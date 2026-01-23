יום שישי, 23.01.2026 שעה 17:51
סיפור במשקפיים: הסיבה שאעבלין סירבה לשחק

ביזארי: שחקן מקבוצת נערים ג' של הקבוצה לא הורשה לעלות לשחק במשחק מול טוברוק, בשל המשקפיים שהוא חבש. בתגובה, קבוצתו לא הסכימה לעלות למשחק

בשבת האחרונה אמורה הייתה קבוצת נערים ג' של בית"ר טוברוק נתניה לארח את בני אעבלין למשחק ליגה. הקבוצה הצפונית הגיעה למשחק בזמן סביר לפני תחילתו. לפני העליה לכר הדשא שופט המשחק הבחין, שאחד משחקניה של אעבלין עלה לשחק, כשהוא חובש משקפיים, שלטענתו אינן משקפיים מותאמות לחבישה בעת משחק, מסיבה זו הורה השופט למאמן הקבוצה, סעוד אבו ניל, המשמש גם כמנהל המקצועי של המחלקה, שהשחקן לא מורשה ליטול חלק במשחק. שחקני הקבוצה החליטו כאות מחאה לא לעלות לשחק. שתי הקבוצות שיחקו ביניהן משחק אימון. האורחת טרם עמדה לדין, אך צפויה לכך בשבוע הבא.

סעוד אבו ניל זועם על ההתנהלות בעניין: "השחקן המדובר שיחק העונה ב-16 משחקים, באף אחד מהם לא הייתה שום הערה מצד שופטי המשחק. אנחנו כמועדון לא קיבלנו שום הנחיה מסודרת מההתאחדות בנוגע למשקפיים המותרים לחבישה בזמן המשחק. החלטת השופט גרמה לאכזבה וכעס, השחקנים, שגם כך באים לשחק בשביל הכיף, שהרי הקבוצה שלנו במקום האחרון בטבלה ללא נקודות, החליטו שאם לא נותנים לשחקן מהקבוצה לשחק, כאות סולידריות הם לא עולים לשחק. מאחר והמגרש כבר היה מוכן למשחק וכדי שלא נעשה את הדרך צפונה מבלי לשחק, טובורוק הסכימו לערוך משחק אימון".

התגובה של איגוד השופטים

באיגוד השופטים דוחים את טענותיו של סעוד אבו ניל: "בהתאם לחוקת המשחק (חוק מספר 4 - ציוד השחקנים), אסור לשחקן להשתמש בציוד לא בטיחותי. שימוש במשקפי ראייה רגילים, העשויים ממסגרת קשיחה ועדשות זכוכית, מהווה סכנה בטיחותית לשחקן עצמו ולשחקנים הסובבים. העובדה כי שופטים אחרים לא הקפידו בנושא אינה פוסלת את ההקפדה של השופט במשחק המדובר. על מנת למנוע מקרים דומים בעתיד על השחקן להצטייד במשקפי ספורט ייעודיות ובטיחותיות".

