יחמיץ את האולסטאר: הפציעה ממנה סובל יאניס

דאגה גדולה במילווקי סביב מצבו של יאניס אנטטוקומפו, שנפצע במהלך ההפסד 102:100 לדנבר ולא הצליח לסיים את המשחק, וכעת מסתמן כי ייאלץ לוותר גם על השתתפותו במשחק האולסטאר הקרוב, כאשר אישר שייעדר 4 עד 6 שבועות ויעבור MRI בשבת.

הפורוורד היווני סבל מפגיעה בשוק, אותה הגדיר המאמן דוק ריברס כפציעה שהגבילה אותו כבר לאורך המחצית השנייה, עוד לפני שהוצא סופית מהפרקט בדקה האחרונה.

אנטטוקומפו נפגע במהלך ריצה למתפרצת, עצר בפתאומיות ואחז ברגלו הימנית התחתונה. הוא ירד מיד לחדר ההלבשה, חזר לשבת על הספסל אך לא שב לשחק ב-34 השניות האחרונות.

החמיץ כבר 8 משחקים העונה בגלל מתיחה בשוק

ריברס סיפר כי שם לב לכך שיאניס נוגע ברגלו במשך דקות ארוכות, והחליט להוציאו ללא התלבטות, גם כשהשחקן עצמו רצה להמשיך. מוקדם יותר במשחק נרשמה ירידה קצרה נוספת לחדר ההלבשה, ובמהלך הרבע השלישי הוא שיחק דקות מעטות בלבד.

מדובר בהתפתחות מדאיגה במיוחד לאור העובדה שאנטטוקומפו כבר החמיץ העונה שמונה משחקים בגלל מתיחה בשוק.

יאניס סיים את המשחק עם 22 נקודות, 13 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, אך מצבו הבריאותי הפך לנושא המרכזי, במיוחד על רקע המאזן המדאיג של הבאקס, שירדו ל-18 ניצחונות מול 26 הפסדים ומצאו את עצמם מחוץ לעשירייה הראשונה במזרח.