רבע 1, 04:07: קריית אתא - הפועל חולון 12:12

שתי קבוצות שרוצות לשנות מומנטום במחזור ה-15 של ליגת ווינר סל נפגשות בשעה זו באולם רמז, שם מארחת עירוני קריית אתא, שסוחבת חמישה הפסדים רצופים, את הפועל חולון, שנכנעה בארבעה מחמשת מחזורי הליגה הקודמים כולל בשניים האחרונים. בסיבוב הראשון הנחילה החבורה מהקריות לסגולים הפסד בכורה העונה בזירה המקומית עם 90:98 בהיכל טוטו.

חניכיו של יואב שמיר סגרו שבוע מאכזב, שבתחילתו נכנעו בביתם למכבי תל אביב 88:83 בליגה, ובהמשכו פתחו את שלב 16 האחרונות של ליגת האלופות ברגל שמאל, עם הפסד חוץ לריטאס וילנה 106:81 בתום ערב שבשיאו כבר פיגרו ב-30 הפרש.

בדומה ליריבתם, גם הסגולים חווים לאחרונה תקופה לא טובה בזירה המקומית, דווקא אחרי פתיחת עונה חזקה, אבל בניגוד אליה עדיין מחזיקים במאזן חיובי של 6:8. עם זאת, הממוצע העונתי שלהם עומד רק על 80.6 נקודות למשחק, מה שמדרג אותם במקום ה-11 בלבד.

מנגד, הצפוניים קיוו לעצור בשבוע שעבר את הסחף מול הפועל ירושלים בפתח הסיבוב השני, אבל במקום זאת סיפקו את אחת ההופעות החלשות שלהם העונה בדרך להפסד 96:68 בפיס ארנה. החבורה מהקריות, שעד לפני קצת יותר מחודש עוד עמדה על מאזן חיובי של 3:6, נמצאת כעת במאזן 8:6 שלילי, הרבה בשל העובדה שבארבעה מחמשת המחזורים האחרונים היא ספגה יותר מ-93 נקודות, כשבשניים מהם היא אף מאפשרת יריבותיה לקלוע מאה כאלה לפחות.

מאזן כל הזמנים בין הקבוצות בליגה הבכירה עומד על 2:8 לזכות חולון, שניצחה בין השאר בכל ארבעת המפגשים שקדמו למשחק ביניהן בסיבוב הראשון, כולל 92:98 אשתקד באולם שבו נערכת ההתמודדות הנוכחית. יפתח זיו, כיום שחקנה של הפועל תל אביב, הוביל אז חמישה שחקנים בספרות כפולות עם 20 נקודות.

רבע ראשון:

חמישיית קריית אתא: תומר אסייג, נואה לוק, בודי יום, מאליק הול ויובל הוכשטטר.

חמישיית חולון: דריק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, ג’ורדן מקריי, נתנאל ארצי ואדאמה סאנוגו.

# 10:00-05:00: הקבוצות החליפו סלים בחמש הדקות הראשונות, כאשר סאנוגו הוביל את הסגולים עם שבע נקודות סה”כ, הול מנגד בלט עם שבע נקודות גם כן, 12:12.