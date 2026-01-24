פורטלנד הפסידה ללא אבדיה, אוקלהומה הופתעה

דני אבדיה שסובל מכאבי גב נעדר הבוקר (שבת) ממשחקה של פורטלנד מול טורונטו, והחמיץ בכך את משחקו הרביעי העונה. בהיעדרו הטרייל בלייזרס נכנעו לראפטורס ואיבדו מומנטום. בנוסף, אוקלהומה הופתעה בבית מול אינדיאנה בשחזור גמר ה-NBA של העונה שעברה, קווין דוראנט כיכב בניצחון יוסטון על דטרויט ודנבר גברה בקושי על מילווקי.

פורטלנד (22:23) - טורונטו (19:27) 110:98

האורחת המשיכה את מסע החוץ החיובי שלה עם הופעה שקולה ומבוקרת מול פורטלנד נטולת אבדיה, משחק שבו שלטה בקצב כמעט לכל אורכו. למרות פתיחה התקפית חלשה עם רבע ראשון דל נקודות, ההגנה של הראפטורס שמרה גם את הבלייזרס על מספרים נמוכים, ובהמשך טורונטו בנתה יתרון יציב והחזיקה בו עד הסיום. סנדרו ממוקלאשווילי הוביל את הקלעים עם 22 נקודות באחוזים טובים מהשדה, כשברנדון אינגרם ואימנואל קוויקלי הוסיפו 20 כל אחד, וקוויקלי תרם גם 8 ריבאונדים ו-7 אסיסטים.

הראפטורס קיבלו חיזוק עם חזרתו של אר.ג’יי בארט אחרי פציעה בקרסול, והוא סיים 21 דקות עם 10 נקודות, בדיוק כמו גריידי דיק ואוצ’אי אגבאיי שעלו מהספסל. בצד של פורטלנד בלטו ג’רו הולידיי ושיידון שארפ עם 21 נקודות כל אחד, טומאני קמארה הוסיף 16, ודונובן קלינגן רשם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-16 ריבאונדים. פורטלנד נאלצה להסתדר ללא הישראלי הפצוע בגב, וטורונטו יכולה לצאת מעודדת בעיקר מהיכולת ההגנתית, שהחזיקה את היריבה מתחת ל-100 נקודות והדגישה את האיזון של הקבוצה בשני צדי הפרקט.

יאנג האנסן (רויטרס)

אוקלהומה (9:37) - אינדיאנה (35:11) 117:114

אינדיאנה שרדה לחץ כבד בדקות הסיום בזכות ערב מצוין של אנדרו נמבהרד, שסיים עם 27 נקודות ו-11 ריבאונדים, וג’ראס ווקר, שקבע שיא קריירה עם 26 נקודות והכריע מהקו עם ארבע קליעות עונשין ב-10 השניות האחרונות. פסקאל סיאקאם הוסיף 21 נקודות, והפייסרס הצליחו לעצור רצף הפסדים למרות סגל חסר, כשהם מציגים תרומה רחבה ויכולת מנטלית מול אחת הקבוצות החזקות בליגה.

אוקלהומה קיבלה ערב אדיר משיי גילג’ס אלכסנדר, שקלע 47 נקודות באחוזים גבוהים, כולל 12 מ-12 מהקו ו-9 נקודות בדקות האחרונות, וצ’ט הולמגרן תרם 25 נקודות, 13 ריבאונדים ו-3 חסימות. למרות ריצה מאוחרת שכמעט סגרה את הפער, הת’אנדר החטיאו ניסיון שלשה בשניות הסיום. המשחק נערך כששתי הקבוצות בסגלים חסרים, ואוקלהומה סיטי המשיכה להישען על הכוכבים שלה גם בערב שבו השורה הסטטיסטית לא הספיקה כדי להפוך את הקאמבק לניצחון.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

מילווקי (26:18) - דנבר (15:31) 102:100

דנבר הגיעה למילווקי בסגל חסר במיוחד, אך הצליחה לשרוד ערב מותח בזכות תרומה מפתיעה מכמה שחקני משנה. ג’וליאן סטרות’ר סיפק את משחקו ההתקפי הטוב העונה עם 20 נקודות, טים הרדאוויי ג’וניור הוסיף 17 וברוס בראון תרם 15, כאשר בדקות הסיום על הפרקט עמד הרכב לא שגרתי שכלל גם את ספנסר ג’ונס, זיק נאג’י וג’יילן פיקט. הנאגטס כבר בנו יתרון גדול במהלך המחצית השנייה, אך נאלצו להיאחז בו עד השנייה האחרונה, כשפיקט תרם נקודה חשובה מהקו ברגעי ההכרעה. דנבר עשתה זאת ללא ניקולה יוקיץ’, ג’מאל מארי ופייטון ווטסון, וגם אהרון גורדון שנפצע וירד מוקדם.

בצד של מילווקי כמעט הושלם קאמבק מרשים, בעיקר בזכות ריאן רולינס שהתפוצץ ברבע האחרון עם 15 מתוך 21 הנקודות שלו, כולל שלשות קריטיות בדקות הסיום. יאניס תרם 22 נקודות, 13 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, אך נראה מוגבל פיזית וירד מהפרקט בשניות האחרונות. הבאקס, ששיחקו גם הם בסגל חסר, קיבלו הזדמנות אחרונה להפוך את התוצאה עם זריקה מחצי מגרש של קייל קוזמה, שלא נכנסה. למרות המאמץ והקאמבק הכמעט מושלם, מילווקי המשיכה לרצף לא יציב בתקופה האחרונה, בעוד דנבר רשמה ניצחון אופי מרשים בתנאים לא פשוטים.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

דטרויט (11:32) - יוסטון (16:27) 111:104

יוסטון עצרה את המומנטום של דטרויט בעיקר בזכות ערב גדול של קווין דוראנט, שסיפק 32 נקודות לצד 7 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-40 דקות, מבלי לאבד אף כדור. אלפרן שנגון הוסיף 19 נקודות, ריד שפרד תרם 18, ואמן תומפסון רשם שורה כמעט מלאה עם 15 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. דוראנט היה דומיננטי כבר במחצית הראשונה עם 18 נקודות, ובהמשך היה חלק מרכזי ברבע שלישי שבו יוסטון העלתה הילוך והכריעה את הקצב.

