בשתי נקודות סט, ג’וקוביץ’ עם המון קור רוח חזר ושלח את המערכה לשובר שוויון שם הוא סגר עניין אחרי כמה החטאות של יריבו על הרשת.

ג'וקוביץ' עונה לקהל (IMAGO)

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

בוטיק ואן דה זאנדשלופ (רויטרס)

כמה אוהדים ניסו להפריע לסרבי במהלך ההגשות בנקודות המכריעות של הסט השלישי, נובאק כמו נובאק לקח את הנקודות הללו על ההגשות שלו וגם השתיק את הקהל המקומי, שהתבקש על ידי השופט להפסיק להפריע בין הנקודות. בסיום כולם כבר קמו להריע לטניסאי המעוטר.

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)