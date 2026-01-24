"הכול הלך הפוך, ירושלים לא רצתה לשחק כדורגל"

בסגל חסר ועם לא מעט פצועים, הפועל פ"ת הגיעה אמש לאצטדיון טדי והצליחה לשלוט בנעשה בעניינים מול הפועל ירושלים, אך בסיום, למרות שחזרה מפיגור ושלטה כמעט לחלוטין, הקבוצה של עומר פרץ, ספגה שער עמוק בתוספת הזמן ורשמה את הפסדה השני ברציפות בליגה, 2:1 להפועל ירושלים.

בפ"ת לא התנחמו בסוף מהיכולת הטובה, כאשר במועדון יודעים שכל איבוד נקודות שכזה הוא קריטי לקראת המאבקים הסופיים על הכניסה לפלייאוף העליון: "הכול הלך לנו הפוך. ניצחון היה מקפיץ אותנו משמעותית קדימה והפסד החזיר אותנו אחורה", אמרו. "ירושלים לא רצתה לשחק כדורגל, הם פשוט עשו מעין בונקר והיה להם את נדב זמיר".

כעת ולקראת המשחק מול מ.ס אשדוד, המאמן עומר פרץ יקווה לקבל כמה שיותר פצועים בחזרה: תומר אלטמן עדיין לא היה כשיר וכן צפוי לחזור, כאשר נדב נידם שסבל מכאבים עבר מבחן כשירות שקבע שיעלה רק מהספסל. במועדון מקווים כי יונתן כהן יצליח להתאמן לקראת סוף השבוע ולפחות להיות בסגל.

תומר אלטמן (חג'אג' רחאל)

דיארה יצטרף רשמית

קשר הרכש, ממאדי דיארה, צפוי לנחות בישראל בימים הקרובים, לעבור את הבדיקות הרפואיות ולחתום. מי שהמליצו עליו היו שני חבריו לשריף טיראספול המולדבית, קייס גאנם וליאם חרמש. האחרון סיפר ל-ONE: "המלצתי לו מאוד להגיע ליגה הישראלית, למדינה ובאופן ספציפי להפועל פ"ת. הוא שחקן מצוין, מהיר, חזק וטכני. מעל לכול הוא נכס לחדר ההלבשה ואני מקווה שהשידוך הזה יצליח".

כעת, בפ"ת יתמקדו בצירוף בלם זר: לאחר שירדו מאופציית אור ישראלוב, בצוות המקצועי מחפשים בלם זר, כאשר אז יוחלט מה לעשות בסוגיית הזרים. אם יוחלט לשחרר זר, ג'יימס אדניי עדיין נחשב למועמד המוביל לעזוב, אך גם אופצייה של צירוף זר שביעי (שרק שישה ייכללו בסגל מדי שבוע), נשקלת.