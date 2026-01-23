יום שישי, 23.01.2026 שעה 17:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

אלמקייס, פייץ' ובנדה בקישור ריינה להפועל חיפה

נועלת הטבלה חייבת ניצחון מחר ב-18:30, האדיה: "כל משחק קריטי, מעודד מהיכולת של השחקנים". גליקליך: "מאמין שנצא לדרך חדשה". ההרכב המשוער בפנים

|
שחקני בני ריינה (רדאד ג'בארה)
שחקני בני ריינה (רדאד ג'בארה)

אחרי הניצחון של הפועל ירושלים מול הפועל פתח תקווה, גם בבני ריינה יודעים שהפסד בסמי עופר מחר (שבת, 18:30) מול הפועל חיפה עלול להביא אותם לסוף התקוות שעוד ניתן להציל מהעונה הנוכחית והם יהיו בדרך הבטוחה לליגה הלאומית.

ריינה סוחבת את כל הליגה על גבה כאשר היא במרחק של 10 נקודות מהפועל ירושלים שמעליה. המאמן אדהם האדיה מתכוון לעלות עם שלושה שחקני התקפה, מוחמד שכר, אווסו קוואבינה והרכש החדש ויטלי דמשקאן בחלק הקדמי, כאשר בקישור ישחקו עילי אלמקייס, אלקסה פייץ' ועמנואל בנדה.

האדיה אמר: "עוד משחק חשוב שאנחנו צריכים לקחת בו נקודות, נגד יריבה שנמצאת במומנטום לא טוב, אבל לכל משחק החישובים שלו. היה לנו שבוע ארוך להתכונן, כי בשבוע שעבר היו לנו שלושה משחקים באותו שבוע ועכשיו קיבלנו את כל הסגל והיה מספיק זמן”.

אדהם האדיה (ראובן שוורץ)אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

“אנחנו מודעים למצב של הקבוצה וכמה חשוב לקחת נקודות, כל משחק עבורנו הוא קריטי. אני מעודד מהיכולת של השחקנים ומאיך שהקבוצה נראית בתקופה האחרונה, מלבד התוצאות וכמות הנקודות שאנחנו לוקחים כמובן. אני מאמין שהשחקנים יבואו בכל הכוח לעשות את העבודה ויוציאו אותנו לדרך טובה. כל עוד על הנייר זה אפשרי אנחנו מאמינים", הוסיף.

גליקליך: “מאמין שנצא לדרך חדשה”

השוער ליאור גליקליך הוסיף: "אני חושב שבשבוע האחרון התאמנו טוב ויש לנו סגל קצת יותר מרווח. אני מאוד מודאג מהמשחק מול אשדוד, אני חושב שנראינו בו מצוין ועם קצת יותר ריכוז היינו לוקחים 3 נקודות חשובות. אבל גם מחר יש לנו משחק סופר קשה וחשוב, ואני מאמין שנעשה את העבודה ונצא לדרך חדשה – אנחנו משחקים טוב ונראים טוב ויש פה אחלה אנרגיות. אנחנו כשחקנים כל הזמן מאמינים".

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, איאד חוטבא, עאיד חבשי, מור ברמי, עבדאללה ג'אבר, עיליי אלמקייס, אלקסה פיץ', עמנואל בנדה, מוחמד שכר, אווסו קוואבינה ו-ויטלי דמשקאן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */