 ליגה א צפון 
4112-3517מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
3119-3616מ.ס. טירה3
3116-2617הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2221-2017הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
2132-2217עירוני נשר9
1817-1616הפועל מגדל-העמק10
1822-1516צעירי אום אל פאחם11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1430-1917הפועל טירת הכרמל14
1029-1016מכבי נוג'ידאת15
229-2017הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3119-2217מ.ס. דימונה2
2721-3017מ.כ. ירושלים3
2718-2617מ.כ. צעירי טירה4
2621-3017מכבי יבנה5
2425-2217מכבי קרית מלאכי6
2429-2417בית"ר יבנה7
2326-3017מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1928-2917מ.כ. חולון ירמיהו 12
1916-1417הפועל אזור13
1733-1617הפועל ניר רמה"ש14
1530-1317הפועל מרמורק15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

כבר מעל 40 נק': 1:2 לאחי נצרת על טירת הכרמל

המחזור ה-17 בליגה א' צפון: שחקניו של עלאא סאיג שומרים על המקום הראשון בפער גדול מהיתר. עילאי ביטון קבע 1:2 דרמטי לנשר על הפועל אום אל פאחם

שחקני אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

נוכח מחאת המגזר הערבי, והשביתה הכללית, חלק מהמשחקים נדחו למועדים שונים, כך שהיום (שישי) התקיימו להם בסך הכל שלושה משחקים במסגרת המחזור ה-17 בליגה א' צפון. במוקד, ניצחונה של המוליכה, מכבי אחי נצרת, בתוצאה 1:2 על הפועל טירת הכרמל, שממשיכה להסתבך לה בתחתית. בתוך כך, כרמיאל ניצחה 0:1 את בית שאן ועירוני נשר עם 1:2 על אום אל פאחם.

הפועל טירת הכרמל – מכבי אחי נצרת 2:1

ניצחון 13 במספר למכבי אחי נצרת העונה, מה שהעניק לה נקודה 41 העונה בליגה. הקבוצה של עלאא סאיג ממשיכה לדבוק במטרה, כשהחלום הוא לחזור לליגה הלאומית לאחר שלוש שנות היעדרות. המחצית הראשונה הייתה די בשליטה של אחי נצרת, אלא שבמחצית השנייה, אם טירת הכרמל הייתה חכמה יותר, היא הייתה יכולה אף להשיג נקודה מההתמודדות הזו.

הפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חגהפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

לאחר 15 דקות משחק, חמזה מוואסי קבע 0:1 למכבי אחי נצרת על זו שנמצאת מתחת לקו האדום. בדקה ה-26 להתמודדות, אותו שחקן, שנמצא בעונה נהדרת מבחינתו (שחקן מ.ס אשדוד בעברו), התכבד בשער שני והוריד את הקבוצות לחדרי ההלבשה עם 0:2 למכבי אחי נצרת. לזכות חמזה כבר תשעה שערי ליגה, לצד שלושה שערים במסגרת הגביע.

הפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חגהפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

לאחר 10 דקות משחק במחצית השנייה, משה גולן, קפטן הפועל טירת הכרמל, צימק את התוצאה לכדי 2:1. טירת הכרמל נכחה יותר בחצי השני, אך לא הייתה רגל מסיימת מול השער של יאזן עואד. אחי נצרת שיחקה פחות טוב במחצית השנייה והדבר כמעט ועלה לה ביוקר. בסיום, כאמור, 1:2 למכבי אחי נצרת, שנשארת במקום הראשון, בעוד טירת הכרמל מתחת לקו האדום עם 10 נקודות.

הפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חגהפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

עלאא סאיג ל-ONE בסיום ההתמודדות: "אני שמח מאוד על הניצחון היום. היה חשוב לקחת את מלוא הנקודות, בטח במגרש כמו זה בטירת הכרמל. המגרש היום לא אפשר לנו לפתח את המשחק הרגיל אותו אנחנו מכירים. האופי שלנו, הלחימה והריכוז של השחקנים הביאו שלוש נקודות. שבוע הבא, בבית, מול טירה, משחק לא פשוט מול קבוצה חזקה כשהמטרה – שלוש נקודות בבית".

הפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חגהפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חג'אג' רחאל)
הפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חגהפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חג'אג' רחאל)
הפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חגהפועל טירת הכרמל - אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

הפועל בית שאן – הפועל עירוני כרמיאל 1:0

לאחר חמישה משחקים רצופים ללא הפסד, בית שאן וגיא דיין סופגים להם הפסד ליגה שישי העונה. כרמיאל ואורן פלאש השיגו את ניצחון הליגה התשיעי שלהם העונה. בעוד באקה אל גרבייה וטירה לא שיחקו, כרמיאל חולקת את המקום השלישי עם טירה, כשלשתיהן 31 נקודות. משחק רביעי שכרמיאל לא מפסידה. העולה החדשה מליגה ב' ממשיכה להוכיח כי היא ראויה לליגה הזו ואף יותר.

הפועל אום אל פאחם – עירוני נשר 2:1

עד לדקה ה-87 להתמודדות, באום אל פאחם חשבו שהם יוצאים עם נקודה מהמשחק הזה, אלא שאז הגיע לו עילאי ביטון וקבע 1:2 דרמטי, מה שאומר שאום אל פאחם נשארת לה במקום האחרון עם ארבע נקודות בלבד. ספיר רזון הבקיע ראשון כשקבע 0:1 לנשר, נור אלדין ג'בארין השווה מהנקודה הלבנה. בדקה ה-39 אום אל פאחם נותרה ב-10 שחקנים לאחר אדום לביאן אבוריא. לנשר כבר 21 נקודות ושישה ניצחונות.

עוד לא שוחקו

הפועל בני מוסמוס – מ.כ צעירי טירה (24/01, אצטדיון השלום באום אל פאחם, 19:00)

מ.ס טירה – צעירי אום אל פאחם (24/01, טירה, 20:00)

מכבי אתא ביאליק – הפועל עירוני באקה אל גרבייה (24/01, אצטדיון טוטו עכו, 20:30)

הפועל מגדל העמק – מכבי נוג'ידאת (טרם נקבע)

הפועל עירוני עראבה – מכבי נווה שאנן (טרם נקבע)

