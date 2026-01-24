יום שבת, 24.01.2026 שעה 08:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%4287-456539דטרויט פיסטונס
65%4391-471040בוסטון סלטיקס
59%4498-459239פילדלפיה 76'
57%4752-481142טורונטו ראפטורס
57%4923-498942קליבלנד קאבלירס
55%4308-442838ניו יורק ניקס
52%4759-472240שיקגו בולס
50%4755-475540מיאמי היט
49%4301-425237אורלנדו מג'יק
47%5104-505043אטלנטה הוקס
40%4612-443840מילווקי באקס
39%4679-475141שארלוט הורנטס
28%4485-423439ברוקלין נטס
24%5006-463342אינדיאנה פייסרס
23%4777-438139וושינגטון וויזארדס
 מערב 
80%4332-481940אוקלהומה ת'אנדר
69%4883-506642דנבר נאגטס
67%4380-457839סן אנטוניו ספרס
64%4315-456539יוסטון רוקטס
61%4746-492041מינסוטה טימברוולבס
60%4460-459740פיניקס סאנס
58%4419-437038לוס אנג'לס לייקרס
57%4783-493942גולדן סטייט ווריורס
50%4935-488642פורטלנד בלייזרס
45%4498-445940לוס אנג'לס קליפרס
44%4750-467941דאלאס מאבריקס
38%4559-449339ממפיס גריזליס
34%5214-492641יוטה ג'אז
29%5060-467042סקרמנטו קינגס
26%5244-493743ניו אורלינס פליקנס

"זה אולי נשמע מופרך, אבל אבדיה איש המשחק"

בתקשורת בפורטלנד הכתירו את הישראלי שהבלייזרס התקשו בלעדיו בהפסד לטורונטו: "לא פיצו על החיסרון שלו". דיווח: היעד לחזרה שלו - המשחק מול בוסטון

|
דמיאן לילארד ודני אבדיה (רויטרס)
דמיאן לילארד ודני אבדיה (רויטרס)

היעדרותו של דני אבדיה מתחילה להשפיע באופן ברור על פורטלנד, ובתקשורת האמריקאית לא הסתירו את התחושה שהקבוצה פשוט נראית אחרת בלעדיו. “הבלייזרס התגעגעו מאוד לדני אבדיה”, נכתב, על רקע הפציעה בגב התחתון שממשיכה ללוות את הפורוורד הישראלי ולהטיל סימן שאלה סביב זמינותו למשחקים הקרובים, כשהבוקר (שבת) לא שיחק ב-110:98 מול טורונטו.

אבדיה ירד מהפרקט כבר ברבע השלישי של הניצחון על מיאמי יום קודם לכן, אחרי 18 דקות בלבד שבהן הספיק לרשום 20 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים. תחילה בצוות המקצועי עוד קיוו שיוכל לשחק במשחק היום, אך בדוח הפציעות הסטטוס שלו הוחמר.

“מדובר בהחמרה שמזכירה היעדרות קודמת בתחילת החודש, אז החמיץ שלושה משחקים, אך חזר בכושר יוצא דופן עם ממוצע של 29 נקודות, תוך מעורבות התקפית חריגה. לפי הדיווחים, לא מדובר בפגיעה ארוכת טווח, והוא אף ממשיך לנסוע עם הקבוצה, כשהיעד לחזרה מסומן למשחק מול בוסטון”, נכתב בארצות הברית.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד מתקשה בלי אבדיה

העונה הזו היא הטובה בקריירה של אבדיה, כשהוא מוביל את פורטלנד עם 26 נקודות, 7.1 ריבאונדים ו-6.9 אסיסטים למשחק ב-40 הופעות, וממצב את עצמו כמועמד לגיטימי לאולסטאר. היכולת שלו כפורוורד גבוה ורב גוני שינתה את דפוסי ההתקפה של הקבוצה, במיוחד על רקע רשימת פצועים ארוכה שכוללת גם שחקני מפתח נוספים. בהיעדרו, פורטלנד נאלצת לאלתר, כשהעומק נבחן והשטף ההתקפי נפגע, כפי שניכר מול טורונטו.

ב’בלייזרס’ אדג’ הכתירו את אבדיה לאיש המשחק למרות שלא שיחק: “זה אולי נשמע מופרך, אבל דני אבדיה היה אולי שחקן המשחק הערב, גם כשהגב שהציק לו השאיר אותו מחוץ לפרקט. מהרגע שבו נקבע שלא ישחק, השאלה המרכזית הייתה האם הבלייזרס יצליחו לפצות על החיסרון שלו. למרבה הצער, התשובה הייתה: לא הפעם. וזה לא קרה בגלל חוסר מאמץ. ג’רמי גרנט התקשה לשאת על כתפיו את העומס הנוסף שנוצר בעקבות היעדרותו של דני”.

