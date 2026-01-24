החום הכבד הציל את סינר שסבל מהתכווצויות

יאניק סינר קיבל הלילה (בין שישי לשבת) תזכורת כואבת עד כמה קשה להגן על תואר גרנד סלאם. זה הלך קשה, אך אלוף אוסטרליה הפגין אופי של אלוף ועלה לשמינית הגמר לאחר ניצחון מתיש 6:4, 3:6, 4:6 ו-4:6 על אליוט ספיצירי האמריקאי.

המדורג שני בעולם מצא את עצמו במבחן רציני במיוחד כאשר המשחק היה בשוויון 1:1 במערכות. ספיצירי (85) שבר ל-1:3 במערכה השלישית, בזמן שסינר סבל מהתכווצויות קשות והתקשה לנוע ואף לגשת להגיש. תנאי החום הקיצוניים הובילו לכך שמדד החום של הטורניר הגיע לדרגה 5 והמשחק הופסק לזמן קצר לצורך סגירת הגג.

ההפסקה, שנמשכה פחות מעשר דקות, התבררה כנקודת מפנה. עם חידוש המשחק סינר התאושש, מצא מחדש את הקצב והצליח לגרור את המשחק לניצחון אחרי שלוש שעות ו-42 דקות של מאבק עיקש.

צופים באליפות אוסטרליה מתגוננים מהשמש (IMAGO)

עבור ספיצירי היה זה מעמד יוצא דופן: הופעה ראשונה אי פעם בסיבוב השלישי של טורניר גרנד סלאם, משחק בכורה בהגרלה הראשית של אליפות אוסטרליה ומפגש ראשון בקריירה מול שחקן טופ 10. למרות זאת, האמריקאי שיחק ללא פחד.

שלוש המערכות הראשונות נמשכו כמעט שלוש שעות, כשסינר רושם לא פחות מ-46 שגיאות בלתי מחויבות. ההבדל האמיתי הגיע בנקודות השבירה: ספיצירי ניצל רק 6 מתוך 16 הזדמנויות, בעוד שסינר היה חד ויעיל עם 8 מ-11. במערכה השלישית לבדה החמיץ האמריקאי חמש מתוך שש נקודות שבירה, נתון שאפשר לאיטלקי להישאר במשחק למרות הכאבים.

סינר בסיום (IMAGO)

גם לאחר הפסקת החום הרשמית של 10 דקות, ספיצירי המשיך להילחם ואף עלה ל-1:3 במערכה הרביעית. אלא שאז סינר רמה ברגעים החשובים וסגר את הסיפור. בסיבוב הבא יפגוש סינר את בן ארצו, לוצ’יאנו דארדרי, במפגש איטלקי ראשון אי פעם ביניהם במסגרת סבב ה-ATP.