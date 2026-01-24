רבע 2, 05:50: גליל עליון - הפועל י-ם 30:29

המחזור ה-15 של ליגת ווינר סל מפגיש בשעה זו בכפר בלום בין הפועל גליל עליון, שסוחבת אחריה רצף של עשרה הפסדים בדרך למאזן 12:2 בלבד, להפועל ירושלים, שעומדת על מאזן 5:9 ורוצה לחבר רצף ניצחונות שלישי העונה בזירה המקומית. בסיבוב הראשון, ניצחו האדומים מהבירה 62:77 בפיס ארנה הודות לערב של 23 נקודות מצד קשיוס ווינסטון, שקבע בכך את שיא הקריירה שלו בישראל.

האדומים מהבירה אומנם ראו ביום שלישי האחרון את רצף 11 ניצחונות היורוקאפ שלהם נקטע בהפסד "בית" לבחצ'שהיר 94:82 בבלגרד, אך כבר הבטיחו את הכרטיס האוטומטי לרבע גמר המפעל האירופי, וכעת שואפים לשפר עמדות גם בטבלת ליגת ווינר סל, שם הם מדורגים כרגע רק במקום החמישי.

חניכיו של יונתן אלון התאוששו בשבוע שעבר מההפסד למכבי תל אביב עם ניצחון משכנע על עירוני קריית אתא 68:96 בפיס ארנה, ורגע לפני שני מפגשים גדולים נוספים עם הפועל תל אביב, אחד ברבע גמר גביע המדינה ואחד בליגה, הם ינסו למנוע מיריבתם הקרובה לחולל בכפר בלום את ההפתעה הכי גדולה של העונה.

מנגד, גם הופעת הבכורה של עידן אבשלום על הקווים לא עזרה לחניכיו החדשים לצאת מהמשבר, והם הפסידו בה לעירוני נס ציונה 83:74 בחוץ. ירושלים אומנם ניצחה בחמישה מששת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בליגה הבכירה, אבל ההפסד היחיד שלה הגיע במשחק הבודד מביניהם שנערך בכפר בלום, ובכלל היא עומדת על מאזן שלילי של 18:12 בכל הזמנים במשחקי החוץ מול גליל עליון. ניצחון החוץ האחרון שלה באולם הצפוני נרשם באוקטובר 2021, אז גברה על המקומיים 69:83.

רבע ראשון: 20:26 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל גליל עליון: יהל מלמד, שחר עמיר, אורי גורדון, בן אלטושלר וסיריל לנג’וויין.

חמישיית הפועל ירושלים: יובל בן עטר, רועי פריצקי, קאדין קרינגטון, ג’ארד הארפר וג’סטין סמית’.

# 10:00-5:00: פתיחה נהדרת למשחק, במיוחד בצד של הקבוצה מעיר הבירה בהובלתם של ג’ארד הארפר וקאדין קרינגטון, שצלפו מכל מקום שאפשר והעלו את האורחת ליתרון דו ספרתי מהיר. המארחת הצליחה להגיב קצת אחרי טיים אאוט אבל ההפרש נשאר גבוה.

# 5:00-0:00: הקבוצה של עידן אבשלום התאוששה ויצאה לריצה מרשימה, שכללה לא מעט צליפות מחוץ לקשת באחוזים אדירים. הירושלמים לא נכנעו והצליחו לשמור על יתרון סולידי בירידה מהרבע.