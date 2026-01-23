יום שישי, 23.01.2026 שעה 22:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"הדרישות של חיפה על נהואל היו גבוהות מדי"

בפולין מדווחים שהקשר לא יחזור לשלאסק, שממנה הגיע לירוקים, כאשר היה כבר סיכום, אבל בגלל שהקבוצה מהכרמל העלתה לכאורה את הדרישות, העסקה נפלה

|
מתיאס נהואל (רדאד ג'בארה)
מתיאס נהואל (רדאד ג'בארה)

מתיאס נהואל, שכבר אינו נמצא בתוכניות המקצועיות של מכבי חיפה, היה קרוב לחזרה לקבוצה ממנה הגיע לירוקים, אך המהלך נפל ברגע האחרון. כך עולה מדיווח שפורסם בפולין, לפיו המגעים בין מכבי חיפה לשלאנסק וורוצלאב הופסקו בשל דרישות כספיות שהלכו ועלו מצד המועדון הישראלי.

לפי הדיווח, בתחילה הושגו הבנות מסוימות בין הצדדים, והעסקה נראתה ככזו שעשויה לצאת לפועל. עם זאת, ככל שחלף הזמן, הדרישות של מכבי חיפה השתנו והאמירו, מה שהוביל את הקבוצה הפולנית להסיק כי עליה לשפר את ההצעה, דבר שלא הייתה מוכנה לעשות.

שלאסק החליטה לוותר

בסופו של דבר, בשלאסק וורוצלאב החליטו לוותר על החתמת השחקן. במועדון סברו כי הסיכון הכלכלי גבוה מדי ביחס לדרישות של מכבי חיפה, ולכן התקבלה החלטה לרדת מהעסקה ולהפסיק את הניסיונות לצרף את נהואל מחדש.

במכבי חיפה, מנגד, ממשיכים לקוות כי השחקן יעזוב עוד במהלך חלון ההעברות של ינואר. במועדון מבינים שנהואל אינו חלק מהתוכניות לעתיד הקרוב, והשאיפה היא למצוא פתרון שיאפשר את פרידת הצדדים כבר בתקופה הקרובה.

