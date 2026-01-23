המשכיות במחלקות הצעירות של המועדונים מחולון

מחלקת הנוער של מ.כ ירמיהו חולון, המנוהלת ע"י מני כהן, הפכה בעשור האחרון למחלקת הנוער הדומיננטית בעיר חולון. המחלקה פועלת תחת ניהול משותף עם מחלקת הנוער של בית"ר ת"א-חולון, כאשר בשתי המחלקות קיים רצף של קבוצות ליגה, החל משנתון טרום ב' ועד שנתון הנוער, לצד פעילות ענפה של בית הספר לכדורגל.

במחלקות הנוער של שני המועדונים שבעי רצון מפועלו של חיים בנבנישתי, המשמש כמנהל המקצועי של החטיבה הצעירה, ועל כן הוחלט להאריך עמו את ההתקשרות לעוד שתי עונות נוספות.

בנבנישתי החל את דרכו באימון בעונת 2017/18, בחטיבה הצעירה של עוצמה חולון ולאחר מכן הצטרף למ.כ ירמיהו חולון. בעונת 21/22 אימן את קבוצת ילדים א' של בני יהודה ת"א, לאחר מכן עבר לאמן את קבוצת נערים ג' של הפועל ראשל"צ, ממנה שב לקדנציה נוספת באימון קבוצת שנתון ילדים א' של בני יהודה ת"א. בעונה שעברה בנבנישתי שב למחלקת הנוער של מ.כ ירמיהו חולון כמאמן קבוצת נערים ג' והעונה תפס פיקוד על הניהול המקצועי של החטיבה הצעירה.

מני כהן, מנהל מחלקות הנוער של מ.כ ירמיהו חולון ובית"ר ת"א חולון, מסר בתגובה: "שמחים וגאים לעדכן כי חיים בנבנישתי, מנהל החטיבה הצעירה שלנו, חתם על שנתיים נוספות במועדון. אנו סומכים עליו, מעריכים מאוד את הדרך, המקצועיות והמחויבות שהוא מביא איתו מדי יום, בטוחים שגם בשנים הקרובות נמשיך להתקדם, להתפתח ולהשתדרג – מקצועית וערכית. מאחלים לכולנו המשך עשייה מוצלחת, שיתוף פעולה פורה והרבה הצלחות בדרך".

חיים בנבנישתי מסר בתגובה: "אני מקדם מאמנים ושחקנים, חשובה לנו הדרך, לייצר שחקנים לחטיבה העליונה, ללמד את המאמנים אימון, סדר, ארגון, הטמעת מחויבות בשחקנים. אני נותן את כל כולי למען המועדון, למען הצרכים שלו. אני נהנה מכל רגע במועדון. מודה למני כהן וגיא צמח, ראשי המחלקה, על ההחלטה המשותפת של המשך ההתקשרות בינינו. אני מאמין בעבודה קשה, בעבודת צוות, יש לנו מאמנים טובים וצוות מדהים. מאחל לנו המשך הצלחה יחד".