בצד של דטרויט בלט ג’יילן דורן עם 18 נקודות ו-7 ריבאונדים, אך שאר שחקני החמישייה התקשו וסיימו יחד עם 37 נקודות בלבד באחוזים נמוכים. קייד קנינגהאם התקשה מול ההגנה של יוסטון, שבמחצית השנייה צמצמה משמעותית את הזריקות שלו ושל דאנקן רובינסון. למרות קאמבק קצר ברבע האחרון שכלל מהלך של ארבע נקודות ורצף התקפי, דטרויט לא הצליחה להשוות, בעוד יוסטון המשיכה לייצר נקודות בזמן והציגה יעילות גבוהה במיוחד מחוץ לקשת ובצבע ברגעי ההכרעה.

דוראנט (רויטרס)

קליבלנד (20:26) - סקרמנטו (34:12) 118:123

קליבלנד המשיכה להראות סימנים מעודדים עם ערב גדול של דונובן מיטשל, שקלע 33 נקודות והוביל את ההתקפה ברגעים המכריעים. אוון מובלי סיפק אחד ממשחקיו השלמים העונה עם 29 נקודות, 13 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, והקאבס ידעו להגיב גם אחרי שסקרמנטו מחקה פיגור ונטלה יתרון ברבע האחרון. מיטשל קלע שלשה גדולה כשנותרו קצת יותר משתי דקות לסיום, ובהמשך ג’יילון טייסון חתם את הסיפור עם פלואוטר חשוב בדקה האחרונה. קליבלנד, שניצחה בפעם הרביעית בחמישה משחקים, המשיכה לייצר יציבות יחסית מול קבוצות במאזן שלילי.

בצד של סקרמנטו בלט דומנטאס סאבוניס עם 24 נקודות, 16 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, בהמשך ישיר לחזרתו לאחר היעדרות ממושכת. דניס שרודר תרם 21 נקודות, דמאר דרוזן הוסיף 20, אך הקינגס החטיאו שלוש זריקות מחוץ לקשת בדקה האחרונה ולא הצליחו להפוך את הקאמבק לניצחון. קליבלנד שיחקה שוב ללא דריוס גארלנד הפצוע, ועדיין הצליחה להתאושש גם מערב תנודתי, כזה שממשיך לאפיין את העונה שלה עד כה.

דונובן מיטשל (רויטרס)

אטלנטה (25:22) - פיניקס (18:27) 103:110

אטלנטה סיפקה קאמבק מרשים מול פיניקס, בהובלת ג’יילן ג’ונסון שסיים ערב דומיננטי עם 23 נקודות ו-18 ריבאונדים, דאבל דאבל 30 העונה שלו, הגבוה בליגה. אונייקה אוקונגוו הוסיף 25 נקודות וההוקס העלו קצב ברבע האחרון, שבו שלטו לחלוטין בצד ההתקפי והפכו פיגור מאוחר ליתרון ברור. הקבוצה קלעה באחוזים טובים מהשדה ומהשלוש, והציגה אינטנסיביות שהכריעה את המשחק בדקות הסיום.

בצד של פיניקס, דבין בוקר הוביל את הקלעים עם 31 נקודות לצד 4 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, אך נאלץ לרדת בעקבות פציעה בקרסול, רגע שהשפיע משמעותית על המומנטום. סי.ג’יי מקולום תרם 21 נקודות מהספסל והאריך רצף ארוך של משחקים בדו ספרתי, אך זה לא הספיק מול הריצה של אטלנטה ברבע האחרון. ההוקס הסתדרו גם ללא מספר שחקנים פצועים והמשיכו להישען על עומק ותרומה רחבה, בדרך לערב שהחזיר להם ביטחון אחרי תקופה לא פשוטה.

ניקיל אלכסנדר ווקר (רויטרס)

ממפיס (25:18) - ניו אורלינס (36:11) 133:127

ניו אורלינס סיפקה קאמבק מרשים בהובלת סדיק ביי, שסיים ערב שיא עונתי עם 36 נקודות, מתוכן 19 ברבע הרביעי בלבד. טריי מרפי הוסיף 32 נקודות, וזאיון וויליאמסון תרם 24 נקודות ו-11 ריבאונדים, כשהפליקנס מחקו פיגור דו ספרתי במחצית השנייה ועצרו רצף של שלושה הפסדים. בדקות ההכרעה ביי היה זה שסיפק שלשה קריטית, וזאיון המשיך לנצל את היתרון הפיזי שלו בצבע כדי להטות את הכף.

בצד של ממפיס בלט ג’ארן ג’קסון ג’וניור עם 26 נקודות ו-12 ריבאונדים, ג’וק לנדייל רשם 24 נקודות ו-11 ריבאונדים, וקאם ספנסר תרם 21 נקודות באחוזים גבוהים במיוחד מהשדה ומהשלוש. הגריזליס קיבלו רבע שלישי התקפי מצוין, אך התקשו לעצור את הריצה של ניו אורלינס ברבע האחרון. ממפיס שיחקה ללא ג’ה מוראנט, שנעדר בשל פציעה במרפק, והמשיכה להציג חוסר יציבות בתקופה האחרונה למרות תרומה רחבה של מספר שחקנים.