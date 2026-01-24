מערכת ONE
|
הליגיונר הישראלי הראשון בדרום קוריאה. החלוץ עבדאללה חליחל חתם בגאנגוון הדרום קוריאנית באמצעות סוכנו אריאל בוזורגי. את העונה הקודמת סיימה הקבוצה במקום החמישי.
חליחל שבספטמבר האחרון חתם בדילה גורי הגיאורגית, עזר לה לזכות בגביע המקומי ולסיים במקום השני בליגה תוך שהוא מבקיע חמישה שערים ומבשל עוד אחד.
מעבר מפתיע
החלוץ עושה את המעבר המפתיע למזרח הרחוק ויהיה הישראלי הראשון שישחק בליגה המקומית בדרום קוריאה.
חליחל החל את הקריירה בקריית שמונה, ממנה נמכר לאל נאסר מאיחוד האמירויות. בקיץ שעבר חתם בבני סכנין והבקיע 7 שערים בכל המסגרות.
לאורך הקרייר בקבוצותיו השונול חליחל ערך 114 הופעות, כבש 19 שערים ובישל עוד שלושה.