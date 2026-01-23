יום שישי, 23.01.2026 שעה 18:24
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4112-3517מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
3119-3616מ.ס. טירה3
3116-2617הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2221-2017הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
2132-2217עירוני נשר9
1817-1616הפועל מגדל-העמק10
1822-1516צעירי אום אל פאחם11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1430-1917הפועל טירת הכרמל14
1029-1016מכבי נוג'ידאת15
229-2017הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3119-2217מ.ס. דימונה2
2721-3017מ.כ. ירושלים3
2718-2617מ.כ. צעירי טירה4
2621-3017מכבי יבנה5
2425-2217מכבי קרית מלאכי6
2429-2417בית"ר יבנה7
2326-3017מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1928-2917מ.כ. חולון ירמיהו 12
1916-1417הפועל אזור13
1733-1617הפועל ניר רמה"ש14
1530-1317הפועל מרמורק15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

"בטוח שהיה הימור על משחק, יודע מי עשה זאת"

סערה בליגה א': דובי גולדברג, מבעלי בית”ר נורדיה, טוען להטיית התיקו מול שמשון ת"א ודורש חקירה. בצל הטענות, הוא הורחק עד מרץ עקב איום על שופט

|
בית'ר נורדיה ירושלים (יונתן גינזבורג)
בית'ר נורדיה ירושלים (יונתן גינזבורג)

סערה גדולה בבית"ר נורדיה ירושלים מליגה א' דרום. דובי גולדברג, אחד מבעלי המועדון, יצא היום (שישי) במתקפה חריפה חסרת תקדים כנגד ההתנהלות בליגה, כשהוא טוען להטיות משחקים והימורים בלתי חוקיים.

הדברים מגיעים על רקע התיקו הדרמטי (1:1) במחזור ה-16 מול שמשון תל אביב, משחק בו ספגה נורדיה שער שוויון עמוק בתוספת הזמן. בשיחה עם ONE, גולדברג לא חסך במילים: "אין לי ספק שהיה הימור על המשחק הזה, אני גם יודע בוודאות מי עשה את זה. הגיע הזמן שההתאחדות לכדורגל תחקור את מה שקורה במחוז הדרומי, אי אפשר להמשיך ככה".

גולדברג המשיך לתאר את השתלשלות העניינים שהובילה לחשדותיו: "הימרו שהמשחק הזה יסתיים בתיקו וזה בדיוק מה שקרה. ספגנו גול שוויון בדקה ה-100, זה לא מקרי". כזכור, באותו משחק רז חיים העלה את נורדיה ליתרון בדקה ה-83, אך ספיר שחף קבע שוויון דרמטי בדקה ה-100 עבור שמשון ת"א.

דובי גולדברג (צילום גלעד אימס, ביתדובי גולדברג (צילום גלעד אימס, בית'ר נורדיה ירושלים)

"אתה לא תצא מפה חי"

התקרית עם השופט והעונש אלא שזעמו של גולדברג לא נשאר בגדר הצהרות בלבד. האכזבה הקשה מצוות השיפוט במשחק שנערך בספורטק דרום הובילה לתקרית חמורה מול השופט הראשי, אופק מלכה. בדו"ח השיפוט ציין מלכה כי גולדברג קילל ואף איים עליו בצורה בוטה: "בוא החוצה, אני א*** אותך, אתה לא תצא מפה חי".

בעקבות האיומים, השופט מלכה ניגש לתחנת המשטרה והגיש תלונה כנגד גולדברג. במקביל, תובע ההתאחדות  עו"ד גלעד ברגמן, העמיד את הבעלים לדין בגין הפרת סדר, העלבת שופט ואיומים. הדיון נערך בפני הדיין עו"ד ישראל שמעוני, ובהיעדרו של גולדברג, החליט בית הדין להרשיעו בכל הסעיפים.

העונש שנקבע היה כבד: קנס כספי של 1,000 ש"ח והרחקה מהמגרשים בפועל עד לתאריך 01/03/2026, הרחקה התקפה הן למשחקי הבוגרים והן למשחקי מחלקת הנוער.

"מתבייש, אבל המשחק מכור"

בתגובה לאירועים ולעונש, גולדברג הביע חרטה על סגנונו אך דבק בגרסתו לגבי ההימורים: "אני מתבייש על כך, מי שמכיר אותי יודע שאני רחוק מכל זה. אך כאשר אתה משקיע כל כך הרבה כסף ומבין שיש הימורים בלתי חוקיים במשחקים, ספציפית על 'בטים' (Bets), זה גורם לי להתנהג בצורה שלא הייתי צריך. אני מאוד מקווה שיתעוררו ויחקרו את זה כמו שצריך".

בתוך כך, נורדיה המשיכה היום את רצף התוצאות המאכזבות כשסיימה ב-1:1 נוסף, הפעם מול מכבי יבנה.

