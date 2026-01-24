פאו ליורוליג: דורשים משחק חוזר מול מכבי ת"א

סערה מחוץ לפרקט ביורוליג: פנאתינייקוס פנתה להנהלת המפעל בדרישה חריגה לקיום משחק חוזר מול מכבי תל אביב, בעקבות מה שהיוונים מגדירים כהתנהלות לא ספורטיבית ואירועים חמורים סביב משחקן של הקבוצות בהיכל מנורה. על פי פנאתינייקוס, הקללות שספג מאמן הקבוצה ארגין עתאמן, הן מחוץ לאולם והן במהלכו של המשחק, פגעו בקבוצה באופן ישיר והפרו את רוח התחרות ההוגנת.

כזכור, עוד לפני פתיחת המשחק נרשמה אווירה מתוחה במיוחד. אוטובוס פנאתינייקוס הגיע להיכל מנורה, ומאות אוהדי מכבי תל אביב המתינו סביבו. כאשר עתאמן ירד מהאוטובוס והתקדם לעבר הכניסה לאולם, הוא התקבל בקריאות בוז וקללות בוטות, כולל “פ** יו, פ** יו”, מצד האוהדים. מדובר בהופעתו הראשונה של המאמן בישראל מאז אירועי השבעה באוקטובר, על רקע מתיחות קיימת בין הצדדים לאחר ההתבטאויות החריגות שסיפק במהלך סדרת המפגשים בין הקבוצות ב-2024.

ארגין עתאמן (רועי כפיר)

פאו טוענת לחוסר ספורטיביות

בפנאתינייקוס טוענים כי האירועים לא הסתכמו בקבלת הפנים מחוץ לאולם, וכי גם במהלך המשחק עצמו נמשכו הקללות לעבר עתאמן, דבר שלדבריהם יצר סביבה עוינת ובלתי ראויה למשחק יורוליג. בתגובה רשמית שפרסמה הקבוצה נכתב: “יותר מ-300 אוהדי מכבי חיכו למשלחת פנאתינייקוס ממש מחוץ לכניסה לחדרי ההלבשה, כשהם מטיחים קללות במאמן הראשי שלנו, ארגין עתאמן, ובשאר חברי הקבוצה”.

קבלת פנים סוערת של אוהדי מכבי ת"א לעתמאן

על בסיס הטענות הללו פנתה פנאתינייקוס ליורוליג בדרישה לבחון את כלל האירועים שהתרחשו בהיכל מנורה, ואף לדרוש קיום משחק נוסף בין הקבוצות. כעת ממתינים ביוון לתגובת הנהלת היורוליג, שתצטרך להכריע האם מדובר באירועים שיצדיקו צעדים חריגים, או שהמקרה יסתיים בסנקציות אחרות. נציין שבעקבות המשחק בין מכבי תל אביב לוולנסיה, ספגו הצהובים קנס של 10,000 אירו עקב הקללות למרטינס.