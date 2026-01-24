יום שבת, 24.01.2026 שעה 11:16
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

נורת אזהרה: הקריסה בדקות של השחקן הישראלי

מחקר של המרכז האקדמי למשפט ועסקים מוכיח: "חוק שמונת הזרים" הוביל לצניחה חדה של הישראלים. מי הקבוצות שוויתרו על הישראלים ומי שומרות על הגחלת?

|
אנדרדה וסיסוקו מנסים לחטוף (רדאד ג'בארה)
אנדרדה וסיסוקו מנסים לחטוף (רדאד ג'בארה)

החששות הכבדים שהועלו בתחילת העונה הפכו כעת למציאות עגומה ומגובה במספרים. בתחילת עונת 2025/26 עבר בכדורגל הישראלי חוק דרמטי ששינה את פני המשחק הגדלת מכסת הזרים לשמונה שחקנים בכל קבוצה בליגת העל (עם התניות קנס על הזר השביעי והשמיני). כעת, כשאנחנו בלב העונה, מחקר אקדמי חדש חושף את המחיר הכבד שמשלם הכדורגלן הישראלי.

מחקר מעמיק שנערך תחת המחלקה לחקר הספורט במרכז האקדמי למשפט ועסקים, על ידי אורי סאל וד"ר אבי יוסיפוף, דיקן הפקולטה למערכות ומדעי המחשב, בחן האם החוק אכן פגע בדקות המשחק של השחקן המקומי. התשובה, למרבה הצער, חד משמעית: הישראלים נדחקים החוצה בקצב חסר תקדים.

הצניחה הגדולה: 5% בעונה אחת

ממצאי המחקר מצביעים על שחיקה עקבית במעמדו של השחקן הישראלי, אך את "יריית הפתיחה" לקריסה הנוכחית ניתן לסמן בבירור ברגע אישור החוק החדש. ההשוואה בין עונת 2024/25 לעונת 2025/26 מציגה תמונה מדאיגה במיוחד.

אושר דוידה מול פייר קורנו (עמרי שטיין)אושר דוידה מול פייר קורנו (עמרי שטיין)

מהנתונים עולה כי בעוד שבעונת 2024/25 החזיקו השחקנים הישראלים בנתח דומיננטי של כ-65% מסך דקות המשחק בליגה, העונה (2025/26) חלקם צנח לכ-60% בלבד. על פניו, מדובר בשינוי של חמישה אחוזים, אך במונחים סטטיסטיים של ענף הספורט, מדובר ברעידת אדמה. זוהי ירידה חדה וחריגה בטווח של עונה אחת בלבד, המהווה את הפגיעה המשמעותית ביותר במעבר מעונה לעונה שנרשמה בחמש השנים האחרונות.

הזרים משתלטים על הדשא

ככל שהישראלים נסוגים, הזרים כובשים כל חלקה טובה. במקביל לירידה בדקות "כחול-לבן", נרשמה נסיקה משמעותית בדקות המשחק של שחקנים מעבר לים. מ-35% בעונה שעברה, זינק נתח דקות המשחק של הזרים לכמעט 40% בעונה הנוכחית.

שינוי זה מהווה את הקפיצה הגדולה ביותר שנרשמה בכל תקופת המחקר. הנתונים מחזקים את ההנחה כי הרחבת המכסה לא נותרה "על הנייר" בלבד, אלא השפיעה באופן ישיר ומיידי על חלוקת הדקות בפועל על כר הדשא. בניגוד לשינויים מתונים ומינוריים בעונות קודמות, העונה הנוכחית מתאפיינת בשבירת מגמה ברורה והאצה של תהליך דחיקת הרגליים של הכישרון המקומי.

הדקות של הישראלים מול הזרים (מערכת ONE)הדקות של הישראלים מול הזרים (מערכת ONE)

מפת התלות: מי הקבוצות שוויתרו על הישראלים?

המחקר של סאל וד"ר יוסיפוף לא הסתפק בנתונים כלליים, אלא ירד לרזולוציות של המועדונים עצמם, שם נחשפת שונות אדירה בגישה. בצד אחד של הסקאלה נמצאות קבוצות שפיתחו תלות מוחלטת בחיזוק זר. ברשימה זו בולטות עירוני קריית שמונה, עירוני טבריה, מ.ס אשדוד ובית"ר ירושלים. נתון מעניין במיוחד מגיע מכיוונה של מכבי חיפה, שגם היא נכללת בקטגוריה זו עם פערים משמעותיים לטובת דקות משחק של זרים על פני ישראלים . מכבי חיפה אומנם החלה בחודשיים האחרונים להתחיל לשתף שחקנים צעירים מאוד, וזה מגמה חיובית, אך בינתיים זה על חשבון השחקנים הישראלים האחרים.

בצד השני, ניתן למצוא את "שומרות הסף". מועדונים כמו הפועל פתח תקווה, בני סכנין והפועל חיפה מציגים שימוש נרחב בשחקנים ישראלים, כאשר דקות המשחק שלהם משתוות ואף עולות על אלו של הזרים. במרכז הטבלה נמצאות מכבי תל אביב, מכבי נתניה והפועל באר שבע, המציגות תמונה מאוזנת יותר ללא העדפה מובהקת, אך המגמה הליגתית הכללית ברורה ומדאיגה.

שחקני הפועל פתח תקווה (חגי מיכאלי)שחקני הפועל פתח תקווה (חגי מיכאלי)

לסיכום, הנתונים לא משאירים מקום לספק: הרחבת מכסת הזרים הנחיתה מכה קשה על השחקן הישראלי. הירידה החדה שנרשמה העונה היא אינדיקציה ברורה להשפעה הישירה של הרפורמה, ועלולה להיות בעלת השלכות הרסניות על התפתחות דור העתיד של הכדורגל הישראלי.

