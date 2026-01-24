"אם ויניסיוס יימכר, ריאל תחתים את הולאנד"

העתיד של ויניסיוס ג’וניור שוב עולה לכותרות. איש התקשורת המזוהה עם ריאל מדריד, תומאס רונסרו, התייחס להצעה האדירה לכאורה מסעודיה לכוכב הברזילאי: “אם ויניסיוס היה במצב מנטלי ירוד ומגיעה הצעה פסיכית, אולי ריאל הייתה חושבת על זה. אבל עם משחקים כמו זה שהיה לו לאחרונה, אי אפשר למכור אותו”.

רונסרו הוסיף: “גם אם תמכור את ויניסיוס, ריאל לא תעשה קופה אמיתית. את הכסף היא תבזבז על כוכב אחר, נגיד הולאנד. אם ריאל תזכה באליפות ותעשה קמפיין טוב בליגת האלופות, התחושה תהיה שחייבים להישאר עם ויניסיוס. אני? לא מוכר. אני רוצה אותו בקבוצה שלי”.

על רקע הדיון סביב הכוכבים, ריאל ניצבת בפני מבחן משמעותי נוסף: משחק חוץ קשה מול ויאריאל (שבת, 22:00 שידור חי בערוץ ONE) בלה סרמיקה - מבחן אש ראשון עבור המאמן החדש, אלברו ארבלואה.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

הטעות של אלונסו?

מאז פיטוריו של צ’אבי אלונסו, הזרקור מופנה בעוצמה לעבר המאמן הצעיר, יליד סלמנקה שגדל בסראגוסה. ההשוואות לקודמו בלתי נמנעות, וגם רונסרו ניתח זאת: “בחודשים האחרונים הייתה בקבוצה יותר מדי טקטיקה ומידע על היריבות, וזה לא עבד. ארבלואה זיהה מה עבד היסטורית בריאל: קונספט כמעט משפחתי, גם אם זה נשמע קיטשי”.

לדבריו, השינוי כבר ניכר: “היום מחזיקים בכדור לפרקי זמן קצרים יותר ויש יותר שחקנים שנכנסים לרחבה. זה מה שהוא עשה בקסטייה וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. בינתיים זה נראה טוב”.

רונסרו גם סימן את ההבדל המהותי בין ארבלואה לאלונסו: “עם צ’אבי היה מדרידיזם חזק, אבל מאוד מקובע. הוא מאוד מתודולוגי, מדעי, מה שעבד בלברקוזן, אבל בריאל אתה מנהל את השחקנים הכי טובים בעולם. אתה צריך לדאוג שהם לא ישתעממו באימונים”.

לסיום הדגיש הפרשן כי ארבלואה הולך בדרך של זידאן ואנצ’לוטי: “מישהו באמת חושב שצריך להסביר לבלינגהאם, רודריגו או ויניסיוס איפה לעמוד? הם רוצים להיות מאושרים וליהנות. המטרה היא לחזור להיות ‘קבוצה שמחה’. מכאן הכדורגל כבר זורם לבד. הרוק אנד רול של צ’אבי אלונסו נשאר רוק סימפוני, ואל השלולית הזו ארבלואה לא רוצה להיכנס”.