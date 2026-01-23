"משלם את המחיר": הבעיה החדשה של אבדיה

העיתונאי ביל אורם פרסם באתר oregonlive טור נרחב שעוסק בדני אבדיה, לא מהזווית המקצועית בלבד אלא דרך המעמד החדש שאליו הגיע הכוכב הישראלי ב-NBA. אורם התמקד במחיר שמגיע עם עונת הפריצה של אבדיה בפורטלנד, ובאופן שבו הכוכבות שלו מביאה עמה גם דרישה גוברת להתייחס לנושאים פוליטיים טעונים ובראשם ישראל והמלחמה בעזה, נושא שממנו אבדיה ניסה עד כה להתרחק.

“עד כמה שידוע לי, או לכל אדם אחר, דני אבדיה מעולם לא כיוון רובה לעבר פלסטיני”, כתב אורם, “הוא מעולם לא שירת כלוחם. שירותו הצבאי הקצר, החובה והטקסי בלבד, כך לפי כל העדויות, הסתיים בשנת 2020, שלוש שנים לפני תחילת המלחמה הנוכחית בעזה. אבל מעצם העובדה הפשוטה שהוא ישראלי המשחק ב-NBA, ובמיוחד כאשר הוא חווה עונת פריצה שמעמידה אותו על סף הופעת אולסטאר ראשונה בקריירה, רבים סבורים שאבדיה צריך לתת דין וחשבון על מה שהם תופסים כחטאי מולדתו”, הוסיף.

ובנוגע לנושא הזה, כוכב פורטלנד טרייל בלייזרס בן ה-25 שמר על שתיקה, או לפחות כך היה עד השבוע, אז בפרופיל רחב היקף שפורסם ב’אתלטיק’ על ידי ג’ייסון קוויק, אבדיה התלונן על התגובות שמעוררים מוצאו הישראלי ואזרחותו בקרב חלק מהצופים. "אני לא ממש נכנס לפוליטיקה", אמר אבדיה, "כי זה לא התפקיד שלי. ברור שאני עומד לצד המדינה שלי, כי משם אני בא. זה מתסכל לראות את כל השנאה. נגיד, יש לי משחק טוב או שאני מקבל קולות לאולסטאר, וכל התגובות הן אנשים שמחברים אותי לפוליטיקה. למה אני לא יכול פשוט להיות שחקן כדורסל טוב?"

דני אבדיה (רויטרס)

“רוצים שהספורטאים יהיו קולניים רק כשדעתם זהה לשלנו”

“התגובה ברשת לניסיון של אבדיה ללכת על קו האמצע בנושא כל כך מקטב, ועוד בשפה השנייה שלו, הייתה צפויה ועוינת. מעטים בלבד היו מוכנים לקבל את האפשרות שאפשר לתמוך במדינה שלך מבלי לאשר את פעולות הממשלה שלה. הביקורת כללה גם גינוי ב-’X’ מצד אנה הורפורד, אחותו של סנטר גולדן סטייט ווריירס אל הורפורד, שהאשימה את אבדיה ב"להגן בגאווה על מדינה שטבחה בגאווה במאות אלפי פלסטינים, רובם ילדים", הוסיף אורם. "אתה לא קורבן", כתבה אנה, "אתה נבל".

“בתוך אותו ציוץ ניתן לראות את הבעיה שבדרישה מספורטאים להיות מובילי דעה, כשזו אחריות שהם מעולם לא ביקשו לעצמם. זו רגישות אמריקאית ייחודית: המידה שבה אנחנו רוצים מגיבורי הספורט שלנו "לשתוק ולכדרר" תלויה לחלוטין בנושא שעל הפרק. אנחנו רוצים שהם יהיו קולניים רק כאשר הדעות שלהם מאשרות את האמונות שכבר יש לנו. כשזה לא המצב, אנחנו דורשים שהם יישארו בתחום הספורט”, הוסיף אורם בטורו.

נושא באחריות שמעולם לא ביקש. דני אבדיה (רויטרס)

איך העז קולין קפרניק לכרוע ברך או ג’ון קרלוס להניף אגרוף. איך העז טום בריידי להציג כובע MAGA בארונית שלו או סקון בארקלי לקבל הזמנה מדונלד טראמפ לבית הלבן, כאשר שחקנים אחרים מאלופת הסופרבול, פילדלפיה איגלס, סירבו. תמיכה בחופש הביטוי פירושה תמיכה בכל צורות הביטוי המוגנות, גם כאשר מדובר בהיעדר ביטוי.

כל עימות מכיל שכבות עמוקות של מורכבות, שמעטות מהן יכולות אי פעם להיכנס לסיסמה, ציוץ או משפט קצר. “מעבר לכך, ישראלים רבים מתנגדים לפעולות ממשלתם, חלקם בקול רם וחלקם בפרטיות, אך תומכים בזכות להגנה על מדינה יהודית נפרדת. איננו יודעים מהן דעותיו של אבדיה לגבי הסכסוך, וכמובן שאין לנו זכות לדעת. האם הייתי מעוניין לדעת היכן הוא עומד ולמה? ללא ספק”, תהה אורם.

“אם אבדיה, שככל הנראה הוא הספורטאי הישראלי המפורסם ביותר בעולם, היה מביע דעה, ייתכן מאוד שלא הייתם אוהבים אותה. ודאי שמישהו לא היה אוהב אותה. וכאן בדיוק המקום שבו יש לי חמלה אמיתית כלפי אבדיה, שאמר באותו ראיון: "מה אנשים מצפים שאני אעשה?" כאשר יצרתי קשר ביום רביעי עם מייקל ז’ קהנא, שאלתי את אותה שאלה בדיוק בפני הרב הבכיר של קהילת בית ישראל בפורטלנד. "יש דרישה מאוד מוזרה שנכפית על יהודים, ובמיוחד על ישראלים שנמצאים בעין הציבורית, להתייחס למצב בישראל ובעזה", אמר קהנא.

דני אבדיה זורק (רויטרס)

קהנא אינו מכיר את אבדיה ואף אינו חובב כדורסל, אך אמר כי הוא מכבד את עמדתו. "זה לא רק שיש לו זכות לא לדבר", אמר, "לדבר בכל צורה שהיא מציב אותו במצב בלתי אפשרי". גינוי התקיפות הישראליות בעזה היה עשוי להקנות לאבדיה אוהדים חדשים בפורטלנד, אולי, אך היה נתפס כפגיעה קשה בעיני יהודים רבים שמאמינים בלב שלם בזכותה של ישראל להגן על עצמה בעקבות מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר.

“מנגד, תמיכה מפורשת בתגובה המתמשכת של מדינתו הייתה גורמת לרבים להשוות אותו לפושע מלחמה ולהפוך אותו לאדם לא רצוי בחלקים נרחבים של החברה האמריקאית. על פי הדיווחים, יותר ממחצית מהפלסטינים שנהרגו בתקיפות ישראליות היו נשים, ילדים וקשישים. כאשר אבדיה אינו בוחר צד, במיוחד כאשר בעיני רבים כל כך נדמה שהטוב והרע ברורים, המסקנה שאנשים מסיקים היא שהרצון שלו לפרטיות שווה ערך לשותפות”, טוען אורם.

“גם אני, למרות מאמצים כנים ללמוד מעמיתים יהודים, מחברים פרו-פלסטינים ואפילו מרב לפני כתיבת הטור הזה, בטוח שאותקף כתומך ברצח עם רק מעצם ההכרה במצב העדין שבו אבדיה נמצא. הנושא כה מורכב עד שאיננו מצליחים אפילו להסכים על המונחים, שלא לדבר על התחלה של פתרון. בספטמבר קבעה ועדת חקירה של האו"ם כי ישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה, בעוד שממשלת ארצות הברית דחתה את הסיווג הזה. ארגונים פרו-ישראלים טוענים כי המדינה רק מגיבה למתקפת חמאס, שלדבריהם הייתה בעצמה רצחנית”.

"זכותו לא לדבר". דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה נולד אל תוך הסכסוך, הוא לא התחיל אותו

“זו עמדה שכל ישראלי בולט וכל בן הדת היהודית מתמודד איתה. אך עבור אבדיה, אלו שאלות שממשלתו הביאה עליו, ולא שאלות שאבדיה הביא אל ה-NBA. רק משום שהוא אינו מדבר איתך על כך, אין פירוש הדבר שאינו אכפתי או שאינו מתמודד עם אותן מציאויות כמו כולנו. ברגע ששחקנים מגיעים למעמד מסוים, נדמה שאיננו מאפשרים להם עוד את הפריבילגיה להיות בני אדם תלת-ממדיים, עם חוויות חיים ופגמים. במובן הזה, אבדיה הגיע”.

“הוא היה התגלות בפורטלנד. עבור הטרייל בלייזרס, שסבלו מחוסר כיוון ברור, העלייה שלו הייתה התפתחות מבורכת. נכון לעכשיו הוא דורג במקום ה-11 ב-NBA בנקודות עם 26.9 נקודות למשחק, לצד 7.1 ריבאונדים ו-6.9 אסיסטים, נתונים שלא רק מציבים אותו כמועמד לאולסטאר, אלא גם משתווים לאלו של זוכי MVP בעבר. זהו רגע מקצועי מרהיב, שהגיע בעיצומן של נסיבות אישיות קשות שניתן רק לשער את טיבן”.

“עבור אבדיה, שמשחק כדורסל רחוק כל כך מהבית, המלחמה בעזה ללא ספק מעוררת שאלות של זהות, אחריות ומוסר, סוג הדברים שאדם חושב ומעמיק היה מעדיף להתמודד איתם בפרטיות. במקום זאת, מבקריו של אבדיה דורשים הצהרת נאמנות שתאפשר לו לעבור את מבחן הטוהר שלהם. ייתכן שזה פשוט המחיר של הכוכבות של אבדיה”.

משלם את מחיר הכוכבות. אבדיה (רויטרס)

מאז שהגיע לפורטלנד לפני כשנתיים, אבדיה נמנע מלהתבקש להתייחס בפומבי למלחמה. באמצעות גורמים בטרייל בלייזרס הוא הבהיר שוב ושוב שזהו נושא שאין לו רצון לעסוק בו. ייתכן שכבר אין זה תלוי בו. בהנחה שיזכה לזימון הצפוי לאולסטאר בהמשך החודש, ושלא ייעדר בשל פציעה, אבדיה ייצג את הטרייל בלייזרס בסוף השבוע החגיגי של ה-NBA בלוס אנג’לס. זו תהיה סביבת התקשורת הכי פחות נשלטת שהוא חווה בקריירה המקצוענית שלו. חלק גדול מהאירוע מיועד לתקשורת זרה ולמשפיענים. “כוכב בין-לאומי כמו אבדיה, במיוחד ישראלי, יהיה במרכז תשומת הלב”, בטוחים בארה”ב.

“בין אם ירצה בכך ובין אם לא, הוא ייאלץ להתמודד עם שאלות על התקיפות הישראליות בעזה. אני לא יודע כיצד הוא יענה. אני רק יודע שבעיני רבים, התשובות הללו לא יספיקו”, סיכם אורם את טורו.