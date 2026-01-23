אלירן חודדה: סכנין תמיד מקשה על היריבה שלה

עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 18:30, גרין) את בני סכנין, במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל. לטבריה 21 נקודות, במקום התשיעי, בעוד ליריבתה 5 נקודות יותר, במקום השביעי. בסיבוב הראשון, בדוחא, סכנין ניצחה 0:2 (מירניאן ובושנאק), כשרוג'ריו דוס סנטוס עצר שני פנדלים. מאז איבד השוער את מקומו בשער לעידו שרון.

בטבריה מגיעים לאחר שני הפסדים רצופים, שמחקו את היכולת הטובה והנקודות שלקחה מול הפועל ב"ש, מכבי ת''א ונתניה. בקבוצה ממש לא רוצים להפסיד שוב ולהתקרב עוד יותר לקו האדום, בנוסף לכאב הראש שגורמת לה פרשת החוזים הכפולים, שבעטיה איום הפחתת נקודות משמעותית מרחף מעל הקבוצה.

ההתלבטויות של חודדה

במועדון עצמו אומרים בעניין הפרשה, כי הם לא מעוניינים להגיב, עד אשר לא יוגש כתב אישום. במישור המקצועי, גיא חדידה ימשיך להיעדר, בשל הקרע ממנו סובל בשריר הירך האחורי. לעומת זאת מוחמד אוסמן, שחזר ארצה מאליפות אפריקה, נחת ברביעי בלילה והיום נטל חלק באימון המסכם, כשהוא צפוי לפתוח על הספסל של אלירן חודדה. המאמן מתלבט בנוגע לעמדת החלוץ, בין איתמר שבירו לסטניסלב בילנקי.

שחקני עירוני טבריה לפני המשחק (אורן בן חקון)

אלירן חודדה אמר לקראת המשחק: "סכנין קבוצה חזקה ועיקשת שתמיד מקשה על היריבות שלה , טקטיים ומאומנים. נצטרך להגיע מוכנים ומפוקסים למשחק".

ההרכב המשוער: עידו שרון: רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, ניב גוטליב, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי (איתמר שבירו)