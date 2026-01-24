יום שבת, 24.01.2026 שעה 12:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

חיפה מקווה להחתים את ברוניניו ביומיים הקרובים

הירוקים מקווים לצרף את הברזילאי, סדריק דון יישב על הספסל ב-15:00 מול מכבי נתניה על חשבון נהואל. גורה, קאני ומלמד יפתחו בהתקפה של ברק בכר

|
ברוניניו (IMAGO)
ברוניניו (IMAGO)

מכבי חיפה תקיים היום (שבת) בשעה 15:00 את משחקה בחוץ מול מכבי נתניה במטרה ובמגמה להמשיך את המומנטום החיובי שפיתחה בתקופה האחרונה, כאשר המאמן ברק בכר תרגל שני שינויים מההרכב שפתח מול מכבי תל אביב: שון גולדברג יפתח על חשבון אלעד אמיר הפצוע ואילו קאני סילבה יפתח על חשבון קני סייף.

מלבד זאת, הרכש החדש סדריק דון ייכלל לראשונה בסגל הקבוצה על חשבון מתיאס נהואל שאמור לעזוב את הארץ בימים הקרובים. בכר מודע לרצון הגדול להמשיך ולנצח, אבל יחד עם זאת יודע היטב שמול קבוצתו תופיע קבוצה מאוד טקטית שתנסה להערים קשיים.

גיא מלמד שמצוי בכושר מצוין יפתח בחוד לצידם של קנג'י גורה וסילבה קאני. גם גורה כמו מלמד מצוי בכושר מצוין, מה שמעורר אופטימיות שגם הפעם ניתן יהיה לראות את השניים כובשים. מכבי חיפה נמצאת בנקודת זמן זאת עם לא מעט חוסרים של שחקנים ועם לא מעט שחקנים צעירים מבית שמשתלבים בסגל וחלקם גם בהרכב.

סילבה קאני (עמרי שטיין)סילבה קאני (עמרי שטיין)

פדראו יושאל?

הדבר לא מבטיח שזה יימשך בעתיד, שכן חזרתם של שחקנים כמו עבדולאי סק, עלי מוחמד, איתן אזולאי ודולב חזיזה כמו הצטרפותו של סדריק דון ואולי גם ברוניניו או מנואל בנסון, עלולה לשנות שוב את האיזון ולדחוק לא מעט שחקני נוער חזרה לקבוצת הנוער.

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, מכבי חיפה עשויה להשאיל את פדראו לקבוצה אחרת על מנת להביא קיצוני ימני. עוד קודם היא מנסה להחתים את ברוניניו, דבר שבמועדון מקווים שתוך 48 שעות יוכרע.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, שון גולדברג, ליסב עיסאת, פייר קורנו, נבות רטנר, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, סילבה קאני, קנג'י גורה וגיא מלמד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */