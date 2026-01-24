יום שבת, 24.01.2026 שעה 08:11
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%4287-456539דטרויט פיסטונס
65%4391-471040בוסטון סלטיקס
59%4498-459239פילדלפיה 76'
57%4752-481142טורונטו ראפטורס
57%4923-498942קליבלנד קאבלירס
55%4308-442838ניו יורק ניקס
52%4759-472240שיקגו בולס
50%4755-475540מיאמי היט
49%4301-425237אורלנדו מג'יק
47%5104-505043אטלנטה הוקס
40%4612-443840מילווקי באקס
39%4679-475141שארלוט הורנטס
28%4485-423439ברוקלין נטס
24%5006-463342אינדיאנה פייסרס
23%4777-438139וושינגטון וויזארדס
 מערב 
80%4332-481940אוקלהומה ת'אנדר
69%4883-506642דנבר נאגטס
67%4380-457839סן אנטוניו ספרס
64%4315-456539יוסטון רוקטס
61%4746-492041מינסוטה טימברוולבס
60%4460-459740פיניקס סאנס
58%4419-437038לוס אנג'לס לייקרס
57%4783-493942גולדן סטייט ווריורס
50%4935-488642פורטלנד בלייזרס
45%4498-445940לוס אנג'לס קליפרס
44%4750-467941דאלאס מאבריקס
38%4559-449339ממפיס גריזליס
34%5214-492641יוטה ג'אז
29%5060-467042סקרמנטו קינגס
26%5244-493743ניו אורלינס פליקנס

יחמיץ את האולסטאר: הפציעה ממנה סובל יאניס

כואב: כוכב מילווקי אישר שהפגיעה בקרסול במהלך ה-102:100 מול דנבר, שגרמה לו לנטוש את המשחק לקראת הסיום, תשבית אותו בין ארבעה לשישה שבועות

|
יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)
יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

דאגה גדולה במילווקי סביב מצבו של יאניס אנטטוקומפו, שנפצע במהלך ההפסד 102:100 לדנבר ולא הצליח לסיים את המשחק, וכעת מסתמן כי ייאלץ לוותר גם על השתתפותו במשחק האולסטאר הקרוב, כאשר אישר שייעדר 4 עד 6 שבועות ויעבור MRI בשבת.

הפורוורד היווני סבל מפגיעה בשוק, אותה הגדיר המאמן דוק ריברס כפציעה שהגבילה אותו כבר לאורך המחצית השנייה, עוד לפני שהוצא סופית מהפרקט בדקה האחרונה.

אנטטוקומפו נפגע במהלך ריצה למתפרצת, עצר בפתאומיות ואחז ברגלו הימנית התחתונה. הוא ירד מיד לחדר ההלבשה, חזר לשבת על הספסל אך לא שב לשחק ב-34 השניות האחרונות.

החמיץ כבר 8 משחקים העונה בגלל מתיחה בשוק

ריברס סיפר כי שם לב לכך שיאניס נוגע ברגלו במשך דקות ארוכות, והחליט להוציאו ללא התלבטות, גם כשהשחקן עצמו רצה להמשיך. מוקדם יותר במשחק נרשמה ירידה קצרה נוספת לחדר ההלבשה, ובמהלך הרבע השלישי הוא שיחק דקות מעטות בלבד.

מדובר בהתפתחות מדאיגה במיוחד לאור העובדה שאנטטוקומפו כבר החמיץ העונה שמונה משחקים בגלל מתיחה בשוק. 

יאניס סיים את המשחק עם 22 נקודות, 13 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, אך מצבו הבריאותי הפך לנושא המרכזי, במיוחד על רקע המאזן המדאיג של הבאקס, שירדו ל-18 ניצחונות מול 26 הפסדים ומצאו את עצמם מחוץ לעשירייה הראשונה במזרח.

