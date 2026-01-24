יום שבת, 24.01.2026 שעה 07:06
 מזרח 
77%4287-456539דטרויט פיסטונס
65%4391-471040בוסטון סלטיקס
59%4498-459239פילדלפיה 76'
57%4923-498942קליבלנד קאבלירס
56%4654-470141טורונטו ראפטורס
55%4308-442838ניו יורק ניקס
52%4759-472240שיקגו בולס
50%4755-475540מיאמי היט
49%4301-425237אורלנדו מג'יק
47%5104-505043אטלנטה הוקס
41%4510-433839מילווקי באקס
39%4679-475141שארלוט הורנטס
28%4485-423439ברוקלין נטס
24%5006-463342אינדיאנה פייסרס
23%4777-438139וושינגטון וויזארדס
 מערב 
80%4332-481940אוקלהומה ת'אנדר
68%4783-496441דנבר נאגטס
67%4380-457839סן אנטוניו ספרס
64%4315-456539יוסטון רוקטס
61%4746-492041מינסוטה טימברוולבס
60%4460-459740פיניקס סאנס
58%4419-437038לוס אנג'לס לייקרס
57%4783-493942גולדן סטייט ווריורס
51%4825-478841פורטלנד בלייזרס
45%4498-445940לוס אנג'לס קליפרס
44%4750-467941דאלאס מאבריקס
38%4559-449339ממפיס גריזליס
34%5214-492641יוטה ג'אז
29%5060-467042סקרמנטו קינגס
26%5244-493743ניו אורלינס פליקנס

4 נקודות לוולף בהפסד מול בוסטון בשתי הארכות

האמריקאי-יהודי הוסיף שישה ריבאונדים ב-18 דקות, אבל ברוקלין ספגה 130:126 דרמטי אחרי מותחן אדיר. 9 נק' ו-5 אסיסטים לשרף בניצחון הנטס בג'י ליג

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

יומיים בלבד אחרי ההשפלה במדיסון סקוור גארדן, ברוקלין חזרה לפרקט הביתי עם הרבה יותר אופי וגאווה. הנטס אמנם נכנעו הלילה (בין שישי לשבת) 130:126 לבוסטון, אך עשו זאת רק אחרי מותחן אדיר שנגרר לשתי הארכות והראה שהפערים בטבלה לא מספרים את כל הסיפור. דני וולף עלה מהספסל וקיבל 18 דקות, בהן תרם 4 נקודות באחוזים טובים מהשדה, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים וחסימה אחת, אך סיים עם מדד פלוס מינוס שלילי.

הסלטיקס פתחו טוב יותר והחזיקו ביתרון לאורך דקות ארוכות, כולל בריחה ל-94:103 כ-2:15 דקות לסיום הזמן החוקי. דווקא אז ברוקלין התעוררה, בהובלת הרוקי הצרפתי נולאן טראורה, שסיפק משחק שיא ב-NBA עם 21 נקודות והוביל ריצת 1:10 שכפתה דרמה. בשניות הסיום של הרבע הרביעי מייקל פורטר ג’וניור החטיא שלשה, ניק קלקסטון עט על הריבאונד ובהטבעה קבע 104:104 ושלח את המשחק להארכה.

בהארכה הראשונה היתרון עבר מצד לצד. נואה קלאוני הדליק את הברקליס סנטר עם מהלך כפול, חסימה גדולה בצד אחד ושלשה מהצד השני, ששלחה את ברוקלין ליתרון 112:113. לקראת הסיום נראה היה שהנטס בדרך לניצחון, כאשר עלו ל-112:117 כשנותרו פחות מ-8 שניות, אבל אז הגיע רצף קלאץ’ של בוסטון. פייטון פריצ’רד צימק בשלשה, טראורה דייק רק פעם אחת מהקו, והרוקי הספרדי הוגו גונסאלס נשאר חופשי לגמרי בתרגיל חוץ וצלף שלשה מהפינה בשנייה האחרונה, 118:118 והארכה שנייה.

לוקה גארזה (רויטרס)לוקה גארזה (רויטרס)

הפסד רביעי ברצף לנטס

בהארכה השנייה בוסטון כבר לא שמטה את ההובלה. פריצ’רד המשיך ללהט, סאם האוזר פגע מחוץ לקשת ואמארי וויליאמס סיפק חסימה מכרעת בדקות הסיום. פריצ’רד סיים ערב גדול עם 32 נקודות, ג’יילן בראון הוסיף 27 נקודות ו-12 אסיסטים, והסלטיקס יצאו עם ניצחון ששמר אותם בצמרת המזרח.

מהצד של ברוקלין, מייקל פורטר ג’וניור הוביל את הקלעים עם 30 נקודות ו-8 ריבאונדים, קלקסטון תרם 18 נקודות ו-9 ריבאונדים, וקלאוני הוסיף 15 ו-9. הנטס רשמו הפסד רביעי ברציפות וירדו למאזן 31:12, אך היכולת מול אחת הקבוצות החזקות בליגה סיפקה לא מעט נקודות אור.

כעת ברוקלין תצא לרצף משחקי חוץ, כשהמשחק הראשון ייערך בין ראשון לשני מול לוס אנג’לס קליפרס, בתקווה לקחת את האנרגיה מהקרב מול בוסטון ולהפוך אותה סוף סוף לניצחון.

בן שרף ניצח בג’י ליג

בן שרף לא שותף במפגש האדיר מול הסלטיקס, שכן הוא שיחק במסגרת הג’י ליג ועזר ללונג איילנד נטס לנצח 93:109 את ראפטורס 905. הישראלי קלע 9 נקודות (3 מ-11 מהשדה, 0 מ-5 מחוץ לקשת) והוסיף חמישה אסיסטים וארבעה ריבאונדים.

