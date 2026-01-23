יום שישי, 23.01.2026 שעה 18:25
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3024-3020מ.ס קריית ים3
3023-2419הפועל כפ"ס4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2527-2419עירוני מודיעין10
2427-2019הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1925-2319הפועל חדרה14
1928-2420הפועל נוף הגליל15
1840-3020מכבי יפו16

נואף בזיע חתם במכבי פתח תקווה לעונה וחצי

השחקן הצטרף עד סוף 2026/27 עם אופציה לעונה נוספת, לאחר שכבש העונה שבעה שערים בכל המסגרות במדי כפר קאסם: "המטרה ברורה והיא לחזור לליגת העל"

|
נואף בזיע בפעולה (ודיע גבארין, מ.ס כפר קאסם)
נואף בזיע בפעולה (ודיע גבארין, מ.ס כפר קאסם)

נואף בן ה-25 חתם רשמית במכבי פתח תקווה עד סוף עונת 2026/27, עם אופציה לעונה נוספת. הוא משחק בעמדת הקשר ההתקפי והעונה יש לו 7 שערים בכל המסגרות במ.ס כפר קאסם, הוא בעל רזומה מרשים בליגת העל (שיחק במ.ס אשדוד והפועל ירושלים) ובליגה הלאומית, ויעמוד לרשות הקבוצה החל ממשחק החוץ מול ה.עכו ב-30.01. נואף ילבש את החולצה עם הספרה 7.

״אני שמח מאוד לחתום במועדון כמו מכבי פתח תקווה, מחכה כבר לעלות לדשא ולתת את כל כולי לקבוצה, יש לנו מטרה ברורה והיא להחזיר את הקבוצה למקומה הטבעי, ליגת העל״, אמר.

מי יעשה את הדרך ההפוכה?

לאחר דין ודברים הוחלט שמספר שחקנים ממכבי פ"ת יושאלו לכפר קאסם, לה שיתוף פעולה מצוין עם פ"ת. מדובר באיליי צעירי, ליאם שחר וככל הנראה גם שחקן הנוער אנס סרסור, כאשר גם אמיר אלטורי, שהיה אחד השחקנים היותר מדוברים בעסקה, קיבל אישור מפ"ת למעבר ומה שנותר הוא שיסכם את תנאיו מול המנהל המקצועי רועי כהן והבעלים.

