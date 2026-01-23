יום שישי, 23.01.2026 שעה 18:25
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

המשכיות במחלקות הצעירות של המועדונים מחולון

במחלקת הנוער של מ.כ ירמיהו חולון ובית"ר ת"א חולון הוחלט להחתים לשתי עונות נוספות את המנהל המקצועי, חיים בנבנישתי, שאמר: "חשובה לנו הדרך"

|
חיים בנבנישתי ומני כהן (באדיבות המועדון)
חיים בנבנישתי ומני כהן (באדיבות המועדון)

מחלקת הנוער של מ.כ ירמיהו חולון, המנוהלת ע"י מני כהן, הפכה בעשור האחרון למחלקת הנוער הדומיננטית בעיר חולון. המחלקה פועלת תחת ניהול משותף עם מחלקת הנוער של בית"ר ת"א-חולון, כאשר בשתי המחלקות קיים רצף של קבוצות ליגה, החל משנתון טרום ב' ועד שנתון הנוער, לצד פעילות ענפה של בית הספר לכדורגל. 

במחלקות הנוער של שני המועדונים שבעי רצון מפועלו של חיים בנבנישתי, המשמש כמנהל המקצועי של החטיבה הצעירה, ועל כן הוחלט להאריך עמו את ההתקשרות לעוד שתי עונות נוספות.

בנבנישתי החל את דרכו באימון בעונת 2017/18, בחטיבה הצעירה של עוצמה חולון ולאחר מכן הצטרף למ.כ ירמיהו חולון. בעונת 21/22 אימן את קבוצת ילדים א' של בני יהודה ת"א, לאחר מכן עבר לאמן את קבוצת נערים ג' של הפועל ראשל"צ, ממנה שב לקדנציה נוספת באימון קבוצת שנתון ילדים א' של בני יהודה ת"א. בעונה שעברה בנבנישתי שב למחלקת הנוער של מ.כ ירמיהו חולון כמאמן קבוצת נערים ג' והעונה תפס פיקוד על הניהול המקצועי של החטיבה הצעירה.

מני כהן, מנהל מחלקות הנוער של מ.כ ירמיהו חולון ובית"ר ת"א חולון, מסר בתגובה: "שמחים וגאים לעדכן כי חיים בנבנישתי, מנהל החטיבה הצעירה שלנו, חתם על שנתיים נוספות במועדון. אנו סומכים עליו, מעריכים מאוד את הדרך, המקצועיות והמחויבות שהוא מביא איתו מדי יום, בטוחים שגם בשנים הקרובות נמשיך להתקדם, להתפתח ולהשתדרג – מקצועית וערכית. מאחלים לכולנו המשך עשייה מוצלחת, שיתוף פעולה פורה והרבה הצלחות בדרך".

חיים בנבנישתי מסר בתגובה: "אני מקדם מאמנים ושחקנים, חשובה לנו הדרך, לייצר שחקנים לחטיבה העליונה, ללמד את המאמנים אימון, סדר, ארגון, הטמעת מחויבות בשחקנים. אני נותן את כל כולי למען המועדון, למען הצרכים שלו. אני נהנה מכל רגע במועדון. מודה למני כהן וגיא צמח, ראשי המחלקה, על ההחלטה המשותפת של המשך ההתקשרות בינינו. אני מאמין בעבודה קשה, בעבודת צוות, יש לנו מאמנים טובים וצוות מדהים. מאחל לנו המשך הצלחה יחד".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */