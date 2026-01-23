"הדרישות של חיפה על נהואל היו גבוהות מדי"

מתיאס נהואל, שכבר אינו נמצא בתוכניות המקצועיות של מכבי חיפה, היה קרוב לחזרה לקבוצה ממנה הגיע לירוקים, אך המהלך נפל ברגע האחרון. כך עולה מדיווח שפורסם בפולין, לפיו המגעים בין מכבי חיפה לשלאנסק וורוצלאב הופסקו בשל דרישות כספיות שהלכו ועלו מצד המועדון הישראלי.

לפי הדיווח, בתחילה הושגו הבנות מסוימות בין הצדדים, והעסקה נראתה ככזו שעשויה לצאת לפועל. עם זאת, ככל שחלף הזמן, הדרישות של מכבי חיפה השתנו והאמירו, מה שהוביל את הקבוצה הפולנית להסיק כי עליה לשפר את ההצעה, דבר שלא הייתה מוכנה לעשות.

שלאסק החליטה לוותר

בסופו של דבר, בשלאסק וורוצלאב החליטו לוותר על החתמת השחקן. במועדון סברו כי הסיכון הכלכלי גבוה מדי ביחס לדרישות של מכבי חיפה, ולכן התקבלה החלטה לרדת מהעסקה ולהפסיק את הניסיונות לצרף את נהואל מחדש.

במכבי חיפה, מנגד, ממשיכים לקוות כי השחקן יעזוב עוד במהלך חלון ההעברות של ינואר. במועדון מבינים שנהואל אינו חלק מהתוכניות לעתיד הקרוב, והשאיפה היא למצוא פתרון שיאפשר את פרידת הצדדים כבר בתקופה הקרובה.