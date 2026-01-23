יחזור לישראל? חדרה והרצליה פנו לסמי בורארד

קבוצות הליגה הלאומית מנסות להתחזקות בחלון ההעברות הקרוב, כאשר שתיים מהן, מנהלות מאבקות על החזרתו של אחד הזרים היותר מעניינים ששיחקו בליגת העל בשנים האחרונות.

ל-ONE נודע לראשונה כי הפועל חדרה ומכבי הרצליה, פנו לקשר סמי בורארד והציעו לו לחתום במדיהן.

כיום, הבלגי בן ה-29 משחק בליגה האלבנית, לשם הגיע בעקבותיהם של הקשר חוסה רודריגס (אקס הפועל ת״א ומכבי חיפה) והמאמן קרלוס גארסיה, בלם העבר של מכבי תל אביב.

ייתן עדיפות לחדרה

בורארד יקבל החלטה האם לחזור לארץ בשבוע הקרוב, כאשר אם יקרה הדבר, הוא צפוי לתת עדיפות לקבוצה בה כבר שיחק, חדרה.

הקשר שגדל באנדרלכט, שיחק בחדרה ב-2022-2024 והגיע תחת המנהל המקצועי דאז אורן גולן, כשחקן היקר ביותר של המועדון. בעונת הבכורה שלו במדי הקבוצה מהשרון הוא כבש שמונה שערים.