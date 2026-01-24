יום שבת, 24.01.2026 שעה 14:04
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"לעשות מספרת כזו תחת לחץ מראה על המון אופי"

בהפועל י-ם החמיאו לאידוקו שכבש את שער הניצחון ב-1:2 על הפועל פ"ת: "שחקן עם איכויות יוצאות דופן. בטוחים ביכולת שלנו לסיים את העונה במקום טוב"

|
אנדרו אידוקו חוגג (אורן בן חקון)
אנדרו אידוקו חוגג (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים של השבועות האחרונים היא קבוצה שמאמינה עד השנייה האחרונה. אתמול (שישי), האמונה הזו תורגמה לאחד הרגעים היפים שנראו העונה בליגה, כשמספרת וירטואוזית של אנדרו אידוקו בדקה ה-93 העניקה לקבוצה ניצחון שני ברציפות, 1:2 על הפועל פ”ת.

כאמור, כשהיה נדמה שהמשחק בדרך לחלוקת נקודות, אידוקו סיפק ביצוע וירטואוזי שספק אם יישכח העונה בבירה. "לבצע מספרת כזו תחת לחץ של דקות סיום מראה על המון אופי”, החמיאו במועדון לחלוץ. "אנדרו שחקן עם איכויות יוצאות דופן, וראינו את זה בביצוע הנהדר שלו. זה לא היה רק גול יפה, זה גול של קבוצה שלמה שלא הפסיקה להאמין”.

למרות האופוריה הרגעית על הדשא, בעמק הארזים הקפידו לנסות לשדר עסקים כרגיל, לצד ביטחון גדול בהמשך הדרך. "ניצחונות כאלה, עם טעם מיוחד, הם אלו שנותנים דחיפה מנטלית במאבקי תחתית קשים”, אמרו במועדון. "הגיע לנו רגע כזה של שמחה. למרות המיקום הנוכחי, יש לנו ביטחון מלא ביכולת של הקבוצה ובסגל הקיים להשלים את המשימה. אנחנו בטוחים ביכולת שלנו לסיים את העונה במקום טוב”.

שחקני הפועל ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)

“המשמעת ההגנתית הייתה המפתח”

אחת הנקודות שזכו לשבחים בצוות המקצועי היא העמידה של החוליה האחורית. למעט השער שנספג ממצב נייח, הרביעייה ההגנתית הצליחה לשתק את אחת הקבוצות המאומנות בליגה: "עצרנו את המתפרצות שלהם ואת משחק העומד המסוכן שלהם ברוב דקות המשחק. המשמעת ההגנתית הזו הייתה המפתח שלנו  לניצחון הזה ולניצחונות בעתיד”.

בנוסף לעמידה הטקטית, במועדון הביעו שביעות רצון גדולה משילובם של שחקני הנוער שקיבלו הזדמנות והשפיעו על המשחק. נדים וראסנה פתח בהרכב והפגין משחק טוב מאוד לאורך הדקות שלו על הדשא, כשהוא מראה בגרות ומשתלב היטב בשיטה הקבוצתית. גם חמודי דיאב רשם ציון דרך משמעותי כשזכה להופעת ליגה ראשונה במדי הקבוצה הבוגרת. דיאב נכנס כמחליף בדקה ה-83 והיה מעורב ישירות בשער הניצחון, לאחר שנגח את הכדור בצורה מדויקת לכיוונו של אידוקו במהלך שהסתיים ברשת.

בעמק הארזים כבר מסמנים את המפגש הקרוב מול בני סכנין כצומת דרכים קריטי. ניצחון במחזור הבא עשוי להעלות את הקבוצה לראשונה מזה זמן רב מעל הקו האדום. "הניצחון על פתח תקווה קירב אותנו לכל הליגה, אבל המבחן האמיתי הוא לייצר המשכיות. המשחק מול סכנין הוא ההזדמנות שלנו לעשות את הצעד המשמעותי הזה ולטפס בטבלה. המומנטום קיים, עכשיו צריך לדעת לקחת אותו למגרש”.

