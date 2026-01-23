רמה"ש והפועל ראשל"צ פותחו פותחות פער בצמרת

המחזור ה-16 בליגת הכדוריד קבע כי א.ס רמת השרון ממשיכה לשמור על פער של ארבע נקודות בצמרת הטבלה אחרי שעברה משוכה קשה נוספת בדמות בני הרצליה עם ניצחון חוץ. סגנית המוליכה, הפועל ראשל"צ חזרה לנצח אחרי שני הפסדים מול מכבי ת"א. הפועל אשדוד ו-מ.כ חולון כבר נמצאות בצמרת אחרי ניצחונות על מ.כ. באר שבע ועירוני רחובות בהתאמה והבכורה המחודשת של דן טפר הסתיימה בשוויון דרמטי בין מכבי ראשל"צ לנס ציונה.

בני הרצליה – א.ס רמת השרון 38:30 (18:15)



אחרי הניצחון במשחק העונה, רוצה החבורה של עידן מימון להמשיך במומנטום גם מול בני הרצליה שחזרה מהפגרה עם הפסד להפועל אשדוד. הפתיחה הייתה כולה של האורחת ולאונרדו דה אלומיידה העלה אותה ל-1:6. ניב צורף הוריד את הפיגור לשני שערים בלבד אבל מוליכת הטבלה המשיכה להוביל ועמית מוטולה קבע 12:15 (דקה 24). דה אלומיידה וטורקניץ הורידו את רמת השרון למחצית ביתרון של שלושה שערים.



טורקניץ ושיינפלד שמרו על ההפרש ומילאן פאבלוביץ' אף הגדיל אותו 20 דקות לסיום. יוסי אפו צימק אבל מיכאילו רדויקוביץ' היה שם שוב כדי להגדיל את הפער ל-23:30 (דקה 45) ומשם המוליכה לא הביטה לאחור בדרך לניצחון נוסף, שביעי ברציפות 30:38.



כבשו לבני הרצליה: ניב צורף 9 שערים, נמניה גויקוביץ' 6, דניס ינקובסקי 5, אסף אוחיון 3, בן גרוס ושחר לוסטיגמן 2 כ"א, מילאן גוסטוביץ', יוסי אפו ובר סיפדו 1 כ"א. עצירות שוערים: איגור צ'רניקוב וליאור שיין 3 עצירות כ"א.



כבשו לרמת השרון: רם טורקניץ 10 שערים, מיכאילו רדויקוביץ' 7, מילאן פאבלוביץ' 6, עמית מוטולה ולאונרדו דה אלומיידה 4 כ"א, איתי שיינפלד וברק קרמון 3 כ"א, יהלי טל 1. עצירות שוערים: אושרי רזניק 9 עצירות ב-47%, 8 עצירות ב-28%.

הפועל ראשל"צ - מכבי ת"א 36:43 (12:21)



האלופה הגיעה למשחק הזה בסיטואציה לא נוחה מבחינתה. ההפסד במשחק העונה לרמת השרון הגדיל את רצף ההפסדים שלה לשניים ואת הפער בפסגה לארבע נקודות. מנגד, מכבי ת"א שלא שיחקה באמצע השבוע סופרת כבר ארבעה משחקים בכל המסגרות ללא ניצחון מאז שגברה על הפועל ראשל"צ לפני כחודש וחצי במשחק שנדחה מפתיחת העונה.



הפתיחה הייתה שייכת לאלופה. דניאל מולדובן העלה את המארחת ל-7:13. מולדובן, נדב חביב ואמיר שניידר הגדילו את ההפרש ל-9:19 (דקה 23) והמחצית הראשונה שהייתה בשליטה של האדומים הסתיימה ב-12:21.



אסף סוכוליצקי ותומר רש ארמן צימקו מעט בפתיחת המחצית השנייה, אבל אמיר שניידר בפנדל נהדר החזיר את היתרון לתשעה שערים ומשם ההפרש רק הלך וגדל. בסיום, האלופה מתאוששת עם ניצחון חשוב, 36:43 במשחק רב שערים.



כבשו להפועל ראשל"צ: אמיר שניידר 14 שערים, דניאל מולדובן 7, נדב חביב, תומר בודנהיימר ובן גונן 4 כ״א, ליאור גורמן 3, יונתן פלח 2, אדי קירקיריוס, איבן קארצ׳יץ׳, טל אקשטיין, סבטיסלב ורקיץ׳ וגל עזריאל 1 כ״א. עצירות שוערים: סבטיסלב ורקיץ 12 עצירות ב-36%, ליאור קפלן 5 עצירות ב-28%.



כבשו למכבי ת"א: טל הרשקוביץ 7 שערים, אסף סוכוליצקי ושניר נציה 5 כ"א, נועם סוסנה 4, בן ליברטי ותומר רש ארמן 3 כ"א, גיא רש ארמן, תומר מיכליס, חלב הארבוז, אריאל שהרבני 2 כ"א, פולג אסייג 1. עצירות שוערים: אורן מאירוביץ' 5 עצירות ב- 23%, תום שם טוב 3 עצירות ב-12%.



מכבי ראשל"צ – א.כ נס ציונה 32:32 (18:18)

הצהובים שאמנם לא שיחקו באמצע השבוע אבל התאוששו במחזורים האחרונים מפתיחת עונה לא פשוטה קיבלו בברכה את שוער נבחרת ישראל, דן טפר שערך בכורה מחודשת בקבוצה שממנה יצא לחו"ל אחרי שבע שנים שבהן לא שיחק בישראל.



מנגד, נס ציונה הצליחה להציל נקודה בשנייה האחרונה לאחר שסיימה בתיקו דרמטי מול עירוני רחובות תנסה להמשיך לברוח מהתחתית. האורחת הובילה ברוב שלבי המחצית הראשונה שהייתה צמודה וירמי סידי השווה עם שער נהדר.



המחצית השנייה המשיכה להיות צמודה כשעידו בדור העלה את נס ציונה ליתרון אבל נדב ניזרי השווה שתי דקות לסיום. ניזרי ניצל איבוד כדור של נס ציונה כדי להחזיר את היתרון לצהובים, סטפן דמיאנוביץ' השווה ובהתקפה האחרונה היה זה אלון רוצבי שהציל נקודה לנס ציונה. בסיום: 32:32.



כבשו למכבי ראשל"צ: ירמי סידי 11 שערים, נדב ניזרי 8, עדן ג'ינג' 4, עדי כהן וגיא גרא 3 כ"א, עידן מנע 2, אורי כהן 1. עצירות שוערים: דן טפר 13 עצירות.



כבשו לנס ציונה: סטפן דמיאנוביץ' 9 שערים, עידו בדור 7, אבירם אמסלם וגוראן קרסטבסקי 4 כ"א, ליאור קוזניץ 3, אופיר כהן ודליבור סוקיץ' 2 כ"א, שליו אהרוני 1. עצירות שוערים: אלון רוצבי 15 עצירות.



מ.כ באר שבע – הפועל אשדוד 40:30 (19:18)



נועלת הטבלה אמנם עדיין ללא נקודות, אבל נראית יותר טוב מאז שהליגה חזרה מהפגרה. האורחת שהגיעה אחרי שני ניצחונות רצופים התקשתה במחצית הראשונה ואף נקלעה לפיגור אבל אלכסנדר באביץ' ופנדל של איתי סויסה העלו אותה ליתרון כפול ופיליפ לאובץ הוריד את הקבוצות להפסקה ביתרון 18:19 לאורחת.



האדומים פתחו מבערים במחצית השנייה. לו אקסברוד, אורוש טודורוביץ' ואיתי סויסה הגדילו את ההפרש לשבעה שערים, 28:35 (דקה 52) ולמעשה סגרו את המשחק. בסיום 30:40 לאשדוד שרושמת ניצחון ליגה שלישי ברציפות ועולה למקום הרביעי.



כבשו ל-מ.כ באר שבע: פיליפ לאובץ 10 שערים, דוראל בן סעדון 6, ספאסוי גאצ'ביץ' 5, נוי פיירמן 3, מיכאלו ריסטיץ' 2, מילוש סאביץ', טל קדמי, רביד נוימן, דושה באלינט 1 כ"א. עצירות שוערים: שגיא בוניס 9 עצירות, ליאור שהרבני 1.



כבשו להפועל אשדוד: איתי סויסה 8 שערים, לו אקסברוד וירין ליברמן 6 כ"א, אלכסנדר באביץ' 5, אורוש טודורוביץ' ומיכאיל ז'ילה 4 כ"א, אור רחימוף ועידו מלול 2 כ"א, אורי גז, אור ממן וליאם מדר 1 כ"א. עצירות שוערים: סווינביורן פיטרסון 8 עצירות, שון מורחוב 4.

עירוני רחובות – מ.כ חולון 31:26 (16:9)

חולון יצאה לפגרה במומנטום מצוין עם חמישה ניצחונות משבעה משחקים בכל המסגרות שקירבו אותה לצמרת ולאחר שהייתה חופשית באמצע השבוע היא ניסתה גם להמשיך ברצף מול רחובות שהייתה קרובה לנצח את נס ציונה אבל גם כך היא מתברגת באמצע הטבלה עם 12 נקודות.



האורחת הייתה טובה יותר במחצית הראשונה כשקאיו ויניסיוס ואור לוי הורידו אותה למחצית ביתרון של שבעה שערים. הדומיננטיות של האורחת נמשכה גם במחצית השנייה כשהיא סוגרת ניצחון ליגה נוסף ועולה למקום החמישי בטבלה.



כבשו לעירוני רחובות: אריאל ביטון 5 שערים, יוליאן ג'רביה ועמרי נדלר 4 כ"א, יובל הבר ועמית מיכאל 3 כ"א, סאבו מסטר וניר מנע 2 כ"א, יהונתן רום, מור אבנעים, יותן וילנצ'יק 1 כ"א. עצירות שוערים: סאבו זקיץ' 12 עצירות.

כבשו ל-מ.כ. חולון: אור לוי 10 שערים, קאיו ויניסיוס 4, עמית רייניסברג, רועי ליבגוט ונאור כהן 3 כ״א, לואיק בקסו ושי נתן 2 כ״א, רני לוי, פטריק אובינה, פאבל מיסקביץ' וריף כהן 1 כ״א. עצירות שוערים: פאבל מיסקביץ' 15 עצירות.