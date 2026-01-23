יום שבת, 24.01.2026 שעה 00:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2429-2921אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

ללא עבד: לבאנטה ניצחה 2:3 את אלצ'ה בדקה ה-96

דרמה גדולה: האורחת כבר השוותה בדקה ה-92 במספרת וזה היה קרוב לתיקו, אבל מאטורו מצא את הרשת עמוק בתוספת הזמן והעניק לקבוצה מוולנסיה נק' יקרות

|
ג'רמי טוליאן (IMAGO)
ג'רמי טוליאן (IMAGO)

לבאנטה ניצחה הערב (שישי) 2:3 דרמטי את אלצ’ה בתוספת הזמן, במסגרת המחזור ה-21 בלה ליגה. הקבוצה מוולנסיה הופיעה ללא תאי עבד, שעדיין לא קיבל את האישור הבין לאומי ולא נרשם בסגל, אך הצליחה לרשום ניצחון יקר במאבק ההישרדות, אחרי מהפך ומשחק סוער שהוכרע עמוק בתוך תוספת הזמן.

המשחק התפתח עם שערים משני הצדדים, כאשר בדקה ה-11 אלברו רודריגס העלה את אלצ’ה ליתרון, אך בדקה ה-50 לבאנטה השוותה ל-1:1 לאחר שג’רמי טוליאן הגביה לרחבה ופאבלו מרטינס אנדרס הגיע לכדור ובעט נמוך ומדויק למרכז השער.

בדקה ה-68 לבאנטה עלתה ל-1:2, לאחר כדור חופשי שהוגבה לרחבה ואדריאן דה לה פואנטה התרומם גבוה סמוך לנקודת הפנדל ונגח בעוצמה אל הפינה השמאלית. אלצ’ה חזרה למשחק בדקה ה-92, כאשר אדם בויאר ביצע בעיטת מספרת נהדרת מתוך הרחבה וקבע 2:2 מרהיב.

הדרמה רק החלה

הדרמה הגדולה הגיעה בדקה ה-96, אז אלאן מאטורו מצא את הרשת והעניק ללבאנטה ניצחון 2:3 יקר. עבור לבאנטה זהו ניצחון שקטע רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון והעלה את מאזנה ל-17 נקודות, אם כי היא עדיין מדורגת במקום ה-19. אלצ’ה, מנגד, נעצרה אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות, נותרה עם הפסד שמסכן את מיקומה, והיא מדורגת כרגע במקום השמיני אך עלולה לרדת בהמשך המחזור.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */