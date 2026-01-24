דריכות שיא בהפועל חיפה, בכורה בהרכב לצמד הזרים

בהפועל חיפה יש דריכות גדולה מאוד לקראת משחקה של הקבוצה הערב (שבת, 18:30) בסמי עופר מול בני ריינה. ניצחונה של הפועל ירושלים אתמול מול הפועל פתח תקווה סיבך את הפועל חיפה שנמצאת היום רק נקודה מעל הקו האדום. מדובר בתסריט שאף אחד לא חשב במועדון עד לפני חודש, אלא שמאז נרשמה שרשרת הפסדים שלא מותירה היום ספק לגבי מצבה של הקבוצה.

אי לכך ובהתאם לזאת המאמן גל אראל יעלה עם כל הכלים הטובים שעומדים לרשותו ובכללם צמד הזרים שהגיעו לקבוצה, הבלם איוון קריצ'אק שיפתח על חשבון ברונו רמירז, והקשר סנדרו אלטונשווילי שכבר שולב במשחק הליגה האחרון.

לעמדת המגן השמאלי יחזור סאנה גומז על חשבון אורן ביטון, כאשר אופק ביטון יהיה האיש במרכז המגרש ממנו מצפים לכך שיהיה האיש שיזין את החלוצים, ג'בון איסט שבתקופה האחרונה חלה אצלו ירידה משמעותית ביותר ביכולת ההבקעה, ורותם חטואל.

רותם חטואל (רדאד ג'בארה)

אראל: “נשתדל לבוא עם כל הכוחות”

המאמן גל אראל שמודע למשמעות המשחק, לא רק לגבי הקבוצה אלא גם לגביו, אמר: "אנחנו מודעים לחשיבות המשחק ומכירים את ריינה. נשתדל לבוא עם כל הכוחות כדי להשאיר את הנקודות".

על הבלם הזר החדש איוון קריצ'אק אמר אראל: "איוון נראה טוב באימונים והגיע בכושר טוב והוא אמור להשתלב". מי שימצאו את עצמם מחוץ להרכב הפעם מלבד רמירז וביטון הם יונתן פרבר ורג'יס אנדו.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, איוון קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, סאנה גומז, לירן סרדל, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל וג'בון איסט.