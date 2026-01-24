"סנסציה", "הנס הגדול בתולדות פרטיזן בלגרד"

ניצחונה הדרמטי של פרטיזן 101:104 על הפועל תל אביב בהארכה הדהד בעוצמה בתקשורת הסרבית, שעטפה את הקאמבק ההיסטורי במילים גדולות והציבה אותו כאחד הרגעים הבלתי נשכחים בתולדות היורוליג.

ב’מונדו’ הסרבי נכתב בכותרת דרמטית: “סנסציה של פרטיזן בהיסטוריה של היורוליג: פיגור של 27 נקודות ואז הפלת המוליכה, זה ייזכר עוד הרבה זמן!”. בדיווח עצמו צוין כי פרטיזן ניצחה את הפועל 101:104 בסיום בלתי נתפס במינכן, אחרי שכבר הייתה בפיגור 27 נקודות. “השחורים לבנים אפילו פיגרו במשחק הזה ב-27 נקודות, בעוד שמוליכת היורוליג הראתה מדוע היא המוליכה. ואז… הקיטור התחיל לעבוד. ברונו פרננדו נתן גז בתחילת הרבע השלישי, אבל שוב היה זה אריאן לאקיץ’ שהוכיח למה הוא אחד השחקנים האהובים ביותר בפרטיזן”.

גם ב’טלגרף’ הסרבי לא חסכו בסופרלטיבים וכתבו: “הסנסציה של פרטיזן! הנס הגדול ביותר בתולדות השחורים לבנים, פיגור של 27 נקודות ואז הפלת הקבוצה הטובה ביורוליג”. עוד הוסיפו כי “שחקני פרטיזן רשמו את אחד הקאמבקים הגדולים בהיסטוריה, מחקו פיגור של 27 נקודות ובסופו של דבר חגגו אחרי מהפך מוחלט ודרמה בהארכה מול הפועל 101:104. הקבוצה הטובה ביורוליג נפלה במינכן”.

דייטריס איטודיס (IMAGO)

ב’קוריר’ הסתפקו בכותרת קצרה, אך חדה: “איזה ניצחון מטורף של פרטיזן במינכן!”. ב’נובוסטי’ הלכו על אותו קו והכריזו: “ניצחון לא מציאותי של פרטיזן על מוליכת היורוליג! ה’קיטור’ מחק פיגור של 27 נקודות מול הפועל”.

מהקאמבקים הגדולים אי פעם

מעבר לכותרות, בתקשורת הסרבית הרחיבו על המשמעות ההיסטורית של המשחק. “פרטיזן כתבה היסטוריה ביורוליג, נס כזה עוד לא היה”, נכתב, לצד הקביעה כי “השחורים לבנים ביצעו מהפך שלא נראה כמותו ונכנסו להיסטוריה של המפעל”. עוד הודגש כי פרטיזן מחקה פיגור של 27 נקודות, הישג שנכנס לרשימה המצומצמת של הקאמבקים הגדולים אי פעם ביורוליג.

על פי ההשוואות שנעשו בסרביה, רק קבוצה אחת רשמה קאמבק גדול יותר בתולדות היורוליג: סיינה, שניצחה את פרוקומו 88:95 בדצמבר 2012 לאחר שחזרה מפיגור של 28 נקודות. המהפך של פרטיזן מדורג כעת במקום השני בכל הזמנים, ומשתווה לקאמבק נוסף של 27 נקודות, כאשר ארמאני מילאנו גברה על ז’לגיריס 82:85 באוקטובר 2024. כך או כך, בסרביה כבר ברור, הניצחון על הפועל תל אביב לא היה עוד ערב גדול, אלא פרק היסטורי נוסף במיתולוגיה של פרטיזן.