ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה דחתה הצעה שלישית עבור ירמקוב

מטאליסט העלתה את הצעתה על השוער פעם נוספת, מ-2.2 מיליון אירו ל-2.5, אבל הירוקים נחושים להשאיר אותו ודחו שוב את ההצעה מהמועדון האוקראיני


גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)
גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

מכבי חיפה נחושה להשאיר אצלה את השוער גאורגי ירמקוב. ל-ONE נודע כי מטאליסט האוקראינית העלתה את הצעתה עליו בפעם השלישית, כשהפעם הרימה את הסכום מ-2.2 מיליון אירו ל-2.5 מיליון אירו, אבל הקבוצה נדחתה שוב פעם על ידי הירוקים.

ירמקוב רשם העונה 22 הופעות בכל המסגרות במדי מכבי חיפה, שמר על שער נקי ב-11 מהן וספג 18 שערים. יכולתו זיכתה אותו גם בהכרה כשוער המצטיין של העונה באוקראינה בעבר, לפי סקר שנערך בקרב מועדוני הליגה המקומית. 

כמה ירמקוב מרוויח?

מדובר בהצעה יפה מאוד בהתחשב בעובדה שעומרי גלזר למשל נמכר בזמנו לכוכב האדום ב-1.5 מיליון אירו. אגב, ירמקוב שמשתכר בסכום של 200 אלף אירו לעונה במכבי חיפה קיבל הצעה של 450 אלף אירו ועוד בונוסים, מה שיכול להוביל אותו לחוזה של 550 אלף אירו, יותר מפי 2 מהחוזה שיש לו בישראל.

במכבי חיפה לא מקדמים את המשא ומתן מתוך ידיעה שאין רצון לשחרר את השוער המצטיין שהצליח להפוך לשוער הטוב ביותר בליגה בזמן קצר. יחד עם זאת, וכפי שפורסם ב-ONE, מכבי חיפה תבין שאם היא רוצה שהשוער יהיה במצב רוח מרומם היא תצטרך לשפר לו את החוזה. 

