יום שבת, 24.01.2026 שעה 07:04
כדורסל עולמי  >> יורוליג

הלם בהפועל: אף אחד לא יודע להסביר מה קרה

האדומים המומים מההפסד לפרטיזן ביורוליג ("ערב נורא, הם תפסו ביטחון ונעלמנו") ומודאגים מהיכולת. וגם: מצבו של בראיינט ומה אמר איטודיס לשחקנים?

|
ההלם בהפועל תל אביב (IMAGO)
ההלם בהפועל תל אביב (IMAGO)

הלם גדול בהפועל תל אביב לאחר ההפסד אמש 104:101 לפרטיזן בלגרד בהארכה, הפסד שקטע רצף של שלושה ניצחונות ברציפות ביורוליג, אך עיקר האכזבה נוגעת לאובדן ההפרש הגדול שצברו האדומים, עד אמצע הרבע השלישי.

האדומים הוליכו כבר ב-27 נקודות הפרש, לאחר שירדו למחצית ביתרון של 21, ואם במחצית הראשונה ולעוד כמה דקות בשנייה, חשבו האדומים שלאחר חודש בו היכולת הייתה לא משכנעת בלשון המעטה, הקבוצה יוצאת לדרך חדשה, הם התבדו.

דקות ארוכות לאחר סיום המשחק, במועדון לא הצליחו להבין מה קרה לקבוצה בחצי השני ובהארכה, שהוביל למהפך הגדול של הסרבים, שרשמו את הקאמבק השני בהיסטוריה של היורוליג (השיא עומד על מחיקת 28 נקודות הפרש בעונת 2011/12): "זה היה ערב נורא, אף אחד לא יודע או מצליח להבין מה קרה. הם תפסו ביטחון ואנחנו נעלמנו מהמגרש וזה עוד אחרי שבחצי הראשון שיחקנו מצוין", אמרו במועדון.

שחקני פרטיזן (IMAGO)שחקני פרטיזן (IMAGO)

המחצית השנייה הייתה המשך ישיר ליכולת של הקבוצה בתקופה האחרונה ובמועדון הודו בסיום: "נצטרך לחזור לעצמנו מהר". המאמן דימיטריס איטודיס נכנס בסיום לחדר ההלבשה ואמר לשחקנים: "עזרנו להם לחזור למשחק ונתנו להם את זה".

אופטימיות לגביב בראיינט

בינתיים, איטודיס ממשיך לתת את הקרדיט לווסיליה מיציץ', שאמנם רשם שורה סטטיסטית של 19 נקודות ותשעה אסיסטים, אבל שוב לא הצליח לסייע לאדומים במאני טיים. ים מדר אמנם שיחק אמש 15 דקות, אך תומר גינת שוב לא שותף וגיא פלטין שותף ל-15 שניות בלבד, בסיומן ירד לספסל, כשהחיוך של השחקנים הישראלים עם ירידתו בחזרה, אמר הכל, עם או בלי קשר למקרה.

ים מדר (IMAGO)ים מדר (IMAGO)

אלייז'ה בראיינט נעדר מהמשחק אמש עקב פציעה בשרירי האגן. במועדון סיפרו כי השחקן עבר בדיקה עוד במינכן, אשר לא הראתה ממצאים חריגים והמטרה היא להוריד ממנו עומסים, כאשר הוא צפוי לעבור טיפולים וינוח כמובן במשחק הליגה מול הפועל ב"ש ביום ראשון. הפועל המריאה בחזרה לישראל מיד לאחר המשחק, כאשר במועדון שומרים על אופטימיות כי יוכל לשחק מול באיירן מינכן בחמישי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */