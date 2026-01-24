"זה אולי נשמע מופרך, אבל אבדיה איש המשחק"

היעדרותו של דני אבדיה מתחילה להשפיע באופן ברור על פורטלנד, ובתקשורת האמריקאית לא הסתירו את התחושה שהקבוצה פשוט נראית אחרת בלעדיו. “הבלייזרס התגעגעו מאוד לדני אבדיה”, נכתב, על רקע הפציעה בגב התחתון שממשיכה ללוות את הפורוורד הישראלי ולהטיל סימן שאלה סביב זמינותו למשחקים הקרובים, כשהבוקר (שבת) לא שיחק ב-110:98 מול טורונטו.

אבדיה ירד מהפרקט כבר ברבע השלישי של הניצחון על מיאמי יום קודם לכן, אחרי 18 דקות בלבד שבהן הספיק לרשום 20 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים. תחילה בצוות המקצועי עוד קיוו שיוכל לשחק במשחק היום, אך בדוח הפציעות הסטטוס שלו הוחמר.

“מדובר בהחמרה שמזכירה היעדרות קודמת בתחילת החודש, אז החמיץ שלושה משחקים, אך חזר בכושר יוצא דופן עם ממוצע של 29 נקודות, תוך מעורבות התקפית חריגה. לפי הדיווחים, לא מדובר בפגיעה ארוכת טווח, והוא אף ממשיך לנסוע עם הקבוצה, כשהיעד לחזרה מסומן למשחק מול בוסטון”, נכתב בארצות הברית.

דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד מתקשה בלי אבדיה

העונה הזו היא הטובה בקריירה של אבדיה, כשהוא מוביל את פורטלנד עם 26 נקודות, 7.1 ריבאונדים ו-6.9 אסיסטים למשחק ב-40 הופעות, וממצב את עצמו כמועמד לגיטימי לאולסטאר. היכולת שלו כפורוורד גבוה ורב גוני שינתה את דפוסי ההתקפה של הקבוצה, במיוחד על רקע רשימת פצועים ארוכה שכוללת גם שחקני מפתח נוספים. בהיעדרו, פורטלנד נאלצת לאלתר, כשהעומק נבחן והשטף ההתקפי נפגע, כפי שניכר מול טורונטו.

ב’בלייזרס’ אדג’ הכתירו את אבדיה לאיש המשחק למרות שלא שיחק: “זה אולי נשמע מופרך, אבל דני אבדיה היה אולי שחקן המשחק הערב, גם כשהגב שהציק לו השאיר אותו מחוץ לפרקט. מהרגע שבו נקבע שלא ישחק, השאלה המרכזית הייתה האם הבלייזרס יצליחו לפצות על החיסרון שלו. למרבה הצער, התשובה הייתה: לא הפעם. וזה לא קרה בגלל חוסר מאמץ. ג’רמי גרנט התקשה לשאת על כתפיו את העומס הנוסף שנוצר בעקבות היעדרותו של דני”.