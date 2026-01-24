יום שבת, 24.01.2026 שעה 16:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4314-3418הפועל ת"א1
3719-4218מכבי חיפה2
3622-4518מכבי ת"א3
3621-3518הפועל ב"ש4
3230-4718מכבי נתניה5
3028-3518מכבי פ"ת6
2832-3018בית"ר ירושלים7
2732-3518הפועל פ"ת8
 פלייאוף תחתון 
2828-3020בני יהודה1
2729-2920מ.ס. אשדוד2
2630-3520הפועל כפ"ס3
2442-3220הפועל ראשל"צ4
2233-2920הפועל רעננה5
2038-2319עירוני ק"ש6
2042-2320הפועל חיפה7
1939-2219מכבי הרצליה8
1352-3120הפועל רמה"ש9
848-2220הפועל עכו10

דקה 18: הפועל ת"א - מכבי ת"א 0:0

ליגת העל לנוער, מחזור 19: הצהובים שולטים בקצב בפתיחה, המארחת רוצה לשמור על הפסגה. במקביל: הפועל פ"ת - מכבי חיפה 0:0, בית"ר י-ם - נתניה 0:0

|
לוטם אסרס בפעולה (ראובן שוורץ)
לוטם אסרס בפעולה (ראובן שוורץ)

רגע לפני עוד דרבי תל אביבי בין מכבי להפועל ביום שני בליגת העל, קבוצות הנוער נפגשות בשעה זו במחזור ה-19 של ליגת הנוער. במקביל נערכים משחקים נוספים בפלייאוף העליון: הפועל פ"ת מול מכבי חיפה, בית"ר ירושלים נגד מכבי נתניה ומכבי פ"ת מול הפועל ב"ש.

הפועל ת"א – מכבי ת"א 0:0

האדומים מגיעים למחזור מהמקום הראשון עם פער של שש נקודות על פני מכבי חיפה ושבע על פני מכבי ת"א. מכל קבוצות הפלייאוף העליון, הפועל ת"א כבשה יותר רק מבית"ר ירושלים השמינית, אבל ההגנה האדומה (14 שערי חובה בלבד, הכי מעט בליגה) עושה את ההבדל. לפני שבוע הפועל ניצחה 0:1 את בית"ר משער של רון תלמי, בעוד מכבי ת"א נפרדה ב-3:3 מהפועל פ"ת.

הפועל פ"ת – מכבי חיפה 0:0

השנייה בטבלה חזרה לנצח בשבוע שעבר עם 1:3 על מכבי פ"ת משערים של ליאם לוסקי, שער עצמי ואדם גרימברג כששני השערים האחרונים מגיעים בדקות 87 ו-92. המלאבסים הגיעו מהמקום השביעי בפלייאוף.

בית"ר ירושלים – מכבי נתניה 0:0

בבירה רוצים לעשות סוף לרצף של שני הפסדים: 4:1 להפועל כפ"ס ו-1:0 להפועל ת"א. נתניה החמישית אף היא עם שני הפסדים רצופים: 2:0 להפועל חיפה ו-4:2 להפועל ב"ש.

מכבי פ"ת – הפועל ב"ש 0:0

הדרומיים החלו את המחזור במקום הרביעי עם אותה כמות נקודות כמו למכבי ת"א. מכבי פ"ת השישית רוצה לחזור לעניינים אחרי ההפסדים 4:3 למכבי ת"א ו-3:1 למכבי חיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */