"פרטיזן נחתכת כמו בגרזן": בסרביה המומים

המחצית הראשונה בין הפועל תל אביב לפרטיזן בלגרד זכתה להד נרחב בתקשורת הסרבית, שם לא הסתירו את ההלם מהיכולת של הקבוצה הישראלית ומהקריסה של השחורים לבנים. הפועל תל אביב הותירה רושם עוצמתי עם הופעה משכנעת במיוחד, בעוד הסרבים תיארו מחצית חד צדדית שבה היתרון של האדומים בא לידי ביטוי כמעט בכל פרמטר.

ב״טלגרף״ הסרבי הגדירו את המחצית כ״קטסטרופה של השחורים לבנים במינכן״, וציינו כי המאמן דימיטריס איטודיס “שולט במשחק גם עם שחקני הספסל”. עוד נכתב כי ״הפועל נראית משכנעת יותר ויותר״, תוך הדגשה שהקבוצה הישראלית הציגה עליונות ברורה.

“פרטיזן נחתכת כמו בגרזן”

באתר ״ספורטל״ הלכו אף רחוק יותר וכתבו בכותרת כי ״הספינה השחורה לבנה ממשיכה לשקוע״, ביטוי חריף שממחיש את התחושה סביב פרטיזן כבר בירידה להפסקה.

גם ב״קוריר״ לא חסכו במילים קשות, כשבכותרת נכתב: ״פרטיזן נחתכת כמו בגרזן במינכן, הפועל שברה את השחורים לבנים כבר במחצית״. בהמשך הוסיפו: ״סיום המחצית הראשונה! בלי הגנה אין כדורסל אמיתי״.

ב״נובוסטי״ סיכמו את 20 הדקות הראשונות בקביעה חד משמעית: ״השחורים לבנים חסרי אונים מול מוליכת היורוליג״, תיאור שממחיש עד כמה הופעתה של הפועל תל אביב התקבלה כהצהרה מרשימה גם מחוץ לישראל.