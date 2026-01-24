רוני לוי ונתניה יפתיעו את חיפה? אלו היחסים

כמדי שבת, גם היום לא יהיה רגע משעמם בספורט: בליגת העל מכבי חיפה תתארח אצל מכבי נתניה כבר ב-15:00 במחזור ה-20 ומאוחר יותר, ב-19:30 הפועל ב"ש תארח את עירוני ק"ש, בספרד ריאל מדריד תפגוש את ויאריאל בחוץ (22:00, שידור חי בערוץ ONE) ואילו בכדורסל הפועל ירושלים תצפין למשחק חוץ מול הפועל גליל עליון ב-19:10.

המשחק הראשון של היום בליגת העל בכדורגל יפגיש את רוני לוי ומכבי נתניה עם האקסית, מכבי חיפה. הירוקים כמובן פייבוריטים מובהקים והם קיבלו יחס של פי 1.5 לניצחון לעומת 4.7 במקרה של ניצחון לקבוצה מעיר היהלומים. מי שמאמין בתיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 4.3 מסכום ההימור.

הפועל ב"ש פייבוריטית אף יותר מול עירוני ק"ש עם יחס של פי 1.3 לניצחון. ניצחון צפוני קיבל יחס של פי 7.2 ויש גם את התרחיש של תיקו: מי שיהמר על כך ויחזה את העתיד, ירוויח פי 5 מסכום ההימור שלו.

דן ביטון (עמרי שטיין)

עוד ניצחון לריאל?

ריאל מדריד תחפש ניצחון שלישי רצוף, אבל הפעם היא פוגשת את הקבוצה מהמקום השלישי בספרד. הבלאנקוס פייבוריטים לניצחון עם יחס של פי 1.85 לעומת יחס של פי 3.25 לניצחון של הצוללת הצהובה. במקרה של תיקו, היחס הוא פי 3.8.

בכדורסל, הפועל ירושלים פייבוריטית מול גליל עליון וההפרש שנקבע הוא 14. ניצחון של האדומים מהבירה ב-15 נקודות ומעלה קיבל יחס של פי 1.75, בעוד ניצחון ב-14 הפרש בדיוק קיבל יחס של פי 9 ואילו בכל תסריט אחר – היחס הוא פי 1.85.