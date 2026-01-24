דקה 18: הפועל ת"א - מכבי ת"א 0:0

רגע לפני עוד דרבי תל אביבי בין מכבי להפועל ביום שני בליגת העל, קבוצות הנוער נפגשות בשעה זו במחזור ה-19 של ליגת הנוער. במקביל נערכים משחקים נוספים בפלייאוף העליון: הפועל פ"ת מול מכבי חיפה, בית"ר ירושלים נגד מכבי נתניה ומכבי פ"ת מול הפועל ב"ש.

הפועל ת"א – מכבי ת"א 0:0

האדומים מגיעים למחזור מהמקום הראשון עם פער של שש נקודות על פני מכבי חיפה ושבע על פני מכבי ת"א. מכל קבוצות הפלייאוף העליון, הפועל ת"א כבשה יותר רק מבית"ר ירושלים השמינית, אבל ההגנה האדומה (14 שערי חובה בלבד, הכי מעט בליגה) עושה את ההבדל. לפני שבוע הפועל ניצחה 0:1 את בית"ר משער של רון תלמי, בעוד מכבי ת"א נפרדה ב-3:3 מהפועל פ"ת.

הפועל פ"ת – מכבי חיפה 0:0

השנייה בטבלה חזרה לנצח בשבוע שעבר עם 1:3 על מכבי פ"ת משערים של ליאם לוסקי, שער עצמי ואדם גרימברג כששני השערים האחרונים מגיעים בדקות 87 ו-92. המלאבסים הגיעו מהמקום השביעי בפלייאוף.

בית"ר ירושלים – מכבי נתניה 0:0

בבירה רוצים לעשות סוף לרצף של שני הפסדים: 4:1 להפועל כפ"ס ו-1:0 להפועל ת"א. נתניה החמישית אף היא עם שני הפסדים רצופים: 2:0 להפועל חיפה ו-4:2 להפועל ב"ש.

מכבי פ"ת – הפועל ב"ש 0:0

הדרומיים החלו את המחזור במקום הרביעי עם אותה כמות נקודות כמו למכבי ת"א. מכבי פ"ת השישית רוצה לחזור לעניינים אחרי ההפסדים 4:3 למכבי ת"א ו-3:1 למכבי חיפה.