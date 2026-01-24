יום שבת, 24.01.2026 שעה 11:17
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2429-2921אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"אם ויניסיוס יימכר, ריאל תחתים את הולאנד"

במדריד עוסקים בכוכב: "אם ריאל תזכה באליפות ותגיע רחוק באלופות, יהיו חייבים להשאירו". על אלונסו: "מישהו חושב שצריך לומר לרודריגו איפה לעמוד?"

|
ויניסיוס וארלינג הולאנד (רויטרס)
ויניסיוס וארלינג הולאנד (רויטרס)

העתיד של ויניסיוס ג’וניור שוב עולה לכותרות. איש התקשורת המזוהה עם ריאל מדריד, תומאס רונסרו, התייחס להצעה האדירה לכאורה מסעודיה לכוכב הברזילאי: “אם ויניסיוס היה במצב מנטלי ירוד ומגיעה הצעה פסיכית, אולי ריאל הייתה חושבת על זה. אבל עם משחקים כמו זה שהיה לו לאחרונה, אי אפשר למכור אותו”.

רונסרו הוסיף: “גם אם תמכור את ויניסיוס, ריאל לא תעשה קופה אמיתית. את הכסף היא תבזבז על כוכב אחר, נגיד הולאנד. אם ריאל תזכה באליפות ותעשה קמפיין טוב בליגת האלופות, התחושה תהיה שחייבים להישאר עם ויניסיוס. אני? לא מוכר. אני רוצה אותו בקבוצה שלי”.

על רקע הדיון סביב הכוכבים, ריאל ניצבת בפני מבחן משמעותי נוסף: משחק חוץ קשה מול ויאריאל (שבת, 22:00 שידור חי בערוץ ONE) בלה סרמיקה - מבחן אש ראשון עבור המאמן החדש, אלברו ארבלואה.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

הטעות של אלונסו?

מאז פיטוריו של צ’אבי אלונסו, הזרקור מופנה בעוצמה לעבר המאמן הצעיר, יליד סלמנקה שגדל בסראגוסה. ההשוואות לקודמו בלתי נמנעות, וגם רונסרו ניתח זאת: “בחודשים האחרונים הייתה בקבוצה יותר מדי טקטיקה ומידע על היריבות, וזה לא עבד. ארבלואה זיהה מה עבד היסטורית בריאל: קונספט כמעט משפחתי, גם אם זה נשמע קיטשי”.

לדבריו, השינוי כבר ניכר: “היום מחזיקים בכדור לפרקי זמן קצרים יותר ויש יותר שחקנים שנכנסים לרחבה. זה מה שהוא עשה בקסטייה וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. בינתיים זה נראה טוב”.

רונסרו גם סימן את ההבדל המהותי בין ארבלואה לאלונסו: “עם צ’אבי היה מדרידיזם חזק, אבל מאוד מקובע. הוא מאוד מתודולוגי, מדעי, מה שעבד בלברקוזן, אבל בריאל אתה מנהל את השחקנים הכי טובים בעולם. אתה צריך לדאוג שהם לא ישתעממו באימונים”.

מזווית קשה: צפו בשערו ה-960 של רונאלדו

לסיום הדגיש הפרשן כי ארבלואה הולך בדרך של זידאן ואנצ’לוטי: “מישהו באמת חושב שצריך להסביר לבלינגהאם, רודריגו או ויניסיוס איפה לעמוד? הם רוצים להיות מאושרים וליהנות. המטרה היא לחזור להיות ‘קבוצה שמחה’. מכאן הכדורגל כבר זורם לבד. הרוק אנד רול של צ’אבי אלונסו נשאר רוק סימפוני, ואל השלולית הזו ארבלואה לא רוצה להיכנס”.

