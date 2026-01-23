עדכון השעות של מועדי רבע גמר גביע המדינה

שמונה קבוצות נותרו בגביע המדינה לעונת 2025/26. ההגרלה סיפקה לנו את מפגשי רבע הגמר שם יצא שמכבי חיפה תארח בביתה את מ.ס כפר קאסם, הפועל באר שבע תצא למפגש חוץ מול בני ריינה על טהרת ליגת העל, בית"ר ירושלים תפגוש בטדי את בני יהודה ומכבי יפו תתמודד נגד מכבי תל אביב.

היום פורסם עדכון שעות למועדי רב הגמר, כאשר בית”ר תארח את בני יהודה ב-19:00 וריינה תארח את הפועל ב”ש ב-20:00 ב-4.2.

מועדי רבע גמר הגביע העדכניים

מכבי חיפה – מ.ס כפר קאסם: שלישי, 3.2 ב-20:00

מכבי בני ריינה – הפועל באר שבע: רביעי, 4.2 ב-20:00

בית”ר ירושלים – בני יהודה: רביעי, 4.2 ב-19:00

מכבי יפו – מכבי ת”א: חמישי, 5.2 ב-20:30