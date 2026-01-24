יום שבת, 24.01.2026 שעה 18:59
יום שבת, 24/01/2026, 18:30אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 20
מכבי בני ריינה
דקה 30
0 0
שופט: ספיר ברמן
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2742-3520מכבי נתניה6
2633-3520הפועל פ"ת7
2626-2319בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 24/01/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
רג'יס אנדו (עמרי שטיין)
רג'יס אנדו (עמרי שטיין)

המחזור ה-20 בליגת העל ממשיך בשעה זו עם מפגש תחתית מסקרן בסמי עופר, כאשר הפועל חיפה מארחת את בני ריינה נועלת הטבלה, שנואשת לנקודות כדי להשאיר בחיים את חלום ההישארות שלה.

הקבוצה של גל אראל לא ניצחה בארבעת המחזורים האחרונים, כולל שלושה הפסדים מול בני סכנין (2:0), מכבי חיפה (2:0) וקריית שמונה במחזור הקודם (3:1), כשבתווך הגיע 3:3 משוגע מול הפועל ת"א במשחק הביתי הקודם בסמי עופר.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של אדהם האדיה סיימה במחזור הקודם בתיקו מאופס עם מ.ס אשדוד ולפני כן ספגה שני הפסדים רצופים, כשניצחונה האחרון היה ב-20 בדצמבר 2025 עם 1:3 מול קריית שמונה. במאזנה של נועלת הטבלה 8 נקודות בלבד מפתיחת העונה.

הפועל חיפה גברה על ריינה בכל אחד משלושת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל 3:4 משוגע ביולי בגביע הטוטו. ניצחונה האחרון של ריינה על החיפאים הגיע דווקא בסמי עופר, עם 1:3 ב-31 באוגוסט 2024. איך זה ייגמר הערב?

מחצית ראשונה
  • '12
  • החמצה
  • שוב איסט הגיע למצב נוח, אך בעט ישר לידיים של גליקליך
  • '6
  • החמצה
  • רותם חטואל ניסה את מזלו עם בעיטה שהלכה מחוץ למסגרת
  • '1
  • החמצה
  • פחות מדקה חלפה והפועל חיפה הייתה קרובה לשער. גומס הוציא רוחב לאיסט שמקרוב בעט החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת ספיר ברמן הוציאה את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו