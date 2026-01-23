יום שישי, 23.01.2026 שעה 23:07
ליגה צרפתית 25-26
4515-4119פאריס סן-ז'רמן1
4313-3218לאנס2
3519-4118מארסיי3
3318-2718ליון4
3225-3318ליל5
3125-3018ראן6
2722-2818שטרסבורג7
2623-2918טולוז8
2333-2818מונאקו9
2229-2418ברסט10
2225-2018אנז'ה11
2230-2318לוריין12
1932-2418פ.צ. פאריס13
1924-1618לה האבר14
1835-2118ניס15
1430-1718נאנט16
1229-1419אוקזר17
1240-1918מץ18

החמישי ברציפות בליגה: 0:1 לפ.ס.ז' על אוקזר

הקבוצה של לואיס אנריקה עלתה לפחות זמנית לפסגת הטבלה בצרפת, בארקולה הכריע בדקה ה-79 מבישול של דמבלה. המפסידה עלולה לסיים את המחזור אחרונה

|
שחקני פ.ס.ז' חוגגים (רויטרס)
שחקני פ.ס.ז' חוגגים (רויטרס)

פאריס סן ז’רמן ניצחה הערב (שישי) 0:1 את אוקזר, במשחק שפתח את המחזור ה-19 בליגה הצרפתית, והמשיכה את הרצף המרשים שלה עם חמישה ניצחונות ליגה רצופים.

שער הניצחון הגיע בדקה ה-79, כשאוסמן דמבלה בישל לבראדלי בארקולה, שקיבל את הכדור מחוץ לרחבה ושיגר בעיטה חזקה ועוצמתית אל מרכז השער, ללא סיכוי לשוער.

הניצחון העלה את פאריס סן ז’רמן לפחות זמנית מעל לאנס בטבלה, עם 45 נקודות לעומת 43 של היריבה, אם כי ללאנס משחק חסר. הקבוצה של לואיס אנריקה ממשיכה להציג יציבות בליגה המקומית ומנצלת את איבודי הנקודות של מתחרותיה בצמרת כדי לבסס את מעמדה במאבק על האליפות.

אוקזר בקרשים

מנגד, אוקזר שקועה עמוק במשבר. ההפסד הזה היה הרביעי שלה ברציפות בליגה, והיא נותרה במקום ה-17 והלפני אחרון עם 12 נקודות בלבד. בסיום המחזור היא אף עלולה למצוא את עצמה במקום האחרון בטבלה, כשהמצב בתחתית הולך ומסתבך והלחץ סביב הקבוצה ממשיך לעלות.

