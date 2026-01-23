מכבי חיפה דחתה הצעה שלישית עבור ירמקוב

מכבי חיפה נחושה להשאיר אצלה את השוער גאורגי ירמקוב. ל-ONE נודע כי מטאליסט האוקראינית העלתה את הצעתה עליו בפעם השלישית, כשהפעם הרימה את הסכום מ-2.2 מיליון אירו ל-2.5 מיליון אירו, אבל הקבוצה נדחתה שוב פעם על ידי הירוקים.

ירמקוב רשם העונה 22 הופעות בכל המסגרות במדי מכבי חיפה, שמר על שער נקי ב-11 מהן וספג 18 שערים. יכולתו זיכתה אותו גם בהכרה כשוער המצטיין של העונה באוקראינה בעבר, לפי סקר שנערך בקרב מועדוני הליגה המקומית.

כמה ירמקוב מרוויח?

מדובר בהצעה יפה מאוד בהתחשב בעובדה שעומרי גלזר למשל נמכר בזמנו לכוכב האדום ב-1.5 מיליון אירו. אגב, ירמקוב שמשתכר בסכום של 200 אלף אירו לעונה במכבי חיפה קיבל הצעה של 450 אלף אירו ועוד בונוסים, מה שיכול להוביל אותו לחוזה של 550 אלף אירו, יותר מפי 2 מהחוזה שיש לו בישראל.

במכבי חיפה לא מקדמים את המשא ומתן מתוך ידיעה שאין רצון לשחרר את השוער המצטיין שהצליח להפוך לשוער הטוב ביותר בליגה בזמן קצר. יחד עם זאת, וכפי שפורסם ב-ONE, מכבי חיפה תבין שאם היא רוצה שהשוער יהיה במצב רוח מרומם היא תצטרך לשפר לו את החוזה